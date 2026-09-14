OPPO accélère la communication autour de sa prochaine génération de flagships. La marque a confirmé que la série Find X10 sera présentée le 22 septembre en Chine, tandis que les pages de précommande des Find X10E, Find X10 et Find X10 Pro Max dévoilent désormais leurs coloris et principales configurations mémoire.

La gamme sera accompagnée de nouveaux accessoires, dont la OPPO Watch S2 et les écouteurs Enco X4. Mais l’attention se concentre surtout sur les deux modèles les plus ambitieux, qui devraient inaugurer les nouvelles puces Dimensity 9600 de MediaTek.

OPPO Find X10 Pro Max : jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage

Le Find X10 Pro Max sera proposé en Warm Orange, Moon White et Light Titanium. Quatre configurations sont prévues : 12 Go de RAM avec 256 ou 512 Go de stockage, puis 16 Go de RAM avec 512 Go ou 1 To. OPPO conserve ainsi une segmentation assez simple, mais suffisamment large pour couvrir aussi bien les utilisateurs classiques que ceux qui stockent beaucoup de photos, vidéos et applications lourdes.

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Le Find X10 Pro Max devrait représenter la véritable vitrine technologique de la gamme. Les informations précédentes évoquent notamment un système photo très ambitieux et une batterie particulièrement généreuse, mais OPPO n’a pas encore officialisé l’ensemble de la fiche technique.

Le Pro Max pourrait aussi être l’un des premiers smartphones à utiliser le futur Dimensity 9600 Pro, une puce que les fuites présentent comme gravée en 2 nm. Si cela se confirme, OPPO disposerait d’un argument important face aux prochains flagships Snapdragon, avec une plateforme pensée pour rivaliser directement sur les performances et l’efficacité énergétique.

Le Find X10 standard ne sera pas vraiment un modèle « inférieur »

Le Find X10 sera proposé en Qingcheng, un coloris présenté dans une teinte orange, ainsi qu’en Ice Blue et Light Titanium. Fait intéressant, OPPO lui accorde exactement les mêmes capacités mémoire que le Pro Max : 12/256 Go, 12/512 Go, 16/512 Go et 16 Go/1 To. Cela montre que la différenciation entre les deux modèles ne reposera pas sur la mémoire ou le stockage, mais probablement sur le processeur, l’écran, la photographie et certains raffinements matériels.

Le Find X10 devrait utiliser le Dimensity 9600M. Selon les premières informations, cette puce serait gravée en 3 nm et dériverait du Dimensity 9500, avec plusieurs optimisations mais sans changement majeur dans la configuration CPU et GPU.

Si cette description est exacte, MediaTek adopterait une stratégie assez lisible : réserver une architecture de rupture au 9600 Pro tout en proposant une version 9600M plus conservatrice, mais probablement mieux maîtrisée en termes de coûts et de consommation.

Find X10E : une déclinaison plus simple et plus ciblée

Le Find X10E sera plus limité dans ses options. Deux configurations sont listées : 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et 16 Go avec 512 Go. Deux couleurs seront proposées, Ice Blue et Light Titanium. OPPO semble donc vouloir en faire une porte d’entrée plus simple dans la gamme Find X10, sans multiplier les variantes. Pour l’instant, aucune information fiable n’a été communiquée sur son processeur. C’est aussi le modèle dont le positionnement exact reste le plus flou, notamment face au Find X10 standard qui conserve déjà une fiche technique très ambitieuse.

La logique pourrait être celle d’un appareil plus accessible, avec quelques concessions sur la photographie, le processeur ou certains matériaux, tout en conservant le design général et l’expérience logicielle de la série.

MediaTek au cœur de la stratégie haut de gamme d’Oppo

Le point stratégique le plus intéressant de cette génération pourrait finalement être le choix des puces. OPPO semble vouloir confier une large partie de sa gamme premium à MediaTek, avec le Dimensity 9600M sur le Find X10 et le Dimensity 9600 Pro sur le Pro Max.

Ce choix est loin d’être anodin. Pendant longtemps, les variantes les plus prestigieuses des flagships Android étaient presque systématiquement associées aux puces Snapdragon les plus puissantes. MediaTek a progressivement réduit cet écart avec ses dernières générations Dimensity, au point de devenir une alternative crédible dans les appareils les plus premium.

Le passage supposé au 2 nm sur le Dimensity 9600 Pro pourrait renforcer encore cette tendance. Mais le procédé de gravure ne fera pas tout : les performances réelles, la consommation, la gestion thermique et la stabilité en charge prolongée seront tout aussi importantes.

Pour OPPO, l’enjeu sera donc autant d’exploiter la nouvelle génération de puces que de démontrer que son intégration est suffisamment mature pour rivaliser avec les meilleures plateformes Qualcomm.

Watch S2 et Enco X4 compléteront l’écosystème

Le lancement du 22 septembre ne se limitera pas aux smartphones. La OPPO Watch S2 est également référencée en Vibrant Orange, Misty Powder et Mountain Shadow Gray, tandis que les écouteurs Enco X4 seront disponibles en Pink Gold, Soft White et Titanium Grey.

Cette synchronisation n’a rien d’anodin. OPPO cherche de plus en plus à présenter ses grands lancements comme des extensions de son écosystème plutôt que comme de simples annonces de smartphones.

Associer montre, écouteurs et flagship permet à la marque de renforcer les usages croisés et la fidélité à son environnement logiciel. C’est une stratégie désormais classique chez les grands constructeurs, mais qui prend davantage de poids à mesure que les appareils deviennent interconnectés.

Le Find X10 restera évidemment la pièce maîtresse de l’événement, mais l’objectif est plus large : proposer une expérience cohérente autour du smartphone plutôt qu’un produit isolé.

Une gamme qui se précise avant son lancement

À quelques jours de la présentation officielle, OPPO a déjà levé une bonne partie du voile sur la structure commerciale de sa série Find X10. Le Pro Max prendra clairement le rôle de vitrine technologique, tandis que le Find X10 conserve des capacités mémoire identiques et pourrait offrir un compromis beaucoup plus intéressant. Le Find X10E semble, de son côté, destiné à réduire le ticket d’entrée sans sortir complètement de l’univers premium.

Les inconnues restent nombreuses, notamment sur les prix, les performances réelles des nouvelles puces et les différences photo exactes entre les trois modèles.

Mais avec trois niveaux de gamme, deux nouvelles plateformes Dimensity et un lancement simultané de plusieurs accessoires, OPPO ne prépare pas simplement un nouveau smartphone : la marque veut faire du Find X10 le centre d’un écosystème premium beaucoup plus cohérent.