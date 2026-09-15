Apple vient seulement de présenter son premier iPhone pliable, alias iPhone Duo, mais l’idée est loin d’être nouvelle dans les laboratoires de Cupertino. Selon une chronologie relayée par le leaker Ice Universe, l’entreprise avait déposé dès septembre 2011 une demande de brevet autour d’appareils électroniques flexibles, avec un nom particulièrement intéressant parmi les co-inventeurs : celui de John Ternus, devenu depuis CEO d’Apple.

L’iPhone Duo aura donc mis près de quinze ans à transformer cette piste technologique en produit commercial. Un délai considérable, d’autant que Samsung commercialise des smartphones pliables depuis 2019, mais qui illustre aussi la manière dont Apple préfère souvent laisser mûrir une technologie avant de l’intégrer à l’iPhone.

Un premier brevet remontant à septembre 2011

D’après les informations partagées par Ice Universe, Apple a déposé le 30 septembre 2011 une demande de brevet intitulée « Flexible electronics devices ». Celle-ci décrivait différentes pistes autour d’appareils électroniques capables de se plier.

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La demande aurait été publiée le 4 avril 2013 avant que le brevet soit finalement accordé le 6 janvier 2015. Cette chronologie montre qu’Apple réfléchissait à l’électronique flexible bien avant l’arrivée des premiers smartphones pliables commercialisés à grande échelle.

Un détail prend aujourd’hui une dimension particulière : John Ternus figure parmi les co-inventeurs associés à ce brevet, selon la chronologie relayée. Quinze ans plus tard, c’est précisément lui qui a présenté l’iPhone Duo lors de l’événement « Surprise and Shine », le 9 septembre 2026, quelques jours seulement après avoir pris ses fonctions de CEO.

Il faut néanmoins éviter de lire un brevet comme la preuve qu’un iPhone Duo était déjà planifié en 2011. Les grands groupes technologiques protègent régulièrement des concepts qui ne deviennent jamais des produits. Le document montre surtout qu’Apple explorait très tôt la possibilité de construire des appareils dont la structure et les composants pourraient supporter une déformation.

Apple n’a pas attendu Samsung pour réfléchir au pliable

Cette chronologie nuance l’idée selon laquelle Apple aurait simplement observé le succès des Galaxy Z Fold avant de décider de développer son propre appareil.

Lorsque Samsung commercialise le premier Galaxy Fold en 2019, Apple étudie déjà les technologies nécessaires depuis plusieurs années. Des informations apparues dès 2016 évoquaient notamment des discussions avec LG autour de dalles OLED flexibles destinées à de futurs appareils pliables.

Les travaux se sont poursuivis par la suite sur différents composants. En 2024, Apple a notamment obtenu un brevet consacré à des mécanismes de charnière pour appareils pliables, un élément évidemment critique pour la durabilité et l’épaisseur de ce type de produit.

Cela ne signifie pas que l’iPhone Duo présenté en 2026 descend directement de chacun de ces brevets. Entre une idée protégée juridiquement, un prototype interne et un produit fabriqué à plusieurs millions d’exemplaires, les contraintes sont très différentes.

Mais l’ensemble dessine une longue période d’exploration plutôt qu’une réaction tardive improvisée face à Samsung.

Samsung conserve néanmoins une avance historique

Sur le terrain de l’antériorité, Samsung reste devant Apple. Une demande de brevet concernant un appareil pliable avait déjà été déposée par le groupe coréen en 2009, soit deux ans avant celle attribuée à Apple. Surtout, Samsung a pris le risque de transformer ses recherches en produit beaucoup plus tôt.

Le premier Galaxy Fold est arrivé en 2019 avec les difficultés que l’on connaît : fragilité de l’écran, problèmes de charnière et lancement commercial retardé après les premiers tests. Samsung a ensuite progressivement corrigé ces défauts au fil des générations.

Cette expérience représente aujourd’hui un avantage considérable. Sept années de produits commercialisés ont permis au constructeur d’apprendre non seulement à fabriquer des écrans et charnières pliables, mais également à optimiser Android, les applications, les formats d’écran et les chaînes de production nécessaires.

Apple peut donc revendiquer une réflexion ancienne autour du concept, mais Samsung reste le constructeur qui a contribué à installer le smartphone pliable moderne sur le marché.

Pourquoi Apple a-t-il attendu quinze ans ?

La réponse tient en partie à la stratégie habituelle de l’entreprise. Apple cherche rarement à être la première marque à commercialiser une nouvelle catégorie. Elle préfère généralement attendre que les technologies atteignent un niveau de maturité suffisant pour construire une expérience qu’elle estime compatible avec ses exigences de design, d’autonomie et de simplicité.

L’Apple Watch constitue un précédent intéressant. Samsung commercialisait déjà des montres connectées en 2013 lorsque la première Apple Watch est arrivée en 2015. Apple n’avait pas inventé la catégorie, mais avait attendu avant d’y appliquer son propre écosystème matériel et logiciel.

Avec un smartphone pliable, le niveau de difficulté est encore supérieur. Il faut gérer une dalle flexible, une charnière soumise à des milliers de cycles, une épaisseur acceptable, deux formats d’écran, une consommation énergétique importante et surtout une interface capable de passer naturellement d’un écran à l’autre.

Le iPhone Duo montre justement où Apple a concentré une partie de ce temps de développement. L’appareil adopte un écran extérieur de 5,4 pouces et une dalle intérieure de 7,6 pouces partageant le même ratio, tandis qu’iOS 27 adapte automatiquement les interfaces selon l’état du téléphone. Apple a également développé une nouvelle structure d’écran nano-texturée et un empilement de couches destiné à limiter la perception du pli.

L’iPhone Duo arrive tard, mais avec une approche très Apple

Le reste de la fiche technique confirme ce positionnement. L’iPhone Duo embarque la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm, accompagnée d’une chambre à vapeur particulièrement imposante pour maintenir les performances dans un châssis très fin. Apple utilise également deux batteries réparties dans les deux parties du téléphone afin d’exploiter au mieux l’espace disponible.

Le constructeur a abandonné Face ID sur ce modèle au profit d’un Touch ID latéral, tandis qu’une caméra est dissimulée sous l’écran intérieur. Apple prévoit également la prise en charge de l’Apple Pencil plus tard dans l’année.

Surtout, iOS 27 a été adapté au nouveau format. Deux applications peuvent fonctionner côte à côte, la vidéo peut rester épinglée pendant d’autres tâches et l’interface réagit aux différentes orientations de l’appareil. Netflix, Zoom et Slack font partie des applications déjà adaptées au Duo.

Ces choix ne garantissent pas que l’appareil sera meilleur que les pliables concurrents. Le Galaxy Z Fold 8 bénéficie notamment de plusieurs générations de maturité et d’un écosystème Android qui connaît déjà bien les grands écrans pliables.

Ils montrent en revanche qu’Apple ne souhaitait manifestement pas commercialiser un iPhone traditionnel simplement équipé d’une charnière.

Quinze ans de recherche pour un smartphone à 1 999 dollars

Cette longue maturation a aussi un prix. L’iPhone Duo démarre à 2 339 euros avec 256 Go de stockage et pourra atteindre 2 To. Les précommandes ouvriront le 16 octobre avant une commercialisation le 23 octobre.

À ce niveau tarifaire, le premier pliable d’Apple ne cherche probablement pas à remplacer immédiatement l’iPhone classique. Il ressemble davantage à une nouvelle branche premium de la gamme, destinée aux utilisateurs prêts à payer davantage pour obtenir un appareil à mi-chemin entre iPhone et iPad.

Le contraste avec la durée de développement est finalement révélateur. Apple avait envisagé les appareils flexibles avant même que le marché du smartphone moderne n’atteigne sa maturité actuelle, mais a attendu que Samsung et les constructeurs chinois essuient une grande partie des difficultés initiales avant de commercialiser sa propre interprétation.

L’iPhone Duo n’est donc pas le produit d’une Apple qui aurait découvert le pliable avec sept ans de retard. Il raconte plutôt l’histoire d’une entreprise qui a attendu quinze ans avant de transformer une idée en produit — et qui doit maintenant prouver que cette patience lui a réellement permis de faire mieux que ceux qui ont pris le risque d’arriver avant elle.