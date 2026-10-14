Microsoft a publié le 13 octobre le plus gros Patch Tuesday de son histoire : plus de 1 400 failles corrigées, dont une déjà exploitée par des pirates. Le précédent record, établi en septembre, était de 995. La cause de cette explosion : l’IA, que Microsoft utilise désormais pour trouver les failles dans ses propres logiciels.

Publicité

Le Patch Tuesday d’octobre 2026 en chiffres

Le décompte varie un peu selon les sources : 1 411 failles pour BleepingComputer, 1 413 pour Rapid7, dont plus de 1 100 dans Windows. Environ 70 sont jugées critiques.

677 élévations de privilèges ;

317 exécutions de code à distance ;

254 fuites d’informations ;

73 dénis de service, 40 contournements de sécurité et 28 usurpations.

La plus urgente est CVE-2026-96951, déjà exploitée : elle permet de contourner la protection « Mark of the Web », l’avertissement qui s’affiche quand vous ouvrez un fichier téléchargé sur Internet. Deux autres failles avaient été rendues publiques avant le correctif, dont une dans .NET Framework découverte par Google Project Zero.

Pourquoi le nombre de failles explose ?

Windows n’est pas devenu dix fois moins sûr en un an. Ce qui change, c’est la façon de chercher les failles. Microsoft fait analyser son code par des modèles de langage (LLM) capables de repérer des erreurs à une échelle qu’aucune équipe humaine ne peut atteindre. Les chercheurs extérieurs utilisent les mêmes outils, et envoient donc beaucoup plus de signalements.

Publicité

C’est plutôt une bonne nouvelle : chaque faille trouvée et corrigée par Microsoft n’est plus disponible pour un pirate. Mais les pirates ont aussi accès à l’IA. Le délai entre la publication d’un correctif et son exploitation se raccourcit, ce qui rend les mises à jour encore plus urgentes.

Ce que vous devez faire

Installez la mise à jour maintenant : Paramètres > Windows Update > Rechercher des mises à jour, puis redémarrez. Les mises à jour cumulatives sont KB5127648 et KB5126653 pour Windows 11, et KB5126657 pour Windows 10 avec le programme de support étendu (ESU). Vérifiez votre version : c’est la dernière mise à jour pour Windows 11 24H2 en édition Famille et Pro. Passez à la version 25H2 depuis Windows Update pour continuer à recevoir les correctifs. Windows 10 sans ESU : votre PC ne reçoit plus ces correctifs. Inscrivez-vous au support étendu ou passez à Windows 11 si votre machine le permet. Méfiez-vous des fichiers téléchargés tant que la mise à jour n’est pas installée, puisque la faille exploitée vise justement leur avertissement de sécurité.

En entreprise, priorisez la faille Windows Shell exploitée, puis les exécutions de code à distance critiques. Avec plus de 1 400 correctifs, les tests de compatibilité prendront plus de temps : déployez par vagues, mais ne laissez pas la faille exploitée attendre.