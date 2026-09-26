Xiaomi accompagne le lancement de ses Xiaomi 18 Pro d’une nouvelle déclinaison de sa montre connectée haut de gamme. La Xiaomi Watch S5 41 mm reprend les principales fonctions du modèle de 46 mm lancé plus tôt cette année, dans un boîtier nettement plus compact.

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Avec seulement 9,9 mm d’épaisseur et 36 grammes, elle embarque un écran AMOLED atteignant 3 000 nits, un GPS double fréquence, plus de 150 modes sportifs et plusieurs capteurs dédiés à la santé. Elle inaugure également HyperOS 4 pour les montres connectées et ajoute notamment trois capteurs de température ainsi qu’un système capable de mesurer l’intensité des rayonnements UVA et UVB.

Malgré son format réduit, Xiaomi annonce jusqu’à 14 jours d’autonomie dans le mode le plus économe.

Une Watch S5 plus compacte avec un boîtier de 41 mm

La principale différence avec la Watch S5 présentée en mars concerne évidemment ses dimensions. Xiaomi propose désormais un boîtier de 41 mm, contre 46 mm pour le premier modèle. Cette réduction devrait mieux convenir aux utilisateurs recherchant une montre plus discrète ou disposant d’un poignet plus fin.

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Le boîtier ne mesure que 9,9 mm d’épaisseur et affiche un poids de 36 grammes sans bracelet. Xiaomi utilise de l’acier inoxydable pour le corps de la montre, associé à une lunette en céramique et à une couronne texturée.

Trois coloris sont proposés : Black, Sea Salt Blue et Ceramic White.

Un écran AMOLED de 3 000 nits

La réduction du boîtier entraîne naturellement l’utilisation d’un écran plus compact. La Watch S5 41 mm dispose d’une dalle AMOLED de 1,32 pouce avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Xiaomi annonce surtout une luminosité maximale pouvant atteindre 3 000 nits. Une telle luminosité doit principalement améliorer la lisibilité de l’écran lorsque la montre est utilisée en extérieur et en plein soleil.

Comme toujours, il faudra distinguer cette luminosité maximale obtenue dans certaines conditions de celle réellement maintenue en utilisation quotidienne.

Xiaomi multiplie les capteurs de santé

La Watch S5 41 mm utilise un ensemble comprenant quatre LED et quatre photodiodes pour mesurer notamment la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang. Xiaomi ajoute surtout trois capteurs de température au niveau du poignet. Le constructeur annonce une précision pouvant atteindre ±0,1 °C. Ces mesures ne doivent évidemment pas être confondues avec celles d’un thermomètre médical destiné à mesurer directement la température corporelle.

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Xiaomi utilise principalement les variations relevées au poignet pour enrichir certaines fonctions de suivi physiologique.

La température pour mieux suivre le cycle menstruel

L’une des principales applications concerne le suivi du cycle menstruel. Les variations de température peuvent fournir des informations supplémentaires permettant d’estimer différentes phases du cycle. Xiaomi utilise notamment ces données pour améliorer ses estimations concernant les périodes d’ovulation. Cette approche est déjà utilisée par plusieurs montres connectées haut de gamme.

L’intérêt vient surtout du caractère passif de la mesure : la montre peut suivre les variations au fil du temps sans demander à l’utilisatrice d’effectuer manuellement une mesure chaque jour.

Une montre capable de mesurer l’exposition aux UV

Xiaomi introduit également une fonction beaucoup moins courante : la mesure des UVA et UVB. La Watch S5 41 mm peut évaluer l’intensité du rayonnement ultraviolet afin de fournir davantage d’informations sur l’exposition au soleil. Cette fonction pourrait notamment compléter les informations météorologiques classiques sur l’indice UV.

Son intérêt dépendra néanmoins de la manière dont Xiaomi transforme ces mesures en recommandations réellement utiles pour l’utilisateur. La présence de capteurs UVA et UVB dédiés constitue dans tous les cas une particularité intéressante face aux fonctions de santé désormais relativement similaires proposées par de nombreuses montres connectées.

Plus de 150 activités sportives

Pour le sport, Xiaomi annonce plus de 150 modes d’entraînement. Avec, la montre couvre aussi bien les activités pratiquées en intérieur que les sports extérieurs. Elle dispose surtout d’un GNSS double fréquence, destiné à améliorer la précision du positionnement et des traces GPS dans les environnements difficiles.

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La montre peut également afficher des cartes hors ligne en couleur. Cette combinaison la rend plus intéressante pour les activités où le smartphone reste à la maison ou dans un sac.

Xiaomi accorde une attention particulière au ski. Un mode dédié permet notamment d’enregistrer la distance, l’altitude et la pente maximale, ainsi que différentes données liées à l’activité. La montre intègre également une fonction de détection des chutes. Ainsi, lorsqu’une chute est détectée pendant une session de ski, la Watch S5 peut déclencher une alerte.

Si son propriétaire ne répond pas, la montre peut ensuite tenter de contacter les services d’urgence selon les fonctions et services disponibles. C’est une évolution intéressante : les fonctions de sécurité autrefois principalement associées aux montres généralistes commencent à être adaptées à des activités sportives précises.

HyperOS 4 arrive sur les montres Xiaomi

La Watch S5 41 mm est également le premier appareil portable de Xiaomi livré avec HyperOS 4. Le nouveau système apporte notamment une version améliorée de WeChat. Les utilisateurs peuvent profiter de fonctions de transcription de la voix en texte et de réponses rapides directement depuis leur poignet. Une grande partie de ces fonctionnalités concerne naturellement le marché chinois, où WeChat joue un rôle central.

HyperOS 4 doit également renforcer l’intégration de la montre dans l’écosystème Xiaomi.

La Watch S5 peut servir de télécommande pour différents appareils connectés de Xiaomi. Il est notamment possible de contrôler certains équipements de la maison ou de consulter le flux vidéo d’une sonnette connectée.

Xiaomi étend également l’intégration à ses véhicules. La montre peut accéder à différentes fonctions liées aux automobiles de la marque, renforçant la logique d’écosystème que Xiaomi développe autour d’HyperOS.

La Watch S5 devient ainsi moins un appareil isolé qu’une interface supplémentaire vers les différents produits du constructeur.

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Compatible avec l’iPhone et Apple Health

Cependant, Xiaomi ne limite pas complètement la montre à Android. La Watch S5 41 mm peut être utilisée avec iOS et synchroniser certaines informations avec Apple Health. Toutes les fonctions ne seront toutefois pas disponibles sur l’iPhone.

Certaines intégrations resteront réservées à Android, et d’autres nécessiteront logiquement des appareils ou services Xiaomi. Cette compatibilité permet néanmoins à la montre de viser un public plus large que les seuls propriétaires de smartphones de la marque.

Jusqu’à 14 jours d’autonomie

Malgré son boîtier plus compact, Xiaomi installe une batterie de 590 mAh. Le constructeur annonce jusqu’à 14 jours d’autonomie avec un mode d’utilisation restreint. Dans un scénario comprenant un suivi de santé standard, l’autonomie annoncée descend à environ 8 jours. Avec l’écran Always-On activé en plus du suivi régulier, Xiaomi estime l’autonomie à environ 5 jours.

Ces chiffres restent naturellement à vérifier en conditions réelles, notamment avec le GPS et les fonctions de santé les plus exigeantes activés. Même le scénario intermédiaire de huit jours reste néanmoins intéressant pour une montre aussi compacte.

À partir de 1 299 yuans

La Xiaomi Watch S5 41 mm est lancée en Chine à partir de 1 299 yuans avec un bracelet en fluoroélastomère. Cela représente environ 155 euros en conversion directe, hors taxes et différences tarifaires liées à une éventuelle commercialisation internationale. Une déclinaison équipée d’un bracelet en cuir véritable est proposée à 1 499 yuans, soit environ 180 euros en conversion directe.

Xiaomi n’a pas détaillé dans les informations communiquées ici une éventuelle disponibilité internationale de cette version 41 mm. À noter que l’actuel modèle de 46 mm est actuellement en vente aux alentours de 160 euros en France.

Avec cette déclinaison, Xiaomi ne cherche pas à créer une montre moins performante que la Watch S5 de 46 mm. Le constructeur propose surtout un second format. La Watch S5 41 mm conserve une forte luminosité, le GPS double fréquence, de nombreuses fonctions sportives et une autonomie annoncée de plusieurs jours.

Elle ajoute même plusieurs fonctions intéressantes autour de la température et de l’exposition aux UV. L’arrivée d’HyperOS 4 renforce parallèlement son rôle dans l’écosystème Xiaomi. Pour les utilisateurs qui trouvaient le boîtier de 46 mm trop imposant, cette Watch S5 41 mm pourrait donc constituer une alternative beaucoup plus équilibrée.