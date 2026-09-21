Qualcomm prépare son prochain grand saut dans l’intelligence artificielle mobile. À l’approche du Snapdragon Summit du 22 septembre, le groupe commence à détailler la nouvelle architecture Hexagon NPU qui équipera sa prochaine génération de puces haut de gamme, avec un objectif clair : faire tourner davantage d’agents IA directement sur le smartphone.

La nouveauté la plus importante prend la forme d’un module inédit baptisé Element Accelerator, associé à davantage de mémoire partagée au sein du NPU. Qualcomm promet également une optimisation poussée pour les modèles Mixture-of-Experts et évoque l’exécution locale de modèles allant jusqu’à 30 milliards de paramètres.

Un nouveau Hexagon NPU pensé pour les agents IA

Qualcomm présente cette nouvelle architecture comme une évolution majeure de son moteur d’intelligence artificielle embarqué. Le NPU Hexagon conserve ses unités spécialisées pour les opérations scalaires, vectorielles et tensorielles, mais y ajoute désormais un quatrième bloc : l’Element Accelerator.

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Selon Qualcomm, ce module est spécifiquement conçu pour accélérer l’inférence des architectures Transformer, qui constituent aujourd’hui la base d’une grande partie des grands modèles de langage et des agents IA. L’entreprise affirme que cette unité permettra aux agents de répondre plus rapidement, de raisonner plus efficacement et d’exécuter des expériences plus complexes directement sur l’appareil.

L’enjeu est important. Les fonctions d’IA actuelles sur smartphone reposent encore souvent sur un fonctionnement hybride : certaines tâches sont exécutées localement, tandis que les opérations les plus lourdes sont transférées vers des serveurs distants.

Qualcomm veut réduire cette dépendance au cloud.

Plus de mémoire directement au sein du NPU

La deuxième évolution concerne la mémoire. Les quatre blocs du nouveau NPU — tensoriel, vectoriel, scalaire et Element Accelerator — disposeraient désormais d’une quantité plus importante de mémoire partagée. Cette architecture doit permettre de limiter les échanges avec la mémoire vive principale du smartphone. Le principe est similaire à celui d’un cache spécialisé : plus les données nécessaires à l’inférence restent proches des unités de calcul, moins la puce doit attendre des transferts depuis la RAM.

Cette proximité peut améliorer à la fois la latence et l’efficacité énergétique.

Dans le cadre d’un agent IA, ces gains sont particulièrement importants. Une requête complexe peut nécessiter de nombreuses étapes successives : comprendre une commande, analyser son contexte, appeler un outil, interpréter le résultat puis décider de l’action suivante.

Réduire les déplacements de données entre le NPU et la mémoire système peut donc avoir un impact beaucoup plus visible qu’une simple augmentation du nombre d’opérations par seconde.

Qualcomm mise sur les modèles Mixture-of-Experts

La future plateforme serait également optimisée pour les modèles Mixture-of-Experts, ou MoE. Cette architecture divise un modèle en plusieurs sous-réseaux spécialisés, appelés « experts ». Pour chaque requête, un mécanisme de routage active uniquement une partie de ces experts au lieu d’exécuter l’intégralité du modèle.

L’intérêt est évident sur smartphone. Un modèle peut conserver une capacité globale élevée tout en réduisant la quantité de calcul réellement nécessaire à chaque requête. Les besoins en mémoire et en énergie peuvent ainsi être mieux maîtrisés. Qualcomm affirme que sa nouvelle architecture permettra d’exécuter localement des modèles pouvant atteindre 30 milliards de paramètres.

Ce chiffre reste toutefois à interpréter avec prudence. La taille totale d’un modèle ne reflète pas directement la quantité de paramètres activés à chaque requête, en particulier avec une architecture MoE. Les performances réelles dépendront également de la quantification, de la mémoire disponible, du modèle utilisé et de la durée des tâches exécutées.

Mais la direction est claire : Qualcomm ne veut plus simplement accélérer quelques fonctions génératives isolées. Le groupe prépare son silicium pour des modèles capables de fonctionner comme de véritables agents.

Le cap symbolique des 5 GHz

Qualcomm met également en avant une autre étape importante : le franchissement de la barre des 5 GHz sur smartphone. La prochaine génération Snapdragon Elite Gen 6 devrait devenir la première plateforme mobile Qualcomm capable de dépasser cette fréquence. À titre de comparaison, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy atteint jusqu’à 4,47 GHz. Qualcomm affirme que cette progression repose avant tout sur une nouvelle architecture entièrement personnalisée plutôt que sur une simple amélioration du procédé de fabrication.

Le chiffre de 5 GHz reste évidemment très spectaculaire sur le plan marketing, mais il ne suffira pas à déterminer les performances réelles.

Sur smartphone, la fréquence maximale n’est utile que si elle peut être exploitée suffisamment longtemps sans provoquer une hausse excessive de la consommation ou de la température. Les performances soutenues et l’efficacité énergétique resteront donc plus importantes que la fréquence de pointe elle-même.

Le GPU veut aussi rapprocher le smartphone du PC

La partie graphique devrait elle aussi bénéficier d’une refonte importante. Qualcomm évoque une amélioration du traitement parallèle, des shaders plus complexes et de nouvelles technologies d’upscaling destinées au jeu mobile. Le GPU disposerait notamment d’un buffer de mémoire intégré de 18 Mo, conçu pour conserver certaines données graphiques plus près du cœur de calcul.

L’objectif serait de réduire les accès à la mémoire système et d’augmenter le débit dans les charges graphiques lourdes. Qualcomm continue ainsi de pousser l’idée d’un jeu mobile se rapprochant progressivement des PC et des consoles, non pas nécessairement par la puissance brute seule, mais par l’utilisation de techniques similaires : reconstruction d’image, génération de trames et optimisation avancée du pipeline graphique.

Cette évolution rejoint directement les ambitions autour de l’IA. Les mêmes mécanismes d’accélération peuvent servir à améliorer le rendu graphique, mais aussi à exécuter certaines tâches génératives localement.

Les agents IA locaux pourraient devenir le véritable enjeu

Depuis l’arrivée de ChatGPT et des grands modèles de langage sur smartphone, l’expression « IA embarquée » est devenue omniprésente. Dans la pratique, beaucoup de fonctions présentées comme intelligentes continuent pourtant de dépendre fortement du cloud.

La nouvelle génération Snapdragon cherche précisément à réduire cette dépendance. Exécuter davantage de tâches localement présente deux avantages immédiats. Le premier concerne la latence : l’agent n’a plus besoin d’envoyer en permanence les données vers un serveur distant avant d’attendre une réponse.

Le second concerne la confidentialité. Certaines informations sensibles peuvent rester sur l’appareil, ce qui réduit la quantité de données personnelles transférées vers les infrastructures cloud. Cela ne signifie pas que les agents IA fonctionneront totalement hors ligne. Une partie de leurs fonctions nécessitera toujours un accès au réseau pour récupérer des informations récentes ou interagir avec des services externes.

Mais, Qualcomm cherche clairement à déplacer le cœur du raisonnement vers le smartphone lui-même.

Qualcomm prépare surtout le terrain pour Android

La nouvelle architecture Hexagon montre à quel point la bataille des smartphones haut de gamme se déplace désormais vers l’IA locale. Apple a renforcé son A20 Pro avec davantage de capacités neuronales et un Neural Engine de nouvelle génération. Qualcomm répond avec une architecture conçue autour des Transformers, des modèles MoE et des agents capables d’exécuter plusieurs étapes sur l’appareil.

La compétition ne se jouera donc plus uniquement sur Geekbench ou sur le nombre d’images par seconde dans un jeu. Les prochains flagships devront aussi démontrer combien de tâches intelligentes ils peuvent exécuter localement, avec quelle consommation, quelle vitesse et quelle quantité de mémoire.

Le Snapdragon Summit du 22 septembre devrait permettre d’en apprendre davantage sur les performances réelles de cette architecture et sur les premiers smartphones qui l’exploiteront. Si Qualcomm tient ses promesses, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 pourrait marquer une évolution plus importante qu’un simple nouveau record de fréquence : celle d’un smartphone capable de faire tourner des agents IA réellement utiles sans dépendre en permanence du cloud.