Huawei pourrait faire de l’écran l’un des principaux arguments de sa future série Mate 90. Selon de nouvelles informations attribuées au leaker Digital Chat Station, les modèles les plus haut de gamme adopteraient une dalle OLED double couche capable d’atteindre jusqu’à 10 000 nits en luminosité maximale, tandis que le Mate 90 RS Ultimate pourrait aller encore plus loin.

La gamme devrait également marquer une montée en puissance côté silicium, avec un Kirin 9050 Pro réservé au modèle le plus ambitieux, accompagné de batteries atteignant potentiellement 6 800 mAh et, au sommet de la gamme, d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Des caractéristiques encore non officielles, mais qui dessinent un Mate 90 particulièrement offensif.

Un écran OLED double couche pour les Mate 90 haut de gamme

D’après Digital Chat Station, Huawei réserverait la technologie OLED double couche à certains modèles supérieurs de la famille Mate 90, vraisemblablement les Mate 90 Pro et Mate 90 Pro Max. La luminosité maximale pourrait atteindre 10 000 nits, avec une valeur potentiellement encore supérieure sur le Mate 90 RS Ultimate.

Publicité

Il faudra toutefois attendre les mesures réelles avant de tirer des conclusions à partir de ce chiffre. Les valeurs de luminosité maximale annoncées pour les smartphones correspondent souvent à des conditions précises, sur une portion limitée de l’écran, et ne représentent pas nécessairement la luminosité que l’utilisateur obtiendra en permanence sur l’ensemble de la dalle.

La technologie employée reste néanmoins intéressante indépendamment de ce record potentiel. Contrairement à une dalle OLED traditionnelle reposant sur une seule couche émissive, une architecture double couche superpose deux couches capables de produire de la lumière.

Cette conception peut augmenter la luminosité tout en évitant de pousser aussi fortement chaque couche individuellement. Elle peut également améliorer l’efficacité énergétique et réduire l’usure des matériaux OLED, deux paramètres particulièrement importants sur un smartphone haut de gamme utilisé plusieurs années.

Les 10 000 nits ne racontent qu’une partie de l’histoire

Si les informations se confirment, Huawei disposerait surtout d’un avantage intéressant pour la lisibilité en extérieur et l’affichage HDR. Un écran capable de conserver une forte luminosité sous le soleil sans faire exploser sa consommation constituerait un progrès plus utile qu’un simple record de fiche technique.

La comparaison avec les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max est à ce titre intéressante. Les nouveaux smartphones d’Apple utilisent des écrans LTPO OLED conventionnels plutôt qu’une architecture OLED double couche.

Cela ne permet pas encore d’affirmer que l’écran du Mate 90 sera objectivement meilleur. La qualité d’une dalle dépend également de sa calibration, de sa consommation réelle, de la gestion thermique, de la précision des couleurs et de la manière dont le système adapte sa luminosité.

Mais, Huawei pourrait bénéficier d’une architecture matérielle particulièrement ambitieuse. Si les 10 000 nits s’accompagnent d’une bonne efficacité énergétique et d’une luminosité soutenue élevée, l’avantage sera bien plus intéressant qu’un simple chiffre record atteint pendant quelques secondes.

Le Kirin 9050 Pro serait réservé au modèle le plus puissant

Huawei préparerait également une segmentation assez nette au niveau des processeurs. Selon la fuite, une première version de la gamme utiliserait une puce de génération « N-1 », tandis qu’un autre modèle bénéficierait d’une variante légèrement améliorée. Seul le smartphone placé au sommet de cette hiérarchie recevrait la nouvelle génération, qui correspondrait au Kirin 9050 Pro.

Cette stratégie permettrait à Huawei de différencier plus fortement ses modèles sans nécessairement utiliser son silicium le plus avancé sur l’ensemble de la famille.

Le Kirin 9050 Pro est particulièrement attendu après les efforts réalisés par Huawei autour de ses architectures de puces et de ses méthodes de packaging. Dans un contexte où l’entreprise reste contrainte par son accès aux technologies de fabrication les plus avancées, l’optimisation de l’architecture, de l’intégration et de l’efficacité énergétique devient aussi importante que la finesse de gravure elle-même.

Le Mate 90 Pro Max pourrait ainsi servir de vitrine technologique pour cette nouvelle génération de Kirin, tandis que les autres modèles conserveraient des solutions plus éprouvées.

Jusqu’à 6 800 mAh et un périscope de 200 mégapixels

L’autonomie devrait constituer un autre axe important de la gamme. Les informations actuelles évoquent des batteries de 6 600 ou 6 800 mAh selon les versions. À titre de comparaison, l’iPhone 18 Pro Max commercialisé en Europe dispose d’une capacité nominale de 5 391 mAh.

Une comparaison directe reste toutefois imparfaite. La capacité brute ne détermine pas seule l’autonomie : l’efficacité du processeur, de l’écran, du modem et du système d’exploitation joue un rôle considérable. La combinaison d’une batterie proche de 7 000 mAh et d’un écran OLED double couche potentiellement plus efficient pourrait néanmoins permettre à Huawei de viser une endurance particulièrement élevée.

La photographie évoluerait également, avec trois capteurs arrière prévus sur chaque Mate 90 et au moins un téléobjectif. Le modèle supérieur irait beaucoup plus loin avec un périscope de 200 mégapixels.

L’utilisation d’une définition aussi élevée sur un téléobjectif permet notamment davantage de latitude pour le recadrage et les focales intermédiaires, à condition que la taille du capteur, l’optique et le traitement d’image suivent. Huawei pourrait ainsi prolonger la tendance actuelle des flagships chinois, qui utilisent de plus en plus de grands capteurs haute définition pour améliorer le zoom plutôt que de simplement multiplier les focales.

Huawei veut pousser la différenciation matérielle au maximum

Cette première photographie de la gamme Mate 90 montre surtout une stratégie de segmentation de plus en plus agressive. Au lieu de proposer plusieurs variantes relativement proches, Huawei semble vouloir réserver ses technologies les plus avancées aux modèles Pro Max et RS Ultimate : meilleure dalle, nouvelle génération de Kirin et système photo plus ambitieux.

Cette approche permettrait au constructeur de créer une véritable vitrine technologique au sommet de sa gamme, tout en conservant des modèles plus accessibles utilisant des composants déjà maîtrisés.

Elle intervient également dans un marché chinois particulièrement compétitif. Honor, OPPO, Vivo et Xiaomi multiplient les grands capteurs photo, les batteries dépassant largement les 7 000 mAh et les écrans toujours plus sophistiqués. Pour maintenir le Mate au sommet de son catalogue, Huawei ne peut donc plus se contenter d’améliorations progressives.

Pour l’instant, aucune de ces caractéristiques n’a été officiellement confirmée et les détails peuvent encore évoluer avant la présentation. Le lancement étant attendu en septembre selon les dernières informations, Huawei ne devrait toutefois plus tarder à lever le voile.

Si les fuites se vérifient, le Mate 90 Pro Max ne cherchera pas seulement à afficher des chiffres spectaculaires : entre OLED double couche, nouveau Kirin, grande batterie et périscope de 200 mégapixels, Huawei semble vouloir concentrer dans un seul appareil tout ce qui distingue aujourd’hui les flagships chinois les plus ambitieux.