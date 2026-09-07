À quelques jours de son événement du 9 septembre, Apple semble préparer l’une des périodes les plus chargées de l’histoire récente de l’iPhone. Selon une feuille de route rapportée par Mark Gurman, la marque ne se contenterait pas de lancer les iPhone 18 Pro et son premier modèle pliable : plusieurs changements majeurs seraient déjà prévus jusqu’en 2028.

Au programme, un nouveau calendrier de lancement, une génération Pro plus ambitieuse, un premier iPhone pliable surnommé en interne iPhone Ultra, puis un modèle anniversaire largement redessiné pour les 20 ans de l’iPhone. Si cette feuille de route se confirme, Apple s’apprête à rompre avec plusieurs habitudes installées depuis des années.

Les iPhone 18 Pro ouvriront une nouvelle séquence dès septembre

Apple devrait présenter le 9 septembre les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et son premier iPhone pliable, tandis que les iPhone 18, iPhone Air 2 et iPhone 18e arriveraient seulement au printemps suivant.

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Ce changement de calendrier constituerait déjà une rupture importante. Apple aurait ainsi décidé de séparer davantage ses modèles premium des versions plus accessibles, probablement afin de mieux répartir ses lancements et de donner davantage d’espace médiatique à ses produits les plus stratégiques.

La gamme Pro devrait par ailleurs recevoir plusieurs évolutions matérielles notables. Mark Gurman évoque notamment une ouverture mécanique variable sur le capteur principal, potentiellement réservée au Pro Max. Une telle solution permettrait de contrôler physiquement la quantité de lumière reçue par le capteur et d’obtenir une profondeur de champ plus naturelle, sans dépendre uniquement de traitements logiciels.

Les deux modèles devraient aussi profiter d’une autonomie améliorée, d’un nouveau système de chambre à vapeur et du modem maison C2, poursuivant la volonté d’Apple de réduire progressivement sa dépendance aux composants externes.

A20 Pro et gravure 2 nm au cœur de la nouvelle génération

Les iPhone 18 Pro et l’iPhone Ultra devraient utiliser la nouvelle puce A20 Pro. Cette génération serait la première puce d’iPhone fabriquée avec un procédé de gravure en 2 nm, accompagné d’une architecture de transistors Gate-All-Around. Au-delà de l’augmentation brute des performances, le principal intérêt devrait surtout se situer du côté de l’efficacité énergétique.

Apple cherche depuis plusieurs générations à maintenir un équilibre entre puissance, autonomie et température, un enjeu devenu particulièrement sensible avec l’arrivée de traitements IA plus lourds et de composants graphiques plus performants.

L’amélioration annoncée des chambres à vapeur va dans la même direction. Une puce plus performante n’a d’intérêt que si le smartphone peut maintenir ses fréquences suffisamment longtemps sans surchauffer.

Cette génération pourrait donc être moins spectaculaire sur les benchmarks que sur les performances soutenues et l’autonomie réelle.

L’iPhone Ultra serait le premier vrai changement de format depuis des années

Le produit le plus attendu reste néanmoins le premier iPhone pliable. Plusieurs personnes au sein d’Apple utiliseraient le nom iPhone Ultra, même si cette appellation n’est pas encore officielle. L’appareil adopterait un format proche d’un passeport lorsqu’il est fermé, avec un écran externe relativement compact et une dalle interne plus grande.

Les rumeurs évoquent un écran extérieur d’environ 5,5 pouces et une dalle interne de 7,8 pouces.

Apple chercherait surtout à se distinguer avec une pliure beaucoup moins visible que celle des modèles concurrents. La charnière serait particulièrement travaillée afin de réduire au maximum le creux central de l’écran, un élément qui reste encore perceptible sur la plupart des pliables actuels.

L’appareil utiliserait lui aussi l’A20 Pro et le modem C2, mais reviendrait à Touch ID plutôt qu’à Face ID. La partie photo serait relativement sobre avec un capteur principal et un ultra grand-angle.

Le tarif reste encore incertain, mais plusieurs estimations le placent autour de 1 999 dollars ou davantage.

Apple veut aussi repositionner les modèles plus accessibles

Les iPhone 18 classiques n’arriveraient qu’au printemps suivant, accompagnés de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2. Cette seconde vague permettrait à Apple de concentrer l’automne sur ses modèles les plus premium, puis de relancer l’intérêt commercial quelques mois plus tard avec des appareils plus accessibles.

L’iPhone 18 devra notamment succéder à un iPhone 17 qui a bénéficié d’un repositionnement particulièrement important. Le modèle standard avait récupéré plusieurs caractéristiques autrefois réservées aux Pro, comme le ProMotion 120 Hz, l’écran toujours activé et 256 Go de stockage de base.

Apple voudra probablement reproduire ce succès en conservant suffisamment de fonctions haut de gamme sur son modèle standard sans cannibaliser les Pro.

L’iPhone 18e devrait rester l’option la plus abordable, tandis que l’iPhone Air 2 pourrait recevoir un ultra grand-angle supplémentaire, une puce plus rapide et une autonomie améliorée.

L’iPhone 20 pourrait devenir le vrai modèle anniversaire

La feuille de route devient encore plus intéressante à l’horizon 2027-2028. Pour célébrer les 20 ans de l’iPhone, Apple préparerait un modèle profondément remanié qui pourrait prendre le nom d’iPhone 20. L’idée serait de sauter une numérotation intermédiaire pour donner davantage de poids symbolique à cette génération. Le design serait marqué par du verre courbé autour des coins et des bords, avec des bordures d’écran nettement plus fines.

Selon Gurman, ce modèle représenterait le plus important changement visuel depuis l’iPhone X de 2017.

L’iPhone X avait supprimé le bouton Home, introduit Face ID et généralisé le design bord à bord. Le modèle anniversaire pourrait donc jouer un rôle similaire en inaugurant une nouvelle direction esthétique pour les années suivantes.

Toutefois, il reste encore beaucoup d’inconnues sur la forme exacte de cet appareil, et les rendus qui circulent actuellement doivent être considérés comme spéculatifs.

Apple teste déjà les générations suivantes de son iPhone pliable

Apple travaillerait déjà sur la suite alors que son premier iPhone pliable n’est même pas encore commercialisé. Une deuxième génération serait actuellement testée avec peu de changements visibles, la principale évolution étant pour l’instant attribuée à une nouvelle puce.

La troisième génération, attendue en 2028, serait plus ambitieuse.

Elle pourrait adopter un écran externe plus grand que les 5,5 pouces des deux premières versions, ainsi qu’une dalle intérieure elle aussi agrandie. Apple ferait donc évoluer progressivement le format plutôt que de tout modifier dès la deuxième génération.

Cette approche rappelle la manière dont la marque améliore souvent ses nouvelles catégories : une première génération prudente, suivie de corrections plus profondes après plusieurs années de retour d’expérience.

Un iPad pliable géant reste aussi dans les plans

La feuille de route évoque également un iPad pliable de grande taille, un projet qui circule depuis plusieurs années.

Apple aurait travaillé sur un appareil doté d’un écran pliable d’environ 20 pouces, destiné à brouiller davantage la frontière entre tablette et ordinateur portable.

Un tel produit ne serait toutefois pas attendu immédiatement. Les informations actuelles évoquent plutôt une arrivée avant la fin de la décennie, avec plusieurs étapes techniques encore à résoudre, notamment autour de la charnière, de la durabilité et de la visibilité de la pliure.

Ce format pourrait devenir particulièrement intéressant pour Apple, car il permettrait de proposer un grand écran transportable sans imposer l’encombrement permanent d’un ordinateur 20 pouces.

Il reste cependant beaucoup plus expérimental que l’iPhone pliable attendu prochainement.

Les lunettes AR seraient repoussées vers la fin de la décennie

Apple continuerait enfin à travailler sur des lunettes de réalité augmentée capables de superposer des informations numériques directement dans le champ de vision.

Le calendrier serait toutefois beaucoup plus lointain.

Selon Gurman, un lancement n’interviendrait pas avant la fin de la décennie. Ces lunettes seraient davantage comparables au concept originel de Google Glass qu’à un casque comme l’Apple Vision Pro.

Le défi reste considérable : miniaturiser affichage, caméras, processeurs, batterie et connectivité dans une monture suffisamment légère pour être portée quotidiennement.

Apple semble donc avancer progressivement, en passant d’abord par le Vision Pro et potentiellement des lunettes intelligentes plus simples avant d’arriver à de véritables lunettes AR.

Apple prépare surtout une rupture progressive, pas un seul grand lancement

Cette feuille de route montre une stratégie intéressante : Apple ne semble pas miser sur un produit unique pour redéfinir l’iPhone, mais sur plusieurs étapes successives.

L’iPhone 18 Pro doit pousser la photo et l’efficacité énergétique, l’iPhone Ultra introduira le pliable, l’iPhone 20 pourra repenser le design, tandis que les générations suivantes devraient faire évoluer progressivement les formats.

Cette cadence tranche avec une période où l’iPhone a surtout avancé par raffinements successifs.

Près de vingt ans après le premier modèle, Apple semble donc vouloir retrouver une phase d’expérimentation plus visible. Le plus important ne sera pas de savoir lequel de ces produits paraît le plus spectaculaire aujourd’hui, mais lequel parviendra réellement à modifier les usages comme l’iPhone original l’avait fait en 2007.