Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Après avoir lancé sa nouvelle génération Find X10 en Chine le mois dernier, OPPO prépare désormais son arrivée sur les marchés internationaux. La marque vient de confirmer la date de présentation mondiale de ses nouveaux smartphones haut de gamme Find X10 : le 21 octobre à Majorque, en Espagne.

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OPPO présentera à cette occasion le Find X10 et le Find X10 Pro Max, deux modèles qui devraient reprendre les principales caractéristiques de la gamme chinoise tout en étant livrés directement sous ColorOS 17.

Rendez-vous le 21 octobre à Majorque

OPPO a officiellement confirmé que le lancement international de la série Find X10 aura lieu le 21 octobre 2026 à Majorque.

Le constructeur présentera au minimum les Find X10 et Find X10 Pro Max. D’autres produits pourraient également profiter de l’événement, notamment la Pad Mini et les écouteurs Enco X4, mais OPPO n’a pas encore confirmé leur présence.

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Les deux smartphones seront commercialisés avec ColorOS 17, dont la présentation mondiale est programmée quelques jours auparavant, le 13 octobre.

Find X10 : un écran 144 Hz et une batterie de 8 000 mAh

Le Find X10 standard embarque une dalle LTPO AMOLED de 6,59 pouces, avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Oppo annonce également jusqu’à 2 000 nits de luminosité maximale.

Le smartphone repose sur le MediaTek Dimensity 9600M gravé en 3 nm, accompagné de mémoire LPDDR5X et d’un stockage UFS 4.1.

La batterie atteint 8 000 mAh, avec une recharge filaire de 80 W et une recharge sans fil de 50 W. Une capacité particulièrement importante pour un flagship compact, qui devrait permettre de privilégier l’autonomie sans sacrifier les performances.

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Trois capteurs de 200 mégapixels

OPPO mise également très fortement sur la photographie. Le Find X10 dispose d’un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels offrant un zoom optique 2,8×.

À l’avant, un capteur de 50 mégapixels est chargé des selfies et appels vidéo.

Cette configuration donne au modèle standard une architecture photo particulièrement ambitieuse, notamment grâce à l’association de deux capteurs de 200 mégapixels sur le dos.

Find X10 Pro Max : le véritable monstre de la gamme

Le Find X10 Pro Max monte encore d’un cran avec un écran LTPO AMOLED 1,5K de 6,78 pouces, lui aussi capable d’atteindre 144 Hz. Il abandonne le Dimensity 9600M du modèle standard au profit du MediaTek Dimensity 9600 Pro, une puce annoncée comme plus haut de gamme.

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La batterie reste à 8 000 mAh, avec les mêmes puissances de recharge de 80 W en filaire et 50 W sans fil. Le smartphone bénéficie en revanche d’une protection particulièrement poussée avec les certifications IP66, IP68 et IP69.

Trois capteurs de 200 mégapixels signés Hasselblad

La photographie constitue probablement la principale différence entre les deux modèles. Le Find X10 Pro Max dispose d’un triple système photo composé de trois capteurs de 200 mégapixels, avec un objectif principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3×.

L’ensemble bénéficie du réglage Hasselblad, OPPO cherchant clairement à positionner son Pro Max face aux meilleurs smartphones photo du marché.

La présence de trois capteurs de cette définition est particulièrement ambitieuse sur le papier. Reste évidemment à déterminer comment Oppo exploitera cette quantité de pixels en conditions réelles, notamment en basse lumière et lors des changements de focale.

Une gamme qui veut s’imposer à l’international

Avec les Find X10 et Find X10 Pro Max, OPPO semble vouloir renforcer considérablement sa présence sur le segment premium. L’association de grands écrans 144 Hz, de batteries de 8 000 mAh, de processeurs MediaTek de nouvelle génération et de systèmes photo particulièrement musclés donne aux deux modèles des arguments solides.

Le lancement mondial du 21 octobre permettra surtout de découvrir la stratégie tarifaire et les configurations retenues pour l’Europe. C’est un point essentiel, car le prix pourrait déterminer si ces smartphones peuvent réellement rivaliser avec les Galaxy S, iPhone, Pixel et autres flagships premium.

Pour l’instant, OPPO a confirmé la date et le lieu. Les prix internationaux et les éventuelles différences de configuration avec les modèles chinois restent à préciser.