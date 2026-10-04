Adobe accélère son intégration dans les assistants IA. Depuis le 24 septembre, Photoshop, Lightroom, Adobe Express et Firefly peuvent être utilisés directement depuis une conversation Gemini, tandis que Claude bénéficie d’une extension beaucoup plus large regroupant Acrobat et plus de 80 outils professionnels.

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Derrière ces intégrations se dessine une évolution importante du logiciel créatif : Adobe ne veut plus obliger l’utilisateur à ouvrir successivement plusieurs applications. Une conversation en langage naturel peut désormais devenir le point de départ d’un workflow mêlant création, retouche, révision de documents et exportation.

Photoshop, Lightroom, Express et Firefly arrivent dans Gemini

La nouvelle intégration avec Gemini permet aux utilisateurs d’accéder aux principales technologies créatives d’Adobe sans quitter leur conversation. Photoshop, Lightroom, Adobe Express et Firefly constituent le premier ensemble d’outils proposé dans le cadre de ce partenariat avec Google.

Le principe consiste à décrire le résultat recherché plutôt qu’à sélectionner manuellement chaque fonction. Adobe se charge ensuite d’orchestrer les outils et les différentes étapes nécessaires à la réalisation de la demande.

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Une équipe marketing peut, par exemple, partir d’un visuel existant et demander plusieurs déclinaisons destinées aux réseaux sociaux, avec des couleurs correspondant à une identité de marque. Un photographe peut importer une série de photos de produits et demander une harmonisation de la lumière, des couleurs et du cadrage. Adobe Express peut de son côté servir à transformer un modèle existant en support promotionnel adapté à une campagne particulière.

L’intérêt réside moins dans la présence d’une nouvelle fonction générative que dans la disparition progressive des frontières entre les logiciels. L’utilisateur exprime son intention dans Gemini, tandis que les technologies Adobe sont sollicitées en arrière-plan pour produire le résultat.

L’intégration est accessible aux utilisateurs de Gemini, avec la possibilité d’associer un compte Adobe gratuit ou payant. Une fois la connexion effectuée depuis les paramètres, les demandes peuvent être adressées à Adobe depuis la conversation, notamment en utilisant la commande @Adobe ou simplement en formulant le besoin en langage naturel.

Adobe veut faire de Gemini une interface pour ses outils créatifs

Cette première version se concentre principalement sur l’amélioration d’images, la création de contenus et la personnalisation graphique. Toutefois, Adobe présente ce lancement comme le début d’une collaboration plus large avec Google, ce qui laisse entrevoir l’arrivée progressive de fonctions supplémentaires.

Firefly occupe naturellement une place importante dans cette architecture. Le modèle génératif d’Adobe peut produire ou modifier certains contenus, mais l’entreprise insiste également sur la combinaison de ses technologies génératives avec les fonctions issues de ses logiciels professionnels.

Cette nuance est importante. Adobe ne cherche pas simplement à ajouter un générateur d’images supplémentaire dans Gemini. L’objectif consiste à rendre accessibles des workflows qui nécessitaient auparavant de connaître plusieurs interfaces, outils et méthodes de travail.

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La conversation devient ainsi une couche de contrôle située au-dessus des logiciels. L’utilisateur indique le résultat souhaité, Adobe détermine quelles fonctions mobiliser, puis le contenu peut être examiné et ajusté.

Cette logique pourrait particulièrement intéresser les utilisateurs occasionnels de Photoshop ou Lightroom. Des opérations relativement complexes deviennent accessibles sans nécessairement maîtriser toute l’interface des applications, tandis que les professionnels peuvent utiliser la conversation pour accélérer les premières étapes d’un projet avant d’effectuer des ajustements plus précis.

Claude récupère Acrobat et plus de 80 outils Adobe

L’évolution est encore plus importante du côté de Claude. Adobe proposait déjà certaines fonctions créatives dans l’assistant d’Anthropic, mais la nouvelle version regroupe désormais Acrobat au sein du même plugin Adobe.

Plus de 80 outils professionnels deviennent ainsi accessibles depuis une conversation sur les versions web, desktop et mobile de Claude, ainsi que dans Claude Code. L’intégration couvre différentes technologies de l’écosystème Adobe, notamment Acrobat, Express, Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom, InDesign et Adobe Stock.

Les possibilités liées aux PDF sont particulièrement nombreuses. Claude peut aider à supprimer, fusionner, séparer ou réorganiser des pages, effectuer des conversions, préparer des fichiers pour l’exportation ou encore appliquer des opérations de masquage sur certaines informations sensibles.

Mais, Adobe va plus loin avec l’arrivée d’un éditeur PDF interactif directement intégré à la conversation. L’utilisateur peut ouvrir son document, déplacer des pages, modifier du texte, ajouter des commentaires ou appliquer des surlignages sans basculer systématiquement vers Acrobat. Adobe Express bénéficie d’une logique comparable. Certaines créations peuvent être modifiées de manière interactive et les changements apparaissent directement dans l’environnement de Claude.

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Un même fil de conversation peut donc commencer par une réflexion autour d’un contenu, se poursuivre avec la création d’un visuel, puis aboutir à la préparation et à la révision d’un document final.

Claude peut désormais analyser puis modifier un document dans le même workflow

L’intégration d’Acrobat prend davantage de sens avec les fonctions de révision documentaire. Adobe propose notamment un outil permettant à Claude d’examiner un fichier et de suggérer différentes améliorations directement dans l’environnement interactif.

Une entreprise peut, par exemple, importer un catalogue et demander à l’IA de repérer des informations manquantes, des tarifs incohérents, du contenu obsolète ou certains problèmes de mise en page. Les pages peuvent ensuite être réorganisées, annotées et préparées pour leur diffusion sans multiplier les changements d’application.

Ce fonctionnement peut également s’appliquer à une brochure marketing. Une équipe peut demander une première analyse, apporter des corrections, modifier la structure du document, puis ajouter les dernières annotations depuis le même espace de travail.

Les usages potentiels dépassent donc largement les métiers purement créatifs. Les équipes juridiques peuvent notamment bénéficier des fonctions de manipulation et de masquage des PDF, tandis que les services marketing peuvent combiner création graphique, révision et production documentaire.

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Les applications Adobe traditionnelles ne deviennent pas pour autant inutiles. Les projets les plus exigeants continueront probablement à nécessiter leurs interfaces complètes, notamment lorsque des réglages extrêmement précis sont nécessaires. La conversation joue plutôt le rôle d’une nouvelle porte d’entrée vers ces outils.

Adobe transforme progressivement le chatbot en poste de travail

Cette stratégie révèle surtout un changement de philosophie. Pendant des décennies, la valeur d’un logiciel professionnel résidait en grande partie dans son interface : menus, palettes, panneaux, raccourcis et outils spécialisés que l’utilisateur devait apprendre à maîtriser. Les assistants conversationnels commencent à déplacer cette logique. L’intention formulée en langage naturel peut devenir une couche d’abstraction capable d’orchestrer plusieurs logiciels à la fois.

Pour Adobe, l’enjeu stratégique est considérable. Si une partie croissante du travail commence dans Gemini, Claude ou d’autres assistants, l’entreprise a intérêt à rendre ses technologies disponibles dans ces environnements plutôt qu’à attendre que l’utilisateur revienne systématiquement vers ses propres applications.

Adobe peut ainsi conserver ses moteurs de retouche, de génération, de mise en page et de traitement documentaire au centre du processus, même lorsque l’interface principale appartient à une autre entreprise.

Cette approche réduit également la distance entre les différentes catégories de logiciels Adobe. Dans une conversation, passer d’une photographie à une affiche, puis à un document PDF devient conceptuellement beaucoup plus simple que de réfléchir en termes de Photoshop, Express et Acrobat.

La bataille se déplace de l’application vers le workflow

L’intégration d’Adobe dans Gemini et l’extension de son plugin Claude illustrent finalement une transformation plus large du logiciel professionnel. L’enjeu n’est plus seulement de savoir quelle application possède la meilleure fonction, mais quelle plateforme peut comprendre un objectif et coordonner les outils nécessaires pour l’atteindre.

Cette promesse s’accompagne encore de limites. La qualité du résultat dépendra de la précision des instructions et les projets complexes continueront à nécessiter une intervention humaine. Les entreprises devront également examiner attentivement les conditions de traitement des documents sensibles lorsqu’elles utilisent des services IA tiers dans leurs workflows.

Mais la direction prise par Adobe est claire : plutôt que d’enfermer ses technologies derrière les interfaces de Creative Cloud et Acrobat, l’entreprise veut les rendre disponibles là où les utilisateurs travaillent déjà.

Gemini devient ainsi une nouvelle porte d’entrée vers Photoshop, Lightroom, Express et Firefly, tandis que Claude se rapproche d’un environnement de production capable de combiner création graphique et manipulation documentaire.

Pendant longtemps, maîtriser Adobe signifiait apprendre à utiliser ses logiciels. Avec cette nouvelle génération d’intégrations, la compétence décisive pourrait progressivement devenir différente : savoir expliquer précisément ce que l’on veut créer, puis laisser l’IA orchestrer les outils nécessaires pour passer de l’idée au résultat.