OPPO continue de dévoiler sa série Find X10 par étapes, et cette fois, c’est le design qui passe au premier plan. La marque a publié les premières images officielles de ses nouveaux flagships, attendus le 22 septembre, avec quatre finitions annoncées : Moon White, Warm Orange, Ice Blue et Light Titanium.

La gamme comprendra trois modèles — Find X10, Find X10 Pro Max et Find X10E — accompagnés de la Watch S2 et des écouteurs Enco X4. Mais au-delà du design, OPPO a déjà confirmé suffisamment d’éléments pour dessiner une génération très ambitieuse, en particulier sur la photographie, l’écran et les nouvelles puces MediaTek.

Un design désormais officiel et quatre coloris pour la série Find X10

Après plusieurs semaines de teasing autour des capteurs photo et de l’écran, OPPO montre enfin clairement à quoi ressembleront ses nouveaux smartphones. Les visuels officiels confirment une esthétique premium assez sobre, déclinée en Moon White, Warm Orange, Ice Blue et Light Titanium selon les modèles. La série est déjà disponible en pré-réservation en Chine, avant sa présentation complète prévue le 22 septembre.

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OPPO confirme également l’existence de trois déclinaisons. Le Find X10 occupera le cœur de gamme, le Find X10 Pro Max servira de vitrine technologique, tandis que le Find X10E devrait constituer une variante plus accessible dont les détails restent encore largement inconnus.

Cette structure permet à OPPO de couvrir plusieurs niveaux de prix sans réduire immédiatement les ambitions du modèle standard. Car contrairement à ce que son positionnement pourrait laisser penser, le Find X10 classique s’annonce déjà comme un smartphone très haut de gamme.

Deux capteurs de 200 mégapixels sur le Find X10, trois sur le Pro Max

La photographie sera clairement l’un des grands axes de cette génération. OPPO a déjà confirmé que le Find X10 standard disposera de deux capteurs de 200 mégapixels, l’un pour la caméra principale et l’autre pour le téléobjectif. Le Find X10 Pro Max irait encore plus loin avec trois capteurs de 200 mégapixels, couvrant l’ensemble de son système photo arrière.

L’intérêt ne repose toutefois pas uniquement sur la résolution. Les deux modèles utiliseront le système Hasselblad Ultra-Clear Original Camera, accompagné de la deuxième génération du capteur Danxia dédié à la restitution des couleurs. Ce dernier exploite 24 canaux d’échantillonnage pour analyser plus finement la lumière et les teintes de la scène.

OPPO cherche donc à travailler autant sur la cohérence colorimétrique que sur la définition brute. C’est un point important sur les smartphones équipés de plusieurs gros capteurs, où le principal défi consiste désormais à maintenir un rendu homogène lorsqu’on passe du grand-angle au téléobjectif.

La stratégie est assez claire : plutôt que de réserver un seul capteur spectaculaire au modèle Ultra ou Pro Max, OPPO veut généraliser les très hautes résolutions sur plusieurs focales.

Des bordures de seulement 0,99 mm sur le Find X10

L’écran a lui aussi fait l’objet d’un travail spécifique. OPPO s’est associé à Tianma pour développer une nouvelle dalle OLED baptisée Tiangong Screen 2.0, pensée notamment pour réduire l’exposition à la lumière bleue tout en améliorant le comportement de l’écran à faible luminosité.

Sur le Find X10, cette dalle sera entourée de bordures de seulement 0,99 mm sur les quatre côtés. Il s’agit d’un nouveau record pour la gamme Find, contre 1,15 mm sur le Find X9 et 1,45 mm sur le Find X8. Le gain peut sembler minime sur le papier, mais il participe directement à l’impression de continuité visuelle recherchée sur les flagships modernes. OPPO semble surtout vouloir supprimer presque entièrement la sensation de cadre autour de l’écran, sans recourir à une dalle fortement incurvée.

Le Find X10 embarquera également une batterie de 8 000 mAh. Oppo affirme qu’elle est conçue pour conserver de bonnes performances après cinq années d’utilisation normale, un argument qui montre que la bataille sur l’autonomie commence désormais à se déplacer vers la longévité des cellules autant que vers leur capacité brute.

Dimensity 9500 pour le Find X10, 2 nm attendu sur le Pro Max

Les premiers résultats Geekbench permettent également de mieux comprendre la segmentation matérielle de la gamme. Le Find X10, identifié sous la référence PMW110, utilise un SoC MediaTek MT6993. Sa configuration comprend quatre cœurs à 2,70 GHz, trois cœurs à 3,50 GHz et un cœur principal pouvant atteindre 4,21 GHz, avec un GPU Mali-G1-Ultra MC12. Cette configuration correspond au Dimensity 9500, ce qui suggère que le modèle standard conservera une plateforme déjà bien connue plutôt que de passer immédiatement à la nouvelle génération.

Le Find X10 Pro Max, référence PMX110, utilise en revanche le MT6995. Cette puce est largement attendue sous le nom de Dimensity 9600 Pro et devrait constituer la première plateforme mobile 2 nm de MediaTek.

Les deux appareils repérés sur Geekbench disposent de 16 Go de RAM et fonctionnent sous Android 17. Les résultats obtenus sur ces prototypes doivent toutefois être considérés avec prudence : les logiciels sont encore en phase de finalisation et les performances définitives pourront évoluer au lancement.

Cette différence de processeur pourrait devenir l’un des principaux éléments de séparation entre les deux modèles. Là où le Find X10 miserait sur une plateforme déjà éprouvée, le Pro Max servirait de terrain de lancement à une nouvelle génération de silicium plus ambitieuse.

Le Find X10E reste encore largement mystérieux

Le troisième membre de la famille est pour l’instant beaucoup plus discret. OPPO confirme officiellement l’existence du Find X10E, mais n’a encore détaillé ni son processeur, ni son écran, ni son système photo. Il accompagnera pourtant bien les deux autres modèles lors de la présentation du 22 septembre. Ce silence laisse penser que le Find X10E occupera un positionnement différent, potentiellement plus accessible ou plus orienté vers l’équilibre que vers la démonstration technologique.

Il faudra également surveiller la manière dont Oppo différenciera ce modèle du Find X10 standard. Ce dernier dispose déjà d’une batterie massive, de deux capteurs 200 mégapixels et d’un écran aux bordures extrêmement fines, ce qui laisse finalement peu de concessions évidentes à faire sans changer profondément l’expérience.

La réponse viendra probablement du choix du processeur, de la partie photo et des matériaux.

OPPO prépare l’une de ses gammes les plus agressives

À quelques jours du lancement, le Find X10 donne déjà l’impression d’une génération beaucoup plus offensive qu’une simple mise à jour annuelle. Le modèle standard embarque deux capteurs de 200 mégapixels, une batterie de 8 000 mAh et un écran aux bordures inférieures au millimètre. Le Pro Max ajoute une troisième caméra 200 mégapixels et pourrait inaugurer la première puce MediaTek gravée en 2 nm.

Ce positionnement montre à quel point la concurrence sur le très haut de gamme Android s’est déplacée. La bataille ne se joue plus seulement sur un capteur principal ou sur quelques points de benchmark, mais sur la capacité à multiplier les composants premium sans créer de déséquilibre entre autonomie, photo, performances et design.

Avec le Find X10, OPPO semble vouloir supprimer presque toutes les concessions du flagship classique, tout en réservant au Pro Max les technologies les plus expérimentales. Si l’intégration suit la fiche technique, le 22 septembre pourrait marquer l’une des offensives les plus sérieuses de la marque sur le segment ultra-premium.