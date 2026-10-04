À peine lancé, le Huawei Mate XT 2 révèle déjà l’autre face de son positionnement ultra-premium : son coût de réparation. Huawei a publié la grille officielle de ses principales pièces détachées, et certaines interventions atteignent des montants particulièrement élevés, notamment lorsqu’elles concernent son immense écran pliable.

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Le constat est logique pour un smartphone à trois volets, mais les chiffres donnent une idée très concrète du prix de cette sophistication. Sur les versions les plus coûteuses, une réparation majeure peut représenter une part significative du prix du téléphone lui-même.

Un smartphone qui démarre déjà à près de 20 000 yuans

Le Mate XT 2 est commercialisé en Chine à partir de 19 999 yuans (2 570 euros) pour la version équipée de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. La gamme monte ensuite rapidement en prix, avec 21 999 yuans pour 512 Go, 23 999 yuans pour 1 To et 24 999 yuans pour la déclinaison équipée de l’écran de confidentialité. La version la plus ambitieuse, dotée de 2 To de stockage et livrée avec un stylet, atteint 29 999 yuans (3 855 euros).

Ces tarifs positionnent déjà le Mate XT 2 très au-dessus des smartphones traditionnels, y compris dans le segment haut de gamme. La grille de réparation confirme que Huawei traite aussi l’appareil comme un produit particulièrement complexe à entretenir.

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L’écran pliable est de loin la pièce la plus chère

Sans surprise, la partie la plus coûteuse reste le grand écran flexible. Huawei facture 5 499 yuans pour le corps principal de l’écran pliable, tandis que la version avec écran de confidentialité grimpe à 6 499 yuans. Les ensembles plus complets, comprenant l’écran, le châssis intermédiaire et la batterie, sont encore plus chers.

Huawei propose certaines pièces dites en « offre spéciale », fonctionnelles mais pouvant présenter des marques cosmétiques. Ces assemblages commencent à 6 999 yuans et atteignent 7 999 yuans pour la version avec écran de confidentialité.

Les ensembles neufs complets montent pour leur part à 7 999 yuans, voire 8 999 yuans pour la variante équipée du filtre de confidentialité. À ce niveau, remplacer l’ensemble de l’écran principal peut coûter près de la moitié du prix d’entrée du téléphone.

Le tri-fold fait exploser la complexité de réparation

Ces tarifs ne sont pas seulement liés au positionnement commercial du Mate XT 2. Un appareil à triple-pli concentre des contraintes mécaniques et industrielles beaucoup plus importantes qu’un smartphone classique. L’écran flexible doit supporter plusieurs zones de pliage, tandis que le châssis, les charnières et les couches internes doivent conserver une épaisseur raisonnable. Le moindre dommage important peut donc toucher un ensemble de composants difficiles à dissocier.

C’est aussi pour cette raison que les réparations d’écrans pliables restent beaucoup plus coûteuses que celles des smartphones monoblocs. Plus le produit multiplie les mécanismes, plus les interventions nécessitent des pièces spécifiques et des assemblages complets.

Le Mate XT 2 pousse cette logique encore plus loin avec ses trois volets.

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Les cartes mères atteignent jusqu’à 9 299 yuans

L’écran n’est pas le seul composant onéreux. Les cartes mères affichent elles aussi des prix très élevés, et leur coût augmente avec la capacité de stockage. La version 256 Go est facturée 6 099 yuans, celle de 512 Go passe à 7 699 yuans, tandis que le modèle 1 To atteint 9 299 yuans. Cette progression est cohérente avec l’intégration du stockage sur la carte principale.

En cas de panne lourde affectant la carte mère, la réparation peut donc coûter autant, voire plus, qu’un smartphone haut de gamme complet. La grille de prix de la version 2 To avec stylet n’est pas encore entièrement publiée, ce qui laisse encore quelques inconnues sur le haut de gamme absolu.

Les caméras restent relativement moins coûteuses

Les modules photo sont nettement moins impressionnants côté prix, même si certaines pièces restent chères. La caméra principale arrière est annoncée à 949 yuans, tandis que le module Red Maple destiné à la restitution des couleurs est facturé 299 yuans. Les modules ultra grand-angle, téléobjectif et caméra frontale se situent entre ces montants.

Cela reste élevé pour de petites pièces, mais la différence avec les éléments structurels du téléphone est nette. Le coût du Mate XT 2 vient avant tout de son écran pliable, de sa carte mère et de son architecture mécanique, bien plus que de son système photographique.

Les petites réparations restent plus raisonnables

Tous les composants ne coûtent heureusement pas plusieurs milliers de yuans. Huawei facture par exemple 93 yuans pour le capteur d’empreintes digitales et 499 yuans pour la batterie. Le cache arrière coûte 399 yuans seul, ou 1 399 yuans lorsqu’il intègre également la protection du module photo. Le câble de données est affiché à 129 yuans, tandis qu’un film de protection coûte 249 yuans.

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Pour les interventions mineures, les tarifs restent donc plus proches de ceux d’un smartphone premium traditionnel. Le problème apparaît surtout lorsqu’un choc touche l’une des grandes pièces intégrées.

Le coût réel du tri-fold dépasse largement son prix d’achat

Le Mate XT 2 illustre parfaitement l’un des défis du marché des appareils pliables : plus les constructeurs complexifient le format, plus le coût de possession augmente. Le prix d’achat attire l’attention, mais les réparations hors garantie peuvent être tout aussi déterminantes pour les acheteurs.

Sur un appareil vendu jusqu’à près de 30 000 yuans, un écran à 8 999 yuans ou une carte mère à 9 299 yuans n’est pas forcément surprenant. Mais ces montants renforcent l’intérêt d’une assurance, d’une extension de garantie ou d’un programme de remplacement à tarif réduit. Ils rappellent également pourquoi les fabricants investissent autant dans la résistance des charnières, des vitrages et des couches flexibles.

Une amélioration marginale de la durabilité peut éviter une facture considérable.

Huawei assume le prix de la sophistication

Le Mate XT 2 reste un produit de démonstration technologique autant qu’un smartphone destiné au grand public. Son format tri-fold, son grand écran intérieur, sa finesse et ses multiples mécanismes en font un appareil spectaculaire, mais aussi intrinsèquement plus coûteux à produire et à réparer.

Huawei publie au moins une grille tarifaire transparente, ce qui permet aux acheteurs d’évaluer cette réalité avant de passer à l’achat. La question n’est donc plus seulement de savoir si un smartphone pliable à trois volets vaut près de 20 000 yuans.

Avec le Mate XT 2, il faut aussi accepter qu’un accident majeur puisse coûter le prix d’un excellent smartphone complet — le véritable luxe du tri-fold étant peut-être autant de pouvoir le réparer que de pouvoir l’acheter.