Le Motorola Signature 27 sera le tout premier modèle de la marque à arborer la certification audio.

Un travail de calibration et d'ingénierie acoustique réalisé sur mesure pour chaque futur appareil haut de gamme.

Motorola annonce un partenariat mondial pluriannuel avec Bang & Olufsen afin d’améliorer l’expérience audio de ses smartphones haut de gamme.

Certains futurs appareils de la marque adopteront ainsi la certification « Audio by Bang & Olufsen ». Les ingénieurs du spécialiste danois travailleront directement avec les équipes de Motorola pour tester, calibrer et ajuster le rendu sonore de chaque appareil en fonction de son format et de ses caractéristiques acoustiques.

Le partenariat ne se limitera pas à l’ajout d’un logo. Bang & Olufsen participera au réglage des haut-parleurs et du traitement du signal, tandis que Motorola prévoit également d’intégrer des profils audio spécifiques accessibles aux utilisateurs.

Cette collaboration doit progressivement s’étendre à plusieurs générations de smartphones premium, avec une intégration plus profonde des technologies audio de Bang & Olufsen au fil des futurs produits.

Le premier modèle à en profiter sera le motorola signature 27, qui doit être dévoilé cette semaine à l’occasion du Snapdragon Summit 2026.

Motorola cherche ainsi à renforcer le positionnement premium de ses smartphones en s’appuyant sur l’expertise et l’image de Bang & Olufsen, une stratégie déjà utilisée dans l’industrie mobile avec différents partenariats entre constructeurs de smartphones et spécialistes de l’audio, de la photographie ou de l’optique.