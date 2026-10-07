Microsoft a trouvé comment faire revenir la recharge magnétique sur ses ordinateurs sans sacrifier l’USB-C. Dévoilé lors de son événement Windows et Surface du 7 octobre 2026, le Surface Laptop Ultra reçoit un câble de charge qui se fixe magnétiquement sur son port USB-C situé à droite.

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Microsoft baptise cette solution Magnetic Connect.

Magnetic Connect remplace le port Surface Connect

Ce système prend la place du Surface Connect, le connecteur magnétique propriétaire des anciens Surface, que Microsoft avait abandonné l’an dernier sur ses appareils plus compacts. Le Surface Laptop Ultra n’abandonne donc pas l’aimant, mais il le greffe désormais sur une prise standard.

La solution reste propriétaire : il faudra le câble de Microsoft pour profiter de la fixation magnétique. En revanche, le port USB-C qui l’accueille continue de fonctionner normalement pour la vidéo, les données et les autres usages habituels de l’USB-C. Le journaliste Tom Warren s’étonne d’ailleurs que Microsoft n’ait pas raccourci le nom en « Mag-C ».

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Un détail qui compte pour un portable de création

Le Surface Laptop Ultra est le portable le plus puissant de la gamme : équipé de la puce Nvidia RTX Spark, il peut atteindre 128 Go de mémoire unifiée, avec un écran mini-LED de 15 pouces. Une machine de ce type se déplace branchée : un câble qui se détache d’un geste en cas de tirage, sans arracher la prise, est un vrai confort au quotidien.

Il offre aussi une connectique plus fournie que le reste de la gamme, avec HDMI, USB-C, USB-A, lecteur SD et prise casque, là où le Surface Laptop 13 pouces se contente de deux ports USB-C.

Ce que l’on ne sait pas encore

À l’heure où j’écris ces lignes nous ne connaissons pas encore la puissance de charge, ni la compatibilité avec d’autres appareils Surface, ni le prix du câble. Le Surface Laptop Ultra doit arriver en finitions Platinum et Nightfall plus tard cette année, sans tarif annoncé à ce jour.