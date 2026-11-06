Microsoft modernise l’expérience Xbox sur PC avec une refonte de son application destinée aux joueurs Windows. Annoncée officiellement le 5 novembre 2026, cette mise à jour promet une navigation plus simple, une interface épurée et des temps de chargement nettement réduits.

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Elle est d’abord proposée aux membres du programme Xbox Insiders, avant un déploiement plus large.

Selon Microsoft, la nouvelle application Xbox peut démarrer jusqu’à 60 % plus rapidement. Les pages Accueil, Store et Xbox Game Pass se chargeraient jusqu’à 50 % plus vite, tandis que les fenêtres intégrées à l’application gagneraient jusqu’à 65 % sur leur temps d’ouverture. Des améliorations qui visent à rendre l’expérience plus fluide, notamment pour les joueurs qui utilisent régulièrement plusieurs fonctionnalités de l’écosystème Xbox.

Une navigation repensée pour retrouver plus facilement ses jeux

La refonte touche d’abord à l’organisation générale de l’application. Microsoft simplifie la navigation dans la bibliothèque, actualise les filtres et ajoute de nouvelles possibilités pour organiser sa collection de jeux. L’objectif est de faciliter l’accès aux titres installés, aux jeux achetés et à ceux disponibles dans le catalogue Game Pass.

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Les fonctions sociales occupent également une place plus importante. Les amis et les fonctionnalités de communication sont désormais intégrés à la navigation principale. Les joueurs peuvent ainsi consulter plus facilement les activités de leurs contacts, discuter avec eux ou rejoindre des groupes.

La recherche bénéficie elle aussi d’une évolution. Elle rassemble désormais les résultats concernant les jeux, les titres installés, les extensions et les personnes dans une interface commune. Il devient ainsi plus simple de retrouver un jeu dans le Xbox Store ou dans le catalogue Game Pass.

Microsoft accompagne ces changements d’une actualisation visuelle : cartes de jeux remaniées, nouvelle présentation de l’accueil et des paramètres, ainsi que des animations revues.

Xbox Cloud Gaming bénéficie aussi d’une nouvelle interface

La modernisation ne concerne pas uniquement l’application PC. Microsoft prépare également une expérience Xbox Cloud Gaming renouvelée, avec notamment un nouvel onglet Bibliothèque qui rassemble les jeux accessibles dans le cloud, qu’ils aient été achetés ou qu’ils proviennent du Game Pass.

Cette bibliothèque propose plusieurs options de tri et de filtrage, notamment selon les jeux récemment lancés, les genres ou les types de périphériques de contrôle. L’objectif est de faciliter la découverte des titres compatibles et de retrouver rapidement une partie en cours.

Le mode bureau exploite mieux les grands écrans, tandis que de nouveaux thèmes clair et sombre font leur apparition. Cinq options de contraste élevé sont également proposées pour adapter l’interface aux préférences visuelles des joueurs.

Microsoft prévoit par ailleurs de déployer cette nouvelle présentation et cette navigation améliorée sur les applications de cloud gaming disponibles sur certains téléviseurs et casques de réalité virtuelle compatibles.

Un premier déploiement auprès des Xbox Insiders

La nouvelle application Xbox PC est disponible à partir du 5 novembre 2026 pour les membres du programme Xbox Insiders. Microsoft n’a pas encore précisé dans les informations communiquées la date à laquelle l’ensemble des utilisateurs Windows pourra en profiter.

Avec cette refonte, Xbox cherche à rapprocher davantage l’expérience PC de celle proposée sur ses consoles, tout en améliorant l’accès aux bibliothèques, aux fonctions sociales et au jeu en streaming. La réduction annoncée des temps de chargement constitue l’un des changements les plus concrets, même si les gains réels pourront varier selon les configurations.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large visant à rendre l’écosystème Xbox plus cohérent entre PC, cloud gaming et appareils compatibles.