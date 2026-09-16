Microsoft donne rendez-vous le 7 octobre à San Francisco pour son premier grand événement consacré à Windows depuis plus de deux ans. Satya Nadella, Pavan Davuluri et même Jensen Huang seront présents pour discuter de la manière dont « l’IA locale façonnera le prochain chapitre du PC ».

La présence du CEO de Nvidia donne déjà une indication sur la direction que pourrait prendre la conférence. Après avoir largement misé sur les NPU et les PC Copilot+ en 2024, Microsoft semble désormais prête à étendre sa vision du PC IA vers des machines beaucoup plus puissantes, capables d’exécuter localement des modèles grâce aux GPU RTX.

Microsoft donne rendez-vous le 7 octobre à San Francisco

L’événement se déroulera le 7 octobre à 10 h, heure du Pacifique, soit 19 h en France métropolitaine. Microsoft ne présente pas encore cette conférence comme le lancement d’une nouvelle génération de Windows, mais plutôt comme une discussion consacrée à l’avenir du PC.

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Le thème choisi est explicite : l’entreprise veut expliquer comment l’intelligence artificielle exécutée localement va transformer la prochaine étape de l’informatique personnelle.

Satya Nadella participera à l’événement aux côtés de Pavan Davuluri, responsable de Windows et Surface. La présence simultanée des dirigeants chargés de la stratégie globale de Microsoft et de son activité PC suggère que la conférence dépassera probablement une simple présentation de nouveaux appareils.

Il s’agira surtout de préciser la direction que Microsoft veut donner à Windows après deux années dominées par Copilot, les PC Copilot+ et l’intégration progressive de fonctions d’intelligence artificielle dans le système.

Jensen Huang place Nvidia au centre des spéculations

La présence de Jensen Huang, CEO de Nvidia, est probablement l’indice le plus intéressant de l’invitation. Lorsque Microsoft avait présenté les premiers PC Copilot+ en mai 2024, Qualcomm occupait une place centrale. Les Snapdragon X avaient permis à Microsoft et à ses partenaires de mettre en avant une nouvelle génération de machines Windows sur Arm, avec une forte efficacité énergétique, et des NPU capables d’exécuter certaines fonctions d’IA directement sur l’appareil.

Deux ans plus tard, la problématique a évolué. Les petits modèles locaux et les fonctions intégrées au système restent importants, mais l’IA sur PC commence aussi à réclamer beaucoup plus de puissance pour exécuter des modèles complexes, générer des images, manipuler de la vidéo ou faire fonctionner des agents avancés.

C’est précisément là que Nvidia dispose d’un avantage stratégique. Ses GPU RTX offrent une puissance de calcul très supérieure aux NPU intégrés aux processeurs traditionnels pour certaines charges d’IA, tout en bénéficiant d’un écosystème logiciel déjà largement utilisé par les développeurs.

L’événement pourrait ainsi mettre en avant une nouvelle catégorie de PC RTX Spark, conçus autour d’une exécution locale beaucoup plus ambitieuse de l’intelligence artificielle.

Le Surface Laptop Ultra pourrait enfin se préciser

Cette orientation relance également les attentes autour du Surface Laptop Ultra. Microsoft pourrait profiter de l’événement pour communiquer davantage sur son positionnement, son prix et sa disponibilité. À ce stade, il convient néanmoins de rester prudent : l’invitation ne confirme pas explicitement qu’un nouveau Surface sera annoncé le 7 octobre.

La présence de Pavan Davuluri rend toutefois le matériel difficile à ignorer. Microsoft utilise depuis longtemps les Surface comme démonstrateurs de la direction qu’il souhaite donner à l’écosystème Windows, même lorsque ses partenaires commercialisent ensuite beaucoup plus de machines.

Un Surface plus puissant orienté vers l’IA locale permettrait notamment de compléter les Copilot+ PC ultramobiles. Le marché pourrait alors se structurer autour de plusieurs niveaux de calcul : NPU pour les fonctions permanentes et économes en énergie, GPU pour les charges génératives lourdes, et cloud pour les modèles dépassant les capacités du PC.

Cette architecture hybride est probablement plus réaliste qu’une transition où toute l’IA serait soudainement exécutée localement. Les contraintes de mémoire, de consommation et de puissance rendent encore impossible l’exécution confortable de tous les modèles sur un ordinateur portable traditionnel.

Windows devrait aussi parler de qualité plutôt que de Windows 12

La conférence ne devrait pas se limiter au matériel. Microsoft pourrait mettre l’accent sur les améliorations apportées à Windows, notamment en matière de stabilité, de performances et de qualité générale. Ce sujet est devenu particulièrement important à mesure que le système accumule de nouvelles fonctions liées à Copilot et à l’intelligence artificielle.

En revanche, rien n’indique pour le moment que Microsoft prépare l’annonce surprise de Windows 12.

Le choix d’évoquer « le prochain chapitre du PC » plutôt qu’une nouvelle version de Windows suggère plutôt une évolution progressive de la plateforme existante. Microsoft peut désormais ajouter des capacités importantes à Windows sans nécessairement accompagner chaque changement d’un nouveau numéro majeur.

Cette approche correspond également au rythme adopté depuis Windows 11, où de nombreuses fonctions arrivent par vagues successives, via les mises à jour du système et les applications plutôt qu’à travers de grandes ruptures annuelles.

L’enjeu du 7 octobre pourrait donc être moins de présenter un nouveau Windows que d’expliquer ce que Windows doit devenir lorsque le PC dispose en permanence de suffisamment de puissance pour faire fonctionner des modèles d’IA en local.

Deux ans après Copilot+, Microsoft doit définir la suite du PC IA

Le dernier grand événement Windows remonte à mai 2024. Microsoft avait alors dévoilé les PC Copilot+ et placé son partenariat renouvelé avec Qualcomm au cœur de sa stratégie.

Cette conférence marquait une rupture importante. Windows sur Arm devenait enfin une priorité commerciale, tandis que le NPU était présenté comme un nouveau composant essentiel du PC moderne.

Avant cela, il fallait remonter à juin 2021 pour retrouver un événement Windows d’une ampleur comparable, avec la présentation officielle de Windows 11.

Le rendez-vous d’octobre 2026 arrive donc à un moment charnière. Microsoft doit désormais montrer ce que devient le concept de PC IA une fois passée la première vague de Copilot+.

La présence de Nvidia pourrait apporter une partie de la réponse. Les premiers Copilot+ PC cherchaient principalement à intégrer une IA discrète et économe dans les usages quotidiens. La prochaine étape pourrait consister à transformer certains ordinateurs personnels en véritables stations de calcul capables de faire fonctionner des modèles sophistiqués sans envoyer systématiquement les données vers des serveurs distants.

L’IA locale devient le nouveau terrain de bataille du PC

Le choix de Microsoft de placer l’IA locale au centre de son événement est loin d’être anodin. Exécuter davantage de traitements directement sur le PC présente plusieurs avantages : réduction de la latence, fonctionnement hors connexion, meilleure maîtrise des données et diminution de la dépendance aux infrastructures cloud. Pour certaines applications professionnelles, créatives ou sensibles, ces caractéristiques peuvent devenir aussi importantes que la puissance brute.

Mais, cette évolution oblige également Microsoft à repenser la manière dont Windows distribue les charges entre CPU, GPU et NPU. Le système doit être capable de sélectionner automatiquement l’accélérateur le plus adapté sans imposer à l’utilisateur de comprendre l’architecture matérielle située sous chaque fonction.

C’est peut-être là que se trouve le véritable enjeu de cette conférence. Microsoft a déjà donné un nom au PC IA avec Copilot+. Il lui reste maintenant à démontrer qu’il peut transformer cette promesse en plateforme cohérente pour les développeurs, les fabricants et les utilisateurs.

Le 7 octobre ne devrait donc pas être le jour de Windows 12. Il pourrait être plus important encore pour la stratégie de Microsoft : le moment où Windows commence à considérer CPU, NPU et GPU comme les trois piliers d’un PC conçu dès le départ pour faire tourner l’intelligence artificielle localement.