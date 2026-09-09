Apple vient de conclure sa première grande keynote sous la direction de John Ternus, et l’événement restera surtout comme celui du premier iPhone pliable. Après des années de rumeurs, l’iPhone Duo est enfin officiel, accompagné des iPhone 18 Pro, des AirPods 5 et d’une nouvelle génération d’Apple Watch.

Au-delà du matériel, cette conférence marque aussi l’arrivée de Siri AI avec iOS 27 et confirme une tendance qui traverse désormais toute la gamme : Apple veut faire de l’intelligence artificielle une couche commune à ses appareils, du smartphone à la montre connectée. Mais c’est bien l’iPhone Duo, avec son écran pliable de 7,6 pouces et son tarif de 1 999 dollars, qui incarne le changement le plus important.

iPhone Duo : Apple entre enfin sur le marché des smartphones pliables

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Le traditionnel « One more thing » était cette année consacré à l’iPhone Duo, le premier smartphone pliable d’Apple. Le constructeur adopte un format livre relativement court et large, comparable à celui d’un passeport lorsque l’appareil est fermé. L’écran extérieur mesure 5,4 pouces, tandis que l’ouverture du téléphone révèle une dalle de 7,6 pouces, la plus grande jamais intégrée à un iPhone.

Apple a choisi le même ratio d’image pour les deux écrans afin de rendre le passage de l’un à l’autre plus naturel. iOS 27 bénéficie en parallèle d’adaptations spécifiques permettant notamment d’afficher deux applications côte à côte, d’épingler une vidéo tout en utilisant une autre application et d’exploiter le téléphone dans différentes orientations.

Netflix, Zoom et Slack font partie des applications déjà adaptées à ce nouveau format. Le support de l’Apple Pencil arrivera quant à lui plus tard dans l’année, renforçant encore le rapprochement entre l’iPhone Duo et une petite tablette.

Apple insiste également sur la qualité de l’écran pliable. Un traitement nano-texturé doit limiter les reflets et rendre la pliure moins perceptible, tandis que la structure multicouche a été conçue pour mieux supporter les contraintes répétées du pliage.

A20 Pro, modem C2 et deux batteries pour le premier iPhone pliable

L’iPhone Duo ne fait pas de compromis majeur sur la plateforme matérielle puisqu’il reprend la nouvelle puce A20 Pro des iPhone 18 Pro et le modem cellulaire C2 développé en interne par Apple.

Le smartphone dispose également d’un appareil photo principal de 48 mégapixels et d’un système de refroidissement par chambre à vapeur. L’architecture pliable permet à Apple d’utiliser deux batteries réparties dans les deux parties du châssis.

L’autonomie annoncée varie selon l’écran utilisé : jusqu’à 31 heures de lecture vidéo avec l’écran intérieur et jusqu’à 44 heures avec l’écran extérieur.

L’authentification constitue en revanche une rupture avec les iPhone récents. Face ID disparaît au profit de Touch ID intégré au bouton latéral, tandis qu’une caméra est dissimulée sous l’écran intérieur afin de conserver une surface d’affichage aussi continue que possible.

L’iPhone Duo sera proposé en Blanc stellaire et Ciel nocturne. Il débutera à 2 339 euros et sera commercialisé à partir du 23 octobre, soit plus d’un mois après les nouveaux iPhone Pro.

Apple arrive tard sur le marché des pliables, mais son approche montre que la marque ne cherche pas simplement à reproduire un Galaxy Z Fold. Le véritable enjeu sera de faire de cet écran supplémentaire un nouveau mode d’utilisation d’iOS, notamment grâce au multitâche et à l’Apple Pencil.

iPhone 18 Pro : ouverture variable et A20 Pro gravée en 2 nm

Apple renouvelle également le haut de gamme traditionnel avec les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Aucun iPhone 18 standard n’a été présenté lors de cette keynote, laissant cette génération Pro occuper seule le segment classique pour le moment.

La principale nouveauté photographique est un appareil photo principal de 48 mégapixels à ouverture variable. Un diaphragme mécanique à six lamelles peut modifier physiquement l’ouverture de l’objectif, notamment pour laisser entrer davantage de lumière lorsque les conditions deviennent difficiles.

Apple introduit parallèlement de nouveaux Pro Controls permettant de prendre davantage la main sur les paramètres de prise de vue, notamment la vitesse d’obturation. Les styles photographiques gagnent aussi des réglages de texture et de grain, tandis que la vidéo accueille les time-lapses 4K en Dolby Vision HDR.

La nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm repose sur un CPU à six cœurs, un GPU à sept cœurs et deux Neural Engines réunissant 32 cœurs NPU. Apple annonce notamment une hausse importante des performances graphiques et met fortement l’accent sur les traitements locaux liés à Apple Intelligence.

Pour maintenir ces performances, la chambre à vapeur dispose d’une surface trois fois supérieure à celle de la génération précédente.

L’autonomie atteint jusqu’à 36 heures de lecture vidéo sur l’iPhone 18 Pro et 45 heures sur le Pro Max. Les deux modèles disposent également d’une Dynamic Island plus petite, désormais capable d’afficher trois Live Activities simultanément.

Les prix débutent à 1 479 euros pour l’iPhone 18 Pro et 1 629 euros pour l’iPhone 18 Pro Max. Ils seront disponibles le 18 septembre en noir, argent, bordeaux et Glacier.

AirPods 5 : la réduction de bruit descend à 149 euros

Apple renouvelle également ses écouteurs ouverts avec les AirPods 5, et la principale évolution concerne la réduction active du bruit. L’ANC arrive désormais sur le modèle à 149 euros, avec une réduction du bruit annoncée comme 50 % plus efficace que sur la génération précédente. L’autonomie atteint quatre heures avec l’ANC activée et jusqu’à 20 heures en comptant le boîtier.

Une seconde version est proposée à 169 euros.

Elle ajoute un contrôle du volume directement sur la tige, avec un geste vertical permettant de modifier le niveau sonore sans passer par l’iPhone. L’autonomie avec ANC grimpe à cinq heures et le boîtier gagne la recharge sans fil.

Cette évolution réduit sensiblement la frontière entre les AirPods classiques et les modèles plus haut de gamme. Apple cherche surtout à perfectionner son approche des écouteurs ouverts, en compensant davantage l’absence d’isolation physique par le traitement numérique.

Les deux versions seront commercialisées le 18 septembre.

Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : Siri commence à écouter le quotidien

Les nouvelles Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 mettent davantage l’accent sur l’intelligence artificielle et le suivi continu. La fonction la plus inhabituelle s’appelle Siri Recap. Elle utilise les microphones intégrés aux nouvelles montres pour prendre des notes à partir des conversations quotidiennes, puis permet d’interroger Siri sur les transcriptions et d’enregistrer certaines informations dans l’application.

Apple introduit également Audio Intelligence, capable d’identifier localement certains sons comme une sirène ou une sonnette.

La Series 12 améliore en parallèle son suivi cardiaque grâce à un capteur équipé de LED vertes plus grandes et plus économes en énergie. La montre peut mesurer la fréquence cardiaque toutes les cinq secondes et échantillonner la variabilité de la fréquence cardiaque jusqu’à toutes les cinq minutes.

Ces données alimentent la nouvelle application Santé, qui intègre davantage de recommandations personnalisées via Apple Intelligence ainsi qu’un onglet Longevity. Celui-ci cherche à fournir une vision plus globale de l’état de santé en combinant notamment sommeil, activité physique et données cardiovasculaires.

L’autonomie annoncée atteint 24 heures pour l’Apple Watch Series 12, tandis que l’Ultra 4 peut dépasser deux jours.

La Series 12 démarre à 449 euros, avec une version céramique à 1 049 euros. L’Apple Watch Ultra 4 est proposée à partir de 899 euros. Les deux arriveront le 18 septembre.

iOS 27 et Siri AI seront disponibles dès le 14 septembre

La dernière pièce de cette keynote est logicielle. iOS 27 sera disponible le 14 septembre, avec l’arrivée en bêta de Siri AI sur les appareils configurés en anglais.

La nouvelle version de l’assistant devient plus conversationnelle et peut surtout effectuer des actions à travers les applications. Apple annonce une compatibilité avec plus de 300 000 apps, ce qui sera déterminant pour transformer Siri en véritable interface d’action plutôt qu’en simple assistant vocal.

Cette évolution est probablement plus importante que les nouvelles voix plus expressives également présentées pendant la conférence.

Si Siri peut comprendre le contexte d’une demande et intervenir directement dans plusieurs applications, Apple peut exploiter l’un de ses principaux avantages face aux autres assistants IA : son contrôle du système d’exploitation et de l’écosystème applicatif.

iOS 27 apporte également plusieurs changements visuels et ergonomiques, notamment de nouvelles icônes, des widgets de très grande taille et la possibilité d’ajuster l’opacité de l’interface Liquid Glass. Les réglages audio deviennent également plus précis pour les sonneries, alarmes, minuteurs et notifications.

Sur l’iPhone Duo, iOS 27 prend une dimension supplémentaire puisque le système doit désormais gérer deux tailles d’écran radicalement différentes et des usages multitâches jusque-là davantage associés à l’iPad.

Une keynote qui ouvre véritablement l’ère John Ternus

Cette conférence restera forcément associée à l’iPhone Duo, mais elle révèle une transformation plus large de la stratégie d’Apple. L’entreprise ne se contente plus de décliner un iPhone, une montre et des écouteurs autour d’améliorations annuelles. Elle cherche à créer une couche d’intelligence commune capable de circuler entre ces appareils.

Siri AI agit dans les applications de l’iPhone, l’Apple Watch commence à interpréter davantage de données et de sons du quotidien, tandis que l’A20 Pro augmente fortement les ressources consacrées aux traitements neuronaux locaux.

Dans le même temps, l’iPhone Duo ouvre un nouveau territoire matériel.

Apple arrive plus de sept ans après Samsung sur le pliable, mais sur un marché qui reste encore loin d’être mature. Cette arrivée tardive lui permet de concentrer son discours sur les problèmes qui ont longtemps freiné la catégorie : pliure, durabilité, épaisseur, logiciel et véritable utilité du grand écran.

La première keynote de John Ternus ne marque donc pas seulement un changement de CEO. Entre le premier iPhone pliable et un Siri désormais pensé pour agir à travers l’écosystème, Apple vient surtout de poser les bases de ce qu’elle veut que devienne l’iPhone après vingt ans de format monobloc.