À quelques heures de la présentation attendue des iPhone 18 Pro et de l’iPhone Ultra pliable, une nouvelle rumeur vient brouiller le calendrier 2027 d’Apple. La firme envisagerait de supprimer purement et simplement l’iPhone 18 standard pour faire de la prochaine génération d’iPhone Air son nouveau modèle de base.

L’idée reste très incertaine et provient d’une source encore peu établie. Mais, elle pose une question intéressante sur la stratégie d’Apple : le design ultra-fin inauguré avec l’iPhone Air pourrait-il devenir, beaucoup plus vite que prévu, la nouvelle silhouette par défaut de l’iPhone ?

L’iPhone 18 standard pourrait disparaître du catalogue

Selon le leaker Early Apple, Apple étudierait la possibilité de fusionner deux projets jusqu’ici considérés comme distincts : l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2. Le scénario envisagé serait assez radical. Le successeur de l’iPhone Air conserverait son design fin, mais adopterait directement le nom d’iPhone 18. La gamme Air disparaîtrait alors comme famille indépendante, tandis que ce nouveau modèle deviendrait l’iPhone « standard » de la génération.

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Le changement aurait également une conséquence importante sur les prix. Cette nouvelle entrée de gamme principale pourrait démarrer autour de 999 dollars, soit nettement plus que les générations classiques d’iPhone positionnées sous les modèles Pro.

Néanmoins, il faut insister sur le caractère très spéculatif de cette information. Early Apple dispose encore de peu d’antériorité comme source, et le leaker lui-même indique qu’Apple ne ferait qu’« explorer » cette possibilité.

Un calendrier Apple déjà devenu beaucoup plus complexe

Cette rumeur intervient alors que le calendrier de l’iPhone connaît déjà une transformation importante. L’iPhone 18 standard ne devrait pas être présenté en même temps que les modèles Pro aujourd’hui. Plusieurs fuites évoquent plutôt une sortie au printemps 2027, aux côtés de l’iPhone 18e et d’un éventuel iPhone Air 2.

Apple séparerait ainsi progressivement ses lancements en deux grandes périodes : les modèles les plus premium à l’automne, puis les appareils plus accessibles quelques mois plus tard.

Dans ce contexte, fusionner l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 pourrait simplifier une gamme qui risque autrement de devenir particulièrement encombrée. Entre l’iPhone 18e, l’iPhone 18, l’iPhone Air 2, les iPhone 18 Pro et Pro Max et le nouveau modèle pliable, Apple pourrait se retrouver avec des appareils aux rôles parfois difficiles à distinguer.

La suppression d’une référence permettrait donc de clarifier le catalogue, mais au prix d’un changement beaucoup plus profond : faire du design Air la nouvelle norme.

Apple a déjà utilisé cette stratégie avec l’iPhone X

Un tel mouvement ne serait pas totalement inédit. Lors du lancement de l’iPhone X en 2017, Apple avait introduit un design beaucoup plus moderne et beaucoup plus cher que celui de l’iPhone 8 commercialisé en parallèle. Le modèle coûtait alors 999 dollars, un seuil particulièrement élevé pour l’époque.

Un an plus tard, cette architecture est devenue le nouveau langage visuel de l’ensemble de la gamme premium avec les iPhone XS et XS Max, tandis que l’iPhone XR adaptait le même concept à un positionnement plus accessible.

Apple pourrait reproduire cette logique avec l’iPhone Air. Le premier modèle servirait alors de laboratoire commercial pour tester l’intérêt d’un smartphone extrêmement fin. Une fois les principaux compromis corrigés, le design pourrait devenir celui de l’iPhone standard.

Cette hypothèse avait déjà été évoquée à plus long terme par Jon Prosser. La nouveauté de la rumeur actuelle est donc moins l’idée elle-même que son calendrier particulièrement rapide.

Le problème : l’iPhone Air fait encore trop de compromis

Faire du design Air le nouveau standard supposerait toutefois de résoudre plusieurs problèmes. La première génération privilégie la finesse au détriment de certains éléments matériels essentiels. Sa configuration photo est plus limitée, sa batterie plus petite et son système audio moins ambitieux qu’un iPhone classique comparable.

Ces compromis peuvent être acceptables sur un produit expérimental dont la finesse constitue l’argument principal. Ils deviennent beaucoup plus difficiles à justifier s’il s’agit du modèle par défaut destiné au plus grand nombre.

La batterie est probablement le point le plus évident. Un smartphone très fin dispose mécaniquement de moins de volume interne, ce qui limite la taille de la cellule et complique également la dissipation thermique.

Cette dernière question pourrait d’ailleurs être encore plus importante sur le long terme. Des températures plus élevées peuvent affecter les performances soutenues et accélérer le vieillissement de la batterie, surtout sur un appareil conçu pour durer plusieurs années.

Apple devrait donc parvenir à conserver la finesse tout en améliorant la batterie, le refroidissement et probablement la photographie.

Le prix de 999 dollars serait difficile à faire accepter

L’autre obstacle concerne le positionnement tarifaire. Si le futur iPhone 18 basé sur le design Air démarrait réellement à 999 dollars, Apple ferait remonter brutalement le prix de son modèle principal.

Cette stratégie serait risquée. L’iPhone standard joue un rôle essentiel dans les volumes de la gamme parce qu’il offre généralement une grande partie de l’expérience des modèles Pro à un tarif inférieur. Il sert de point d’entrée relativement raisonnable pour les utilisateurs qui ne cherchent ni téléobjectif avancé ni matériaux premium.

Le remplacer par un appareil beaucoup plus cher et potentiellement plus compromis sur la batterie ou la photographie créerait une proposition de valeur moins évidente.

Les premières réactions à cette rumeur sont d’ailleurs largement sceptiques, notamment sur Reddit, où plusieurs utilisateurs soulignent précisément la combinaison d’un prix plus élevé, d’un seul capteur photo principal et d’une autonomie potentiellement inférieure.

Le succès commercial relatif des générations précédentes donne également matière à réflexion : un design spectaculaire ne suffit pas nécessairement à compenser une différence de prix importante.

La crise de la mémoire pourrait pousser Apple à rester conservateur

Le contexte industriel rend également un changement aussi rapide moins probable. Le marché des composants traverse actuellement une période tendue, avec une forte hausse des prix de la mémoire et des chaînes d’approvisionnement déjà sous pression.

Dans ce contexte, Apple a davantage intérêt à exploiter des designs, composants et processus de production déjà maîtrisés plutôt qu’à restructurer complètement son modèle le plus vendu.

Un nouvel iPhone standard basé sur le châssis Air pourrait nécessiter des compromis industriels supplémentaires, surtout si Apple cherche simultanément à augmenter la batterie, améliorer le refroidissement ou ajouter un second capteur photo sans épaissir l’appareil.

Le prix devient alors un problème supplémentaire. Si les coûts de composants continuent de progresser, maintenir un éventuel iPhone Air 2 à 999 dollars pourrait déjà être difficile. Transformer ce produit en iPhone principal tout en évitant une nouvelle hausse tarifaire serait encore plus complexe.

Cela renforce l’hypothèse selon laquelle Apple pourrait conserver, au moins pour 2027, des familles séparées.

Le futur de l’iPhone peut malgré tout ressembler à l’Air

Même si cette fusion entre iPhone 18 et iPhone Air 2 semble prématurée, l’idée de fond reste crédible. L’iPhone Air représente une direction de design particulièrement intéressante pour Apple. Une fois pris en main, un smartphone beaucoup plus fin peut immédiatement donner l’impression d’une génération matérielle différente, même si son écran ou son processeur évoluent moins radicalement.

Le défi consiste désormais à supprimer les compromis visibles. Une seconde caméra, une batterie plus généreuse et une meilleure dissipation thermique pourraient transformer le concept en produit beaucoup plus polyvalent. Les progrès dans la densité énergétique des batteries et l’efficacité des nouvelles puces aideront également Apple à gagner de la marge sans nécessairement revenir vers un châssis plus épais.

À plus long terme, il serait donc logique que les éléments introduits avec l’Air contaminent progressivement le reste de la gamme. Ce qui paraît moins évident est qu’Apple soit déjà prêt à faire ce basculement dès le printemps prochain.

Plus qu’un changement de nom, un possible nouveau chapitre pour l’iPhone

Pour l’instant, les différentes fuites continuent de suggérer l’existence séparée d’un iPhone 18, d’un iPhone 18e et d’un iPhone Air 2. Cela reste un scénario plus solide que celui d’une fusion soudaine entre les deux derniers concepts.

Mais, la rumeur mérite malgré tout d’être suivie, car elle touche à une question stratégique plus large. Apple doit décider ce que sera l’iPhone « normal » au cours des prochaines années. Un smartphone classique progressivement amélioré, ou un appareil beaucoup plus fin qui sacrifierait certains héritages de conception pour ouvrir une nouvelle génération matérielle.

L’iPhone X avait autrefois transformé un design expérimental et coûteux en nouvelle norme pour toute la gamme. L’iPhone Air pourrait suivre le même chemin.

La véritable inconnue n’est probablement pas de savoir si cette silhouette finira par influencer l’iPhone standard, mais combien de générations Apple devra encore attendre avant que la finesse cesse d’être un compromis pour devenir simplement la nouvelle normalité.