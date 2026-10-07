Microsoft a lancé ce soir depuis San Francisco sa keynote consacrée à Windows, Surface et à l’IA. Après environ trois minutes de retard, Satya Nadella a ouvert l’événement, avant de laisser Pavan Davuluri, responsable de Windows, détailler la feuille de route de la plateforme.

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Le message est clair : Windows doit devenir un terrain d’accueil sûr pour les agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche, tout en rendant possible l’exécution de modèles de plus en plus gros directement sur le PC.

La vision de Nadella : un « frontier ecosystem »

Satya Nadella a présenté sa feuille de route autour de l’idée de « frontier ecosystem », construite sur trois piliers : la confiance (trust), l’intelligence et une IA intégrée au flux de l’ambition humaine (AI in the flow of human ambition). Il a mis en avant trois briques du socle IA de Microsoft : Agent 365, Microsoft IQ et CopilotMicrosoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, devenue en 2026 une plateforme d'agents capables d'exécuter des tâches, intégrée à Windows et Microsoft 365. Lire la fiche.

Windows, « la plateforme la plus sûre pour les agents »

Pavan Davuluri a ensuite annoncé vouloir construire la plateforme la plus sécurisée pour les agents IA. Trois axes structurent cette ambition :

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le cloisonnement (containment)

(containment) l’identité (identity)

(identity) la capacité de gestion (manageability)

Sur l’identité, Windows imposera une attribution pour chaque action d’un agent. Chaque agent (finance, recherche, IT, ventes, calendrier) disposera de sa propre identité, distincte de celle de l’utilisateur. La démonstration s’appuyait sur le centre d’administration Microsoft Entra, qui affiche l’identité de l’agent, son statut, ses sponsors et ses propriétaires, avec des commandes pour le désactiver ou le supprimer.

Le deuxième pilier de la stratégie Windows est l’intelligence hybride (hybrid intelligence), qui repose sur du silicium et des appareils puissants.

HydraFusion arrive sur Windows

Microsoft a annoncé HydraFusion, un outil de routage intelligent de modèles (intelligent model routing) qui prend désormais en charge les modèles locaux sur Windows. Pavan Davuluri a rappelé que GitHub l’avait lancé plus tôt cette année : la nouveauté est son arrivée sur Windows, avec la possibilité d’exécuter des modèles directement sur le PC. D’après la diapositive présentée sur scène, il sera disponible à partir du 15 octobre.

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L’IA locale passe à la vitesse supérieure

C’est l’autre grand sujet de la soirée, avec trois annonces coup sur coup.

MAI Code 1.1 Flash. Ce modèle de code est désormais disponible en local sur Windows. Microsoft met en avant trois chiffres :

3 bits : un modèle quantifié dont la qualité reste proche de la pleine précision ;

80 % : une empreinte réduite pour une exécution locale efficace ;

256K : une fenêtre de contexte pour les workflows de programmation à grande échelle.

llama.cpp sur Windows ML. Microsoft intègre llama.cpp à Windows ML, avec des API de tâches de haut niveau (high-level Task APIs) conçues pour le développement d’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche. Pavan Davuluri le décrit comme un environnement d’exécution évolutif pour déployer des modèles sur les appareils Windows.

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DeepSeekDeepSeek est une startup chinoise d'IA et une famille de modèles de langage open source, réputée pour son rapport performance/prix très agressif. Lire la fiche V4 Flash. Ce modèle de 284 milliards de paramètres, quantifié jusqu’à 1,6 bit, offre selon Microsoft une « intelligence proche de la frontière » (near-frontier intelligence) avec seulement 60 Go de mémoire. Pavan Davuluri a salué un résultat « assez incroyable », sous les applaudissements de la salle.

À suivre

Satya Nadella, Pavan Davuluri et Jensen Huang étaient attendus sur scène. Les annonces devraient aussi porter sur les nouveaux PC Surface et la plateforme NVIDIA RTX Spark. Nous complèterons cet article au fil de la keynote.