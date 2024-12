Accueil » Nothing Phone (3a) : Zoom optique et eSIM pour un prix abordable ?

Nothing, la marque qui a su marier style et technologie avec brio, semble prête à révolutionner à nouveau le marché des smartphones. Grâce à des indices découverts dans le code de Nothing OS 3.0, basé sur Android 15, de nouvelles informations ont émergé sur les prochains modèles : le Nothing Phone (3a), le Nothing Phone (3a) Plus, et le CMF Phone (2).

Ces appareils, qui s’annoncent comme des options abordables et performantes, pourraient offrir des fonctionnalités surprenantes pour leurs catégories respectives.

Des codenames révélateurs et des processeurs prometteurs

Le code de Nothing OS 3.0 a révélé trois noms de code : « asteroids », « asteroids_plus », et « galaga », qui correspondent respectivement au Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Plus, et CMF Phone (2). Selon des fuites de benchmarks, les deux modèles de la série (3a) seront équipés du processeur Snapdragon 7s Gen 3, tandis que le CMF Phone (2) embarquera une puce MediaTek.

Ce choix de processeurs suggère que Nothing vise à offrir des performances solides sur ses modèles économiques, tout en conservant un prix compétitif. Le Snapdragon 7s Gen 3 est connu pour son efficacité énergétique et sa puissance adaptée aux besoins des utilisateurs modernes, tandis que MediaTek apporte une alternative souvent plus économique sans sacrifier les fonctionnalités.

Une révolution pour les caméras et une première avec l’eSIM

Nothing pourrait marquer un tournant avec la série Phone (3a) en introduisant, pour la première fois, des capteurs dédiés au zoom optique. Selon les indices trouvés dans le code, le Phone (3a) pourrait inclure un capteur photo téléobjectif, tandis que le modèle Plus bénéficierait d’un système à zoom périscopique, une technologie généralement réservée aux modèles haut de gamme.

Cette évolution est significative pour une gamme qui, jusqu’à présent, se concentrait sur des caméras grand-angle et ultra grand-angle. Si ces fonctionnalités se confirment, Nothing offrirait une alternative sérieuse aux iPhone, Pixel et Galaxy, même dans des segments de prix plus abordables.

Par ailleurs, les modèles Phone (3a) pourraient être les premiers de la marque à prendre en charge l’eSIM, avec la possibilité d’utiliser deux nano-SIM physiques ou une combinaison eSIM et nano-SIM. Cette avancée place Nothing en phase avec les grandes tendances du marché, tandis que le CMF Phone (2) resterait fidèle aux SIM physiques pour réduire les coûts.

Le CMF Phone (2), un équilibre entre prix et fonctionnalités

Positionné comme une option plus abordable, le CMF Phone (2) devra trouver le juste milieu entre performances et prix. Avec un processeur MediaTek et l’absence de certaines fonctionnalités comme l’eSIM, ce modèle pourrait attirer un public recherchant un smartphone performant sans les caractéristiques avancées des modèles plus chers.

Avec ces trois appareils, Nothing semble vouloir élargir sa gamme et renforcer sa position face à des concurrents établis. L’intégration de fonctionnalités comme le zoom périscopique ou l’eSIM dans des modèles économiques montre que la marque est prête à offrir des expériences haut de gamme sur un large éventail de prix.

Ces nouveautés démontrent que Nothing prend au sérieux son expansion sur le marché et son objectif de proposer des appareils compétitifs. Si les spécifications évoquées se confirment, la série Nothing Phone (3a) et le CMF Phone (2) pourraient bien redéfinir ce que les utilisateurs attendent d’un smartphone abordable. La concurrence est prévenue : Nothing ne joue plus dans l’ombre, mais vise les étoiles.