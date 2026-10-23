Samsung préparerait une nouvelle génération de bracelet connecté abordable avec le Galaxy Fit 4. Des vidéos publiées par Android Authority dévoilent le wearable sous plusieurs angles et dans trois coloris. Premier constat : le constructeur semble conserver une formule très proche de celle du Galaxy Fit 3, sans changement esthétique majeur apparent.

Publicité

Samsung n’a encore confirmé ni l’existence officielle du Galaxy Fit 4 ni ses caractéristiques techniques. Les images permettent néanmoins d’observer son design et alimentent les premières interrogations sur les améliorations que cette nouvelle génération pourrait apporter.

Trois coloris et un design proche du Galaxy Fit 3

Selon les vidéos relayées par Android Authority, le Galaxy Fit 4 serait proposé en noir, blanc et bleu clair. Les séquences offrent une vue à 360 degrés du bracelet, de son écran à son boîtier, en passant par son bracelet et sa face arrière.

L’appareil conserve un écran rectangulaire aux angles arrondis, accompagné d’un bouton physique sur le côté droit. Le bracelet en silicone dispose de plusieurs trous de réglage et d’une boucle classique. À l’arrière, la disposition des capteurs semble également proche de celle du Galaxy Fit 3.

Publicité

À ce stade, aucun changement extérieur majeur ne ressort des images. Cela ne signifie pas pour autant que Samsung n’a apporté aucune amélioration interne, mais les vidéos ne permettent pas de déterminer si le nouveau modèle bénéficie d’un matériel plus performant ou de fonctions supplémentaires.

Bluetooth LE et capteur cardiaque : les premières pistes

Les caractéristiques techniques du Galaxy Fit 4 restent inconnues. Des fuites antérieures évoquent toutefois la prise en charge du Bluetooth Low Energy (BLE), une technologie conçue pour limiter la consommation énergétique des communications sans fil.

Un capteur optique Goodix GH3036 aurait également été envisagé pour mesurer la fréquence cardiaque et assurer le suivi de certaines données de santé. Cette référence n’a cependant pas été confirmée par Samsung et doit donc être considérée comme une simple hypothèse à ce stade.

Aucune information fiable ne permet encore de connaître l’autonomie, les fonctions sportives, les capacités de suivi du sommeil ou les éventuelles améliorations logicielles du bracelet. Le prix et la date de lancement n’ont pas non plus été annoncés.

Publicité

Le GPS intégré, une évolution attendue

Le Galaxy Fit 3 a été lancé en 2024 pour environ 69,99 euros, avec une proposition axée sur le suivi des entraînements, de l’activité quotidienne et du sommeil, sans le prix d’une montre connectée haut de gamme.

L’ajout d’un GPS autonome serait une évolution particulièrement utile pour le Galaxy Fit 4. Les utilisateurs pourraient enregistrer leurs parcours de course à pied ou de vélo sans devoir emporter leur smartphone. Pour l’instant, rien ne permet toutefois d’affirmer que Samsung prévoit cette fonctionnalité.

Samsung doit encore préciser les nouveautés

Les premières images du Galaxy Fit 4 suggèrent une continuité esthétique plutôt qu’une refonte complète. Pour convaincre les utilisateurs de passer à cette nouvelle génération, Samsung devra donc préciser les éventuelles améliorations matérielles et logicielles, au-delà des changements de coloris.

Le GPS intégré, l’évolution des capteurs et les fonctions de suivi sportif seront particulièrement importants pour évaluer l’intérêt de ce modèle face au Galaxy Fit 3. En attendant une annonce officielle, le Galaxy Fit 4 reste un bracelet prometteur sur le papier, mais dont les principales nouveautés demeurent à découvrir.