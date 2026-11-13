Ce guide repose sur les annonces effectuées par Apple. Je n’ai pas testé ces iPhone moi-même pour cette sélection. Les prix de départ, pour le stockage de base, et les autonomies annoncées sont ceux d’Apple Store, relevés le 8 novembre 2026.

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Faut-il attendre le printemps 2027 ?

Le standard iPhone 18 n’est pas encore sorti. Selon les rumeurs, il arriverait avec l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 au printemps 2027, sans confirmation d’Apple. Les deux premiers utiliseraient la puce A20, avec des évolutions jugées modestes, et l’iPhone 18e conserverait un écran 60 Hz. Retrouvez ce que l’on sait dans notre point sur les trois modèles du printemps.

Pour qui a besoin d’un téléphone maintenant, attendre n’est pas forcément utile. Apple baisse d’ordinaire le prix des modèles plus anciens à l’arrivée des nouveaux, mais le renchérissement de la mémoire pourrait rendre ces baisses moins nettes.

Regardez aussi la reprise : Apple Trade In propose un crédit de 150 à 1 020 € selon l’appareil repris, et un paiement en 24 mois à 0 %. Pour comparer avec Android, consultez notre guide d’achat des smartphones.

Sources : Apple France (prix et autonomies, 8 novembre 2026).