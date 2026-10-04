Sony pourrait préparer un changement important pour son prochain smartphone haut de gamme. Selon une nouvelle rumeur en provenance du Japon, le Xperia 1 IX adopterait un capteur principal plus grand que celui utilisé sur les dernières générations, mettant fin à plusieurs années de relative stagnation matérielle.

Publicité

Le modèle n’est pas attendu avant le printemps 2027, mais cette évolution serait loin d’être anodine. Sony a conservé le même capteur principal sur sa série Xperia 1 depuis 2023, alors que ses concurrents ont continué à faire progresser rapidement leurs systèmes photo.

Sony préparerait enfin un nouveau capteur principal

L’information vient du blog japonais Sumahu Digest, qui évoque l’arrivée d’un capteur principal plus grand sur le futur Xperia 1 IX. Aucune référence précise n’est encore connue, pas plus que la définition ou la taille exacte du composant. La prudence reste donc nécessaire à ce stade, d’autant que Sony n’a évidemment rien confirmé.

Si cette fuite se vérifie, il s’agirait néanmoins de la première vraie évolution du capteur principal de la gamme depuis le Xperia 1 V, lancé en 2023.

Publicité

Depuis cette génération, Sony utilise un Exmor T IMX888 de 1/1,35 pouce, un capteur qui avait marqué une étape importante à son lancement grâce à son architecture CMOS empilée à deux couches. Le problème est que trois à quatre ans représentent une durée considérable sur le marché des smartphones premium, surtout dans un domaine où la taille des capteurs, la dynamique et les traitements computationnels évoluent rapidement.

Le module photo resterait carré, mais deviendrait plus imposant

Le design général du bloc photo ne devrait pas être entièrement revu. Sony conserverait le module carré introduit sur le Xperia 1 VIII, mais celui-ci pourrait devenir plus proéminent. Il n’est pas encore clair si le bloc gagnera simplement en épaisseur ou s’il occupera également davantage de surface au dos.

Ce détail est cohérent avec l’hypothèse d’un capteur plus grand. Un capteur principal plus imposant exige généralement davantage d’espace pour l’optique et le système de stabilisation. Cela entraîne mécaniquement une augmentation du volume du module photo, sauf à faire des compromis sur l’ouverture ou l’architecture interne.

Sony semble donc prêt à sacrifier un peu de discrétion au dos de l’appareil pour améliorer les performances photographiques.

Ce serait un changement de philosophie intéressant pour une marque qui a longtemps privilégié des designs relativement sobres malgré son positionnement très orienté photo.

LYTIA 901 ou LYTIA 910 : deux pistes très différentes

La rumeur ne précise pas quel capteur pourrait être utilisé, mais deux modèles de la gamme Sony LYTIA apparaissent naturellement comme candidats. Le premier est le LYTIA 901, un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,12 pouce. Il est déjà utilisé sur certains smartphones haut de gamme récents et représente l’une des solutions les plus ambitieuses actuellement proposées par Sony Semiconductor.

Son intérêt ne réside pas seulement dans sa définition élevée. Une surface plus grande permet de capter davantage de lumière, tandis que les 200 mégapixels peuvent offrir davantage de flexibilité pour le recadrage et le zoom numérique.

Publicité

L’autre possibilité serait le LYTIA 910, un capteur de 50 mégapixels au format 1/1,28 pouce. Il est plus petit et moins défini, mais son intérêt vient surtout de sa technologie LOFIC, conçue pour améliorer fortement la plage dynamique et mieux gérer les scènes très contrastées.

Ce choix pourrait être particulièrement pertinent pour Sony.

Les critiques adressées au Xperia 1 VIII concernaient notamment la gestion de la dynamique, avec des difficultés visibles dans certaines scènes lumineuses et un comportement parfois moins compétitif que celui des meilleurs photophones du marché. Un capteur optimisé pour la plage dynamique pourrait donc apporter un gain plus concret qu’une simple hausse de résolution.

Sony a surtout besoin d’un vrai saut générationnel

Le problème du Xperia 1 IX ne sera pas seulement de disposer d’un meilleur capteur. Sony souffre depuis plusieurs générations d’une impression de stagnation. Ses smartphones restent très singuliers, avec une forte identité photo et vidéo, mais ils ont aussi conservé certains composants ou choix techniques pendant trop longtemps.

Cette situation est d’autant plus difficile à défendre que les Xperia figurent parmi les smartphones Android les plus chers du marché. À ce niveau de prix, les utilisateurs attendent désormais des évolutions visibles d’une année sur l’autre, que ce soit sur la photographie, la batterie, l’écran, la puissance ou les fonctions logicielles.

Un nouveau capteur principal pourrait donc constituer un point de départ, mais il devra probablement s’accompagner d’une amélioration plus large du système photo : traitement HDR, cohérence entre les focales, vitesse de déclenchement, performances nocturnes et qualité vidéo.

Sony dispose de l’avantage unique de produire lui-même certains des capteurs utilisés par ses concurrents. Mais cet avantage paraît moins convaincant lorsque les meilleurs composants Sony se retrouvent d’abord chez Oppo, Vivo ou d’autres marques avant d’arriver sur les Xperia.

Publicité

Le Xperia 1 IX devra affronter une concurrence encore plus forte

Le calendrier joue également contre Sony. Le Xperia 1 IX est attendu au printemps 2027, à une période où il devra affronter des appareils comme le Galaxy S27 Ultra et l’iPhone 18 Pro Max, mais aussi une nouvelle génération de flagships chinois de plus en plus agressifs sur la photographie.

La concurrence ne se joue plus uniquement sur la taille du capteur. Samsung, Apple, OPPO, Vivo et Xiaomi investissent massivement dans le traitement computationnel, les téléobjectifs périscopiques, la stabilisation avancée et les fonctions vidéo professionnelles.

Sony conserve une approche différente, souvent plus proche de celle d’un appareil photo traditionnel, avec davantage de contrôle manuel et une restitution volontairement moins spectaculaire. Cette philosophie peut séduire les passionnés, mais elle ne suffit plus nécessairement à justifier un appareil ultra-premium lorsque les résultats automatiques restent en retrait.

Le Xperia 1 IX devra donc trouver un meilleur équilibre entre l’identité historique de Sony et les attentes actuelles du marché.

Un meilleur capteur ne suffira pas à lui seul

Le changement évoqué est encourageant, mais il ne doit pas masquer l’enjeu plus large. Sony a besoin de redonner de la fraîcheur à sa gamme Xperia 1. Un capteur plus grand pourrait améliorer la dynamique, les performances nocturnes et le niveau de détail, mais le succès du Xperia 1 IX dépendra également de son prix, de son autonomie, de son logiciel et de la capacité de la marque à offrir une expérience réellement plus ambitieuse que celle de la génération actuelle.

La bonne nouvelle est que Sony possède déjà les briques technologiques nécessaires. La question sera de savoir si l’entreprise choisira enfin de les intégrer suffisamment vite à ses propres smartphones.

Si le Xperia 1 IX adopte réellement un capteur LYTIA de nouvelle génération, Sony pourrait enfin retrouver une cohérence entre son statut de géant de l’imagerie et les ambitions de son flagship mobile. Mais en 2027, un simple changement de capteur ne suffira plus : c’est toute la proposition Xperia qui devra paraître à nouveau en avance.