Après avoir dévoilé le design de son prochain flagship, iQOO détaille désormais l’un de ses principaux arguments : l’écran. Le iQOO 16 sera le premier smartphone annoncé avec une dalle 2K à 165 Hz, développée avec Samsung Display autour de la nouvelle technologie LEAD 2.0.

La marque ne se contente pas d’augmenter la fréquence de rafraîchissement. Nouveau matériau lumineux M16, calibration poussée, luminosité locale annoncée à 10 000 nits et échantillonnage tactile instantané à 5 000 Hz : iQOO veut clairement faire de l’affichage un élément central de son positionnement gaming.

Une dalle 2K 165 Hz développée avec Samsung Display

L’annonce a été faite lors d’un événement consacré aux technologies d’affichage organisé conjointement par Samsung Display et iQOO. Le iQOO 16 utilisera une dalle basée sur la nouvelle technologie 2K LEAD 2.0, que les deux entreprises disent avoir développée ensemble. Le partenariat ne se limite pas au panneau lui-même : il englobe également le matériau lumineux Samsung M16, un circuit intégré spécifique pour gérer les hautes fréquences de rafraîchissement et même une ligne de production dédiée aux flagships iQOO.

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La combinaison d’une définition 2K et d’un rafraîchissement à 165 Hz reste particulièrement exigeante. Plus la dalle affiche de pixels et d’images par seconde, plus les besoins en bande passante, en consommation et en gestion thermique augmentent.

C’est précisément pour cette raison que le partenariat industriel avec Samsung compte autant que la fiche technique. iQOO ne cherche pas simplement à acheter un panneau existant, mais à optimiser plusieurs composants autour d’un usage très spécifique : maintenir un affichage très rapide sans trop dégrader l’efficacité énergétique.

Le premier smartphone Android avec le matériau Samsung M16

Le iQOO 16 sera également le premier smartphone Android à utiliser le nouveau matériau luminescent M16 de Samsung Display. Ce type d’évolution est moins spectaculaire qu’un passage de 120 à 165 Hz, mais il peut être beaucoup plus important sur le long terme. Les matériaux émissifs influencent directement la luminosité, l’efficacité énergétique, la stabilité des couleurs et la durée de vie d’une dalle OLED.

iQOO annonce une luminosité maximale manuelle de 1 100 nits, une luminosité globale pouvant atteindre 2 800 nits et un pic local allant jusqu’à 10 000 nits.

Ce dernier chiffre doit évidemment être interprété avec prudence. Une luminosité locale maximale correspond généralement à une petite portion de l’écran et dans des conditions très spécifiques ; elle ne signifie pas que l’ensemble de la dalle fonctionnera durablement à 10 000 nits.

L’intérêt réel sera surtout de voir comment le panneau se comporte en extérieur, en HDR et lors de longues sessions de jeu, où les contraintes thermiques peuvent rapidement limiter la luminosité soutenue.

iQOO mise aussi sur la précision des couleurs

L’entreprise insiste également sur la qualité d’image, pas uniquement sur les performances. La dalle couvrirait l’équivalent de 1,24 fois l’espace colorimétrique DCI-P3, avec une calibration réalisée individuellement pour chaque écran. iQOO affirme avoir amélioré l’uniformité des couleurs de 39,6 % et celle de la luminosité de 22,3 % par rapport à la génération précédente.

La marque utilise en parallèle son propre algorithme de compensation de couleur et de luminosité, capable d’intervenir au niveau du sous-pixel.

iQOO avance une précision colorimétrique de ±0,001, un chiffre particulièrement ambitieux qu’il faudra confronter à des mesures indépendantes. Comme souvent avec ce type d’annonce, l’écart entre les données de laboratoire et le comportement réel dépendra du mode d’affichage utilisé, de la température de la dalle et de la gestion logicielle des couleurs.

Cette approche poursuit néanmoins le travail commencé avec le iQOO 15 et sa première dalle LEAD. La marque essaie clairement de faire évoluer ses écrans d’un argument de vitesse vers un véritable élément de différenciation technique.

5 000 Hz en tactile pour réduire la latence en jeu

Le gaming reste toutefois au cœur du projet. Le iQOO 16 embarquera une nouvelle puce tactile capable d’atteindre 5 000 Hz d’échantillonnage instantané, avec 500 Hz pour les interactions multi-doigts. Ces chiffres ne correspondent pas à la fréquence de rafraîchissement de l’écran. Ils désignent la vitesse à laquelle la dalle détecte les entrées tactiles. Plus cette fréquence est élevée, plus le système peut théoriquement réduire le délai entre un geste et sa prise en compte.

iQOO ajoute sa technologie Q-flex, conçue pour réduire encore la latence entre le toucher et l’action affichée à l’écran.

Dans un usage classique, la différence sera probablement difficile à percevoir. En revanche, dans les jeux compétitifs où quelques millisecondes peuvent modifier une action, cette optimisation prend davantage de sens.

L’intérêt sera surtout de voir si les jeux Android exploiteront réellement ces capacités. Une dalle 165 Hz ne présente un avantage complet que lorsque le moteur du jeu est capable de dépasser 120 images par seconde de manière stable.

Une attention particulière au confort visuel

iQOO ne veut pas non plus limiter sa nouvelle dalle au seul terrain des performances. Le constructeur annonce un système de détection lumineuse couvrant l’ensemble de l’écran à partir de trois capteurs photosensibles, ainsi qu’un affichage dit « natural light » sans polariseur traditionnel.

La dalle prend également en charge un DC dimming sur toute la plage de luminosité, complété par un PWM pouvant atteindre 3 300 Hz.

Ces technologies cherchent à limiter les variations lumineuses susceptibles de provoquer une fatigue visuelle chez certaines personnes sensibles au scintillement des écrans OLED.

Un mode spécifique de protection contre l’éblouissement en jeu est également prévu. Cette multiplication des fonctions montre que les constructeurs de smartphones gaming cherchent désormais à corriger l’un des compromis historiques des écrans très performants : ils doivent être rapides et lumineux, mais sans devenir inconfortables lors de longues sessions.

L’écran devient une véritable plateforme technique

Le iQOO 16 illustre assez bien la manière dont le marché du smartphone gaming évolue. Il y a quelques années, la course consistait surtout à afficher la fréquence de rafraîchissement la plus élevée possible. Désormais, la différence se joue sur l’ensemble de la chaîne : matériaux OLED, circuit de contrôle, algorithmes de compensation, latence tactile, luminosité soutenue et coordination avec le processeur graphique.

C’est aussi ce qui rend le partenariat avec Samsung Display particulièrement intéressant. Le panneau n’est plus un composant isolé, mais une architecture développée autour des objectifs du téléphone.

Reste à voir si cette sophistication se traduira réellement par une expérience supérieure en jeu, notamment en consommation et en stabilité thermique.

Sur le papier, le iQOO 16 repousse plusieurs limites à la fois. Mais son véritable défi ne sera pas d’afficher 165 Hz ou 10 000 nits dans une fiche technique : il sera de maintenir cette ambition lorsque le téléphone sera utilisé pendant une heure, batterie en main et jeu lancé.