Qualcomm change de stratégie sur le très haut de gamme. À l’occasion de son Snapdragon Summit, le constructeur a officialisé non pas une, mais deux puces mobiles premium : les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Les deux SoC partagent une grande partie de leur architecture et sont gravés en 2 nm, mais la déclinaison Extreme pousse plus loin l’intelligence artificielle, le jeu vidéo et les capacités vidéo. Une distinction qui pourrait devenir importante pour les futurs smartphones Android haut de gamme de 2027, tous les modèles ne bénéficiant désormais plus nécessairement du Snapdragon le plus performant.

Deux Snapdragon 8 Elite Gen 6 pour une nouvelle stratégie

Jusqu’ici, la gamme Snapdragon 8 Elite reposait essentiellement sur une puce phare, éventuellement adaptée ou optimisée pour certains constructeurs. Avec cette nouvelle génération, Qualcomm instaure une séparation beaucoup plus explicite.

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Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 constitue la nouvelle plateforme premium destinée à équiper une large sélection de smartphones haut de gamme. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 occupe un cran supérieur et concentre les fonctions les plus avancées. Qualcomm présente cette stratégie comme une manière de diffuser plus largement ses dernières innovations tout en conservant une plateforme capable de repousser les performances maximales.

Les deux puces reposent néanmoins sur une base commune. Elles profitent notamment d’une gravure en 2 nm, ainsi que de nouvelles générations de CPU, GPU et accélérateurs dédiés à l’intelligence artificielle.

Qualcomm n’a pour le moment annoncé aucun smartphone précis équipé de ces plateformes, mais indique qu’elles seront adoptées par plusieurs grandes marques internationales.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 vs Extreme : quelles différences ?

La distinction entre les deux puces apparaît principalement lorsqu’on s’intéresse aux usages les plus exigeants.

Caractéristique Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Gravure 2 nm 2 nm Fréquence CPU maximale Jusqu’à 5,0 GHz Jusqu’à 5,0 GHz IA générative locale Oui Oui, capacités étendues Modèles IA de plus de 30 milliards de paramètres — Oui Mémoire disponible pour l’IA Standard Jusqu’à 50 % supplémentaire Accélération IA graphique — Oui Génération/amélioration d’images intermédiaires par IA — Oui Mémoire rapide dédiée au gaming — 18 Mo APV — Oui Vidéo 8K Oui selon implémentation Jusqu’à 8K à 60 i/s Ralenti 4K — Jusqu’à 240 i/s

La version Extreme ne se contente donc pas d’augmenter les fréquences. Qualcomm cherche surtout à lui réserver des fonctions nécessitant davantage de ressources en matière d’IA, de mémoire et de traitement graphique.

L’IA locale devient un élément central

L’intelligence artificielle constitue l’un des principaux axes de cette génération. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 doit permettre aux smartphones d’exploiter davantage le contexte personnel directement sur l’appareil : habitudes d’utilisation, informations provenant de différentes applications ou encore traitement et modification de contenus sans nécessairement passer par le cloud.

L’objectif est notamment de préparer les smartphones à une nouvelle génération d’agents IA capables d’effectuer plusieurs actions de manière autonome. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 va plus loin en prenant en charge des modèles comptant plus de 30 milliards de paramètres directement sur le smartphone. Pour y parvenir, Qualcomm annonce notamment 50 % de mémoire supplémentaire disponible pour ces traitements.

La plateforme peut également s’appuyer sur des architectures de type Mixture of Experts (MoE). Plutôt que d’activer l’intégralité d’un énorme modèle pour chaque requête, seuls les composants spécialisés nécessaires à une tâche donnée sont sollicités.

Cette approche pourrait permettre d’exécuter localement des modèles beaucoup plus importants tout en limitant leur consommation de mémoire et d’énergie.

Gaming : Qualcomm mise fortement sur l’IA

Les deux Snapdragon peuvent atteindre une fréquence CPU maximale de 5,0 GHz, mais les différences deviennent plus importantes du côté graphique. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 bénéficie notamment d’une partie du GPU spécialement consacrée aux traitements IA. Qualcomm veut ainsi utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer le rendu des jeux sans demander au GPU de calculer chaque pixel ou chaque image de manière traditionnelle.

La puce peut notamment générer ou améliorer certaines images intermédiaires grâce à l’IA. Le principe rappelle les technologies d’upscaling et de génération d’images désormais courantes sur PC : réduire la quantité de calcul nécessaire tout en conservant une impression de fluidité et une définition élevées.

La version Extreme dispose également de 18 Mo de mémoire rapide destinés aux charges graphiques. Cette orientation pourrait être particulièrement importante pour améliorer les performances soutenues des smartphones Android lors de longues sessions de jeu, un domaine où la dissipation thermique et la consommation énergétique restent déterminantes.

Photo et vidéo : le Extreme vise les créateurs

Les deux plateformes partagent une grande partie de leurs capacités photographiques, avec notamment une meilleure reconnaissance des sujets et des scènes ainsi que de nouvelles possibilités de traitement des couleurs et de stabilisation vidéo.

Mais, Qualcomm réserve plusieurs fonctions vidéo avancées au Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. La puce peut notamment prendre en charge l’enregistrement 8K à 60 images par seconde ainsi que le ralenti 4K jusqu’à 240 images par seconde. Elle prend également en charge APV (Advanced Professional Video), le codec vidéo professionnel poussé par Samsung pour conserver davantage d’informations lors de l’enregistrement et offrir plus de latitude en postproduction.

Cette différenciation mérite toutefois d’être nuancée : la présence d’une fonction dans la plateforme Qualcomm ne signifie pas automatiquement qu’elle sera disponible sur tous les smartphones qui l’utilisent. Les constructeurs restent libres d’implémenter ou non certaines possibilités.

Un Snapdragon « Extreme » pour les Ultra ?

Cette nouvelle segmentation pourrait permettre aux constructeurs Android de mieux différencier leurs gammes. Un fabricant pourrait, par exemple, employer le Snapdragon 8 Elite Gen 6 sur ses smartphones haut de gamme classiques et réserver le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 à son modèle Ultra ou à un smartphone gaming. Une telle stratégie permettrait également de limiter l’impact du coût croissant des SoC les plus avancés sur l’ensemble d’une gamme.

Qualcomm n’a cependant pas encore détaillé quels constructeurs utiliseront chacune des deux plateformes. La question sera notamment intéressante chez Samsung. Les Galaxy S haut de gamme bénéficient régulièrement de variantes Snapdragon adaptées aux appareils du constructeur coréen, et le futur Galaxy S27 Ultra apparaît naturellement comme l’un des candidats potentiels pour la plateforme Extreme.

Il faudra toutefois attendre une annonce de Samsung pour connaître précisément sa configuration.

Une différence de nom qui pourrait prêter à confusion

Cette nouvelle segmentation présente néanmoins un problème : les noms sont extrêmement proches. Snapdragon 8 Elite Gen 6 d’un côté, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de l’autre. Pour le consommateur, le mot « Extreme » devient donc essentiel. Deux smartphones présentés comme équipés d’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 pourraient en pratique ne pas disposer exactement des mêmes capacités.

Cette différence sera particulièrement importante pour les fonctions réservées à la déclinaison Extreme, notamment les plus gros modèles IA locaux, certaines technologies gaming et plusieurs capacités vidéo avancées. La manière dont les constructeurs communiqueront sur cette distinction sera donc déterminante.

Qualcomm prépare surtout le smartphone IA de 2027

Au-delà de la hausse traditionnelle des performances, cette génération montre surtout l’évolution du rôle du SoC dans un smartphone. Qualcomm ne cherche plus uniquement à proposer davantage de puissance CPU ou GPU. Le constructeur prépare des appareils capables de faire fonctionner des modèles d’IA beaucoup plus importants directement en local, d’exploiter le contexte personnel de l’utilisateur et d’interagir avec plusieurs applications.

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 représente la version la plus ambitieuse de cette vision. Mais l’arrivée simultanée du Snapdragon 8 Elite Gen 6 montre également que Qualcomm ne veut plus imposer systématiquement sa plateforme la plus coûteuse à tous les smartphones premium.

En 2027, regarder simplement la mention « Snapdragon 8 Elite » sur une fiche technique ne suffira donc plus forcément : il faudra aussi vérifier s’il s’agit de la version Extreme.