L'iPhone 17 à 1 119 € est le choix le plus équilibré ; le 17e à 869 € ne se justifie que pour le prix le plus bas.
Le 18 Pro (1 479 €) vise la photo et le 18 Pro Max (1 629 €) l'autonomie, jusqu'à 43 heures de vidéo.
Le Duo pliable à 2 339 € est livré en janvier 2027 et cumule soucis d'écran et pénurie : mieux vaut attendre.
Comment nous avons sélectionnéNotre méthode de test
Ce guide repose sur les annonces effectuées par Apple. Je n’ai pas testé ces iPhone moi-même pour cette sélection. Les prix de départ, pour le stockage de base, et les autonomies annoncées sont ceux d’Apple Store, relevés le 8 novembre 2026.
Pour qui a besoin d’un téléphone maintenant, attendre n’est pas forcément utile. Apple baisse d’ordinaire le prix des modèles plus anciens à l’arrivée des nouveaux, mais le renchérissement de la mémoire pourrait rendre ces baisses moins nettes.
Sources : Apple France (prix et autonomies, 8 novembre 2026).
Notre sélection · 6 modèles
N°1
Le plus équilibré Sélection · pas encore testé
APPLE
iPhone 17
Le choix raisonnable pour la plupart des acheteurs : 256 Go dès l’entrée, écran de 6,3 pouces jusqu’à 120 Hz, deux capteurs de 48 Mpx et caméra frontale de 18 Mpx. Son prix a monté à la rentrée.
+ 256 Go de base
+ Écran jusqu’à 120 Hz
+ Jusqu’à 30 h de vidéo
− Prix relevé à la rentrée
− Pas de téléobjectif
N°2
Photo et vidéo Sélection · pas encore testé
APPLE
iPhone 18 Pro
Le nouveau fleuron : puce A20 Pro, trois capteurs de 48 Mpx dont un principal à ouverture variable, caméra frontale de 18 Mpx et jusqu’à trois heures d’autonomie de plus que l’iPhone 17 Pro. À garder quatre ou cinq ans.
+ Triple 48 Mpx, ouverture variable
+ Puce A20 Pro
+ Jusqu’à 2 To de stockage
− Plus cher que l’an dernier
− 1 479 € pour 256 Go
N°3
Autonomie maximale Sélection · pas encore testé
APPLE
iPhone 18 Pro Max
Même puce et mêmes capteurs que le 18 Pro, avec un écran de 6,9 pouces et la meilleure batterie jamais proposée sur un iPhone : jusqu’à 43 heures de vidéo selon Apple France.
+ Jusqu’à 43 h de vidéo
+ Écran de 6,9 pouces
+ Puce A20 Pro
− 150 € de plus que le 18 Pro
− Peu maniable à une main
N°4
Le moins cher Sélection · pas encore testé
APPLE
iPhone 17e
La porte d’entrée de la gamme : puce A19, capteur de 48 Mpx, MagSafe et 256 Go selon Gizmochina. Il ne coûte que 250 € de moins que l’iPhone 17, qui offre bien davantage.
+ Puce A19
+ MagSafe
+ 256 Go de base
− Écran limité à 60 Hz
− Encoche, pas de Dynamic Island
− Pas de bouton Contrôle de l’appareil photo
N°5
Le plus fin et léger Sélection · pas encore testé
APPLE
iPhone Air
Seulement 5,6 mm et 165 g, avec un écran de 6,5 pouces à 120 Hz et la puce A19 Pro. En contrepartie, un seul capteur arrière et une batterie plus petite. Un iPhone Air 2 est attendu au printemps 2027.
+ 5,6 mm, 165 g
+ Écran 6,5 pouces 120 Hz
+ Puce A19 Pro
− Un seul capteur de 48 Mpx
− Batterie plus petite que l’iPhone 17
− Ventes décevantes selon Gizmochina
N°6
Le pliable, pour les curieux Sélection · pas encore testé
APPLE
iPhone Duo
Le premier iPhone pliable : écran intérieur de 7,6 pouces, cadre en titane, Apple Pencil et jusqu’à 44 heures de vidéo sur l’écran externe. Mais livré en janvier 2027 pour les nouvelles commandes, avec un défaut d’écran reconnu par Apple.
+ Écran pliable de 7,6 pouces
+ Compatible Apple Pencil
+ Certifié IP68
− Livraison en janvier 2027
− Soucis d’écran intérieur
− e-SIM uniquement
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