Qualcomm ne veut plus que ses puces audio servent uniquement à améliorer le son des écouteurs sans fil. Présentée lors du Snapdragon Summit 2026, la nouvelle plateforme Snapdragon Sound Elite Gen 2 associe traitement audio, intelligence artificielle locale, Wi-Fi 6E basse consommation et connectivité avec le cloud afin d’alimenter une nouvelle génération de wearables.

Casques, écouteurs open-ear, lunettes audio et même écouteurs équipés de caméras font partie des formats envisagés. Derrière cette diversification se dessine surtout une évolution plus profonde : l’audio devient progressivement l’une des principales interfaces entre les assistants IA et leurs utilisateurs.

Snapdragon Sound Elite Gen 2 mise fortement sur l’IA locale

Avec Snapdragon Sound Elite Gen 2, Qualcomm cherche à construire une plateforme capable de dépasser le fonctionnement traditionnel d’une puce audio. Le constructeur associe ses technologies Snapdragon Sound à davantage de calcul dédié à l’intelligence artificielle, tout en intégrant un système Wi-Fi 6E à très faible consommation.

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Qualcomm revendique ainsi deux fois plus de capacités IA que sur la génération précédente, avec une consommation réduite de 40 % et une empreinte matérielle jusqu’à 30 % plus petite. Des chiffres fournis par le constructeur qui devront naturellement être évalués dans les produits commerciaux, mais qui illustrent bien la priorité donnée à l’efficacité énergétique.

Sur un wearable, cet équilibre est essentiel. Ajouter davantage de traitements IA n’a que peu d’intérêt si ceux-ci nécessitent une batterie beaucoup plus importante. Les écouteurs et lunettes imposent au contraire des contraintes particulièrement sévères en matière de taille, de dissipation thermique et d’autonomie.

Qualcomm veut donc déplacer davantage de traitements directement sur l’appareil, tout en conservant la possibilité d’utiliser des services connectés lorsque cela est nécessaire. Cette architecture hybride doit permettre aux futurs wearables d’analyser plus rapidement certaines informations sans dépendre systématiquement d’un smartphone ou d’un traitement distant.

Réduction de bruit et microphones deviennent essentiels pour parler aux assistants IA

L’amélioration ne concerne pas seulement la puissance de calcul. Snapdragon Sound Elite Gen 2 introduit plusieurs technologies destinées à rendre les appareils plus efficaces aussi bien pour reproduire que pour capturer le son.

La plateforme prend notamment en charge la cinquième génération de la réduction active du bruit de Qualcomm, les technologies cVc et des architectures utilisant plusieurs microphones. À cela s’ajoute Snapdragon Audio Sense Solution, qui combine microphones et algorithmes afin d’améliorer la manière dont les appareils interprètent leur environnement sonore.

Cette évolution prend une importance particulière avec les assistants IA. La qualité d’un agent vocal dépend directement de sa capacité à comprendre correctement une demande dans une rue bruyante, dans les transports ou au milieu d’une conversation. Une meilleure isolation de la voix peut donc réduire les erreurs avant même que le modèle d’intelligence artificielle commence à traiter la requête.

Qualcomm imagine plusieurs applications autour de cette capacité : traduction en temps réel, assistance contextuelle, amélioration auditive personnalisée ou interaction continue avec une IA. Le microphone cesse ainsi d’être uniquement un composant destiné aux appels téléphoniques pour devenir l’un des principaux capteurs du wearable.

Côté restitution, Snapdragon Sound Elite Gen 2 conserve également les technologies aptX Lossless et XPAN. Cette dernière permet notamment d’exploiter le Wi-Fi afin d’étendre la connexion audio au-delà de la portée habituelle du Bluetooth et de faciliter la continuité entre différents appareils compatibles.

Des écouteurs avec caméra aux lunettes audio, Qualcomm prépare les wearables multimodaux

La partie la plus inhabituelle de l’annonce concerne toutefois les formats pris en charge. Qualcomm ne cible plus uniquement les écouteurs entièrement sans fil et les casques traditionnels. Snapdragon Sound Elite Gen 2 est également conçu pour les écouteurs open-ear, les appareils hybrides, les lunettes audio et les futurs wearables combinant plusieurs types de capteurs.

Le constructeur évoque même explicitement des écouteurs équipés de caméras. L’idée consiste à donner à l’intelligence artificielle non seulement la possibilité d’entendre l’utilisateur et son environnement, mais également d’obtenir des informations visuelles sur ce qui l’entoure.

Une telle architecture permettrait théoriquement de demander à son assistant ce que l’on regarde, de traduire un texte visible ou d’obtenir des informations contextuelles sans utiliser directement un smartphone. Qualcomm parle plus largement de wearables multimodaux capables d’associer audio, vision et IA.

Reste que la pertinence d’une caméra installée sur des écouteurs est moins évidente que sur une paire de lunettes. Ces dernières disposent naturellement d’un emplacement proche du champ de vision de l’utilisateur, alors que la position et l’orientation d’un écouteur rendent la capture visuelle plus complexe. La présence d’une caméra ajoute également des contraintes de consommation, de confidentialité et de design.

L’intérêt de Snapdragon Sound Elite Gen 2 réside justement dans le fait que Qualcomm ne semble pas imposer un format particulier. La plateforme fournit les briques nécessaires, tandis que les fabricants peuvent choisir les capteurs et les fonctionnalités correspondant réellement à leur produit.

Qualcomm veut accélérer l’arrivée de nouveaux appareils IA

Pour transformer cette plateforme en produits commerciaux, Qualcomm accompagne Snapdragon Sound Elite Gen 2 de plusieurs designs de référence. Ces modèles doivent permettre aux fabricants de prototyper, tester et commercialiser plus rapidement de nouveaux appareils d’IA personnelle.

Cette stratégie est classique chez Qualcomm, mais elle prend une dimension particulière sur le marché naissant des wearables IA. Concevoir un produit combinant microphones, caméras, connectivité sans fil, traitement local et autonomie miniature demande des investissements importants. Une architecture de référence peut réduire une partie de cette complexité et accélérer le passage du prototype au produit final.

Le fabricant audio Cleer a déjà présenté au Snapdragon Summit 2026 un premier aperçu des possibilités offertes par la plateforme, avec des concepts mêlant audio, vision et fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle.

Qualcomm affirme par ailleurs que ses recherches indiquent que jusqu’à 70 % des utilisateurs interrogés souhaitent disposer de fonctions IA avancées sur leurs appareils portables. Cette donnée provenant directement de l’entreprise doit être considérée comme telle, mais elle explique la direction prise par la nouvelle plateforme.

Le pari consiste surtout à anticiper une transformation de l’interface informatique. Sur un smartphone, l’écran reste le moyen principal d’interagir avec les applications. Sur des lunettes ou des écouteurs, la voix, les microphones et éventuellement les caméras deviennent beaucoup plus importants. L’assistant IA peut alors servir de couche d’interaction, en interprétant une demande naturelle plutôt qu’en obligeant l’utilisateur à naviguer dans une interface graphique.

L’audio pourrait devenir la porte d’entrée privilégiée de l’IA portable

Snapdragon Sound Elite Gen 2 arrive au moment où l’industrie multiplie les expérimentations autour de l’intelligence artificielle portable. Les lunettes connectées gagnent en fonctionnalités, les assistants deviennent capables d’effectuer des tâches et plusieurs constructeurs cherchent à réduire la dépendance au smartphone.

Dans cette évolution, l’audio possède un avantage évident : les écouteurs sont déjà des appareils largement intégrés aux usages quotidiens. Il n’est pas nécessaire de convaincre l’utilisateur de porter une nouvelle catégorie d’objet simplement pour accéder à une IA. Il suffit progressivement d’ajouter davantage d’intelligence à un appareil qu’il utilise déjà.

C’est probablement là que la nouvelle plateforme de Qualcomm est la plus intéressante. Les caméras intégrées aux écouteurs attireront forcément l’attention, mais les évolutions les plus importantes pourraient être beaucoup moins spectaculaires : meilleure compréhension de la voix, réduction du bruit plus efficace, traitement local plus rapide et connectivité capable de maintenir l’assistant disponible dans davantage de situations.

Le succès de cette génération dépendra donc moins de la quantité de fonctions IA annoncées que de leur capacité à devenir invisibles. Un wearable réellement intelligent ne devrait pas nécessiter davantage d’interactions : il devrait au contraire mieux comprendre son utilisateur avec moins d’efforts.

Avec Snapdragon Sound Elite Gen 2, Qualcomm prépare ainsi moins une nouvelle génération d’écouteurs qu’une infrastructure pour l’IA portable. Après avoir conquis nos poches avec le smartphone, les assistants personnels pourraient désormais chercher leur place beaucoup plus près de nous — directement sur nos oreilles et devant nos yeux.