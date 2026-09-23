OPPO accompagne le lancement de sa série Find X10 d’une nouvelle génération d’écouteurs entièrement sans fil. Les OPPO Enco X4 misent sur une qualité audio renforcée grâce à un partenariat avec Dynaudio, une transmission sans perte jusqu’à 2,3 Mb/s, une meilleure gestion du bruit et plusieurs fonctions basées sur l’intelligence artificielle.

Parmi elles, une fonction de traduction en temps réel prenant en charge 24 langues pourrait transformer les écouteurs en véritable outil de conversation lors des déplacements. L’autonomie progresse également, avec jusqu’à 13 heures d’écoute sur une seule charge et 53 heures avec le boîtier.

Dynaudio aux commandes du son

Publicité

Pour ses Enco X4, OPPO poursuit sa collaboration avec le spécialiste danois Dynaudio, dont l’équipe scandinave a participé au réglage acoustique des écouteurs. OPPO présente cette génération comme ses premiers écouteurs offrant une qualité sonore Dynaudio « lossless ».

Les Enco X4 prennent en charge une transmission audio haute fidélité pouvant atteindre 2,3 Mb/s, avec des flux jusqu’à 48 kHz/24 bits. Cette promesse dépend naturellement du smartphone, du codec utilisé et de la source audio. Elle vise néanmoins à limiter davantage la compression entre l’appareil et les écouteurs lorsque l’ensemble de la chaîne est compatible.

OPPO conserve une architecture acoustique ambitieuse avec une quatrième génération de système coaxial à deux transducteurs. Chaque partie du système dispose d’un rôle spécifique, avec une gestion séparée via deux DAC. Une membrane en polymère se charge notamment de produire des graves puissants tout en conservant leur contrôle. Un circuit magnétique concentrique et symétrique est utilisé pour reproduire les détails les plus fins, particulièrement dans les fréquences supérieures.

OPPO promet ainsi une meilleure séparation des différentes couches sonores ainsi qu’une faible distorsion sur l’ensemble du spectre. Les Enco X4 prennent également en charge l’audio spatial.

Jusqu’à 53 heures d’autonomie

L’autonomie constitue un autre point fort annoncé par OPPO. Avec le codec AAC, les Enco X4 peuvent atteindre 13 heures d’écoute avec les écouteurs seuls et jusqu’à 53 heures en utilisant le boîtier de recharge.

L’utilisation du codec LHDC, plus exigeant en bande passante, réduit logiquement ces chiffres. Oppo annonce alors jusqu’à 10 heures pour les écouteurs et 42 heures au total avec le boîtier. Le boîtier peut être rechargé en USB-C, mais également sans fil.

Chaque écouteur pèse environ 5,6 grammes et bénéficie d’une certification IP55, assurant une résistance à la poussière ainsi qu’aux projections d’eau.

Bluetooth 6.1 et LHDC au programme

Les OPPO Enco X4 adoptent également une plateforme technique plus récente. La puce principale passe notamment d’une gravure en 12 nm à 6 nm, une évolution susceptible d’améliorer l’efficacité énergétique tout en offrant davantage de puissance pour les traitements audio et les fonctions intelligentes.

La connexion repose sur le Bluetooth 6.1. Plusieurs codecs sont pris en charge : SBC, AAC, LHDC et LC3. OPPO ajoute également les commandes vocales rapides, le contrôle par mouvements de tête ainsi qu’une fonction d’enregistrement stéréo.

La traduction IA en temps réel dans les écouteurs

L’une des fonctions les plus intéressantes des Enco X4 concerne la traduction. OPPO annonce une traduction en temps réel basée sur l’intelligence artificielle et compatible avec 24 langues courantes. Dans certains scénarios de conversation, une personne peut consulter la traduction sur l’écran du smartphone tandis que l’autre écoute directement le résultat traduit dans les écouteurs.

L’idée est de réduire les manipulations nécessaires lors d’une conversation bilingue : le téléphone reste utilisé pour afficher certaines informations, mais il n’est plus nécessaire de le faire constamment passer d’une personne à l’autre.

Cette fonction illustre une tendance de plus en plus visible sur le marché des écouteurs sans fil : ceux-ci ne servent plus uniquement à écouter de la musique ou passer des appels, mais deviennent progressivement une interface pour les assistants et services d’intelligence artificielle.

Quel prix pour les OPPO Enco X4 ?

Les OPPO Enco X4 ont été annoncés en Chine au tarif de 1 199 yuans, soit environ 145 euros hors taxes et conversion directe. Une offre de précommande ramène leur prix à 1 099 yuans, soit environ 133 euros selon le taux de change. OPPO n’a pour le moment annoncé aucune date de commercialisation internationale. Une arrivée sur d’autres marchés reste toutefois plausible. La marque avait déjà décliné ses précédents Enco X3 sous la forme des Enco X3s pour certains marchés internationaux, notamment au Royaume-Uni, en Australie et à Singapour.

Il faudra donc attendre une éventuelle annonce européenne pour connaître leur prix et déterminer si toutes les fonctions — notamment la traduction IA et la transmission lossless — seront conservées sur une éventuelle version internationale.

Des Enco X4 de plus en plus proches d’un produit audio premium

Avec les Enco X4, OPPO ne cherche clairement pas à proposer de simples écouteurs complémentaires aux Find X10. Le partenariat avec Dynaudio, l’architecture coaxiale à deux transducteurs, la transmission jusqu’à 2,3 Mb/s et le codec LHDC positionnent ces écouteurs sur un segment audio beaucoup plus ambitieux.

Mais c’est peut-être l’intégration de fonctions, comme la traduction IA en temps réel dans 24 langues qui traduit le mieux l’évolution du marché.

Après la réduction de bruit et l’audio spatial, l’intelligence artificielle devient progressivement le prochain terrain de différenciation des écouteurs true wireless.

Reste maintenant à savoir si OPPO commercialisera les Enco X4 en Europe — et à quel prix.