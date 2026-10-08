Microsoft a tenu le 7 octobre 2026, depuis San Francisco, sa keynote consacrée à Windows, Surface et à l’IA. Satya Nadella, Pavan Davuluri, responsable de Windows, et Jensen Huang (NVIDIA) étaient sur scène.

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Voici l’essentiel de ce qui a été annoncé, dans l’ordre de la présentation, tel que nous l’avons suivi dans notre direct.

La vision : un « frontier ecosystem »

Satya Nadella a ouvert l’événement autour de trois piliers : la confiance, l’intelligence et une IA intégrée au flux de l’ambition humaine. Il a mis en avant trois briques du socle IA de Microsoft : Agent 365, Microsoft IQ et CopilotMicrosoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, devenue en 2026 une plateforme d'agents capables d'exécuter des tâches, intégrée à Windows et Microsoft 365. Lire la fiche.

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Windows, plateforme sécurisée pour les agents IA

Pavan Davuluri a annoncé vouloir bâtir « la plateforme la plus sécurisée pour les agents », avec trois axes : le cloisonnement, l’identité et la capacité de gestion. Windows imposera notamment une attribution pour chaque action d’un agent, chaque agent ayant sa propre identité, gérable depuis le centre d’administration Microsoft Entra.

Pour le détail, voir notre analyse de la keynote.

L’intelligence hybride et les modèles locaux

Deuxième pilier : l’intelligence hybride, qui s’appuie sur du silicium et des appareils puissants. Les annonces principales :

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HydraFusion : routage intelligent de modèles avec prise en charge des modèles locaux sur Windows, disponible à partir du 15 octobre.

: routage intelligent de modèles avec prise en charge des modèles locaux sur Windows, disponible à partir du 15 octobre. MAI Code 1.1 Flash : un modèle de code disponible en local, quantifié en 3 bits, avec une empreinte réduite de 80 % et un contexte de 256K.

DeepSeek DeepSeek est une startup chinoise d'IA et une famille de modèles de langage open source, réputée pour son rapport performance/prix très agressif. Lire la fiche : 284 milliards de paramètres quantifiés à 1,6 bit, pour une intelligence proche de la frontière dans 60 Go de mémoire.

: 284 milliards de paramètres quantifiés à 1,6 bit, pour une intelligence proche de la frontière dans 60 Go de mémoire. llama.cpp sur Windows ML : des API de tâches de haut niveau pour le développement d’ IA générative L'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche

Microsoft affirme aussi que plus de 2 000 milliards d’inférences s’exécutent localement chaque mois sur les Copilot+ PCUn Copilot+ PC est un ordinateur Windows 11 doté d'un NPU assez puissant (≥ 40 TOPS) pour exécuter des fonctionnalités d'IA directement sur l'appareil, sans dépendre en permanence du cloud. Lire la fiche.

Un nouveau Copilot sur Windows

Le nouveau Copilot s’organise en trois espaces, Home, Code et Autopilot, avec les modes Chat et Cowork. Un réglage « Hybrid Intelligence » permet à Copilot d’accéder aux fichiers du PC, d’agir sur Windows et d’utiliser des modèles locaux sans coût supplémentaire.

Copilot Code a été démontré en générant des applications Windows natives avec des modèles tournant sur la machine.

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Surface Laptop Ultra, le Surface le plus puissant jamais conçu

Côté matériel, Microsoft a dévoilé le Surface Laptop Ultra, propulsé par NVIDIA RTX Spark et présenté comme « made for makers ». Il peut embarquer jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. Microsoft annonce aussi une première mondiale : une recharge magnétique USB-C intégrée, détaillée dans notre article sur Magnetic Connect.

Le prix, la date de sortie et la fiche technique sont dans notre article dédié.

À retenir