Google Pixel 9a : Précommandes le 19 mars, sortie le 26 mars ?

Google travaillerait actuellement sur le Pixel 9a, un smartphone milieu de gamme. D’après des rapports récents, de nombreuses informations sur ses spécifications et son prix ont déjà fuité. À présent, un nouvel article d’Android Headlines dévoile les dates de précommande et de lancement, suscitant l’impatience des fans.

En règle générale, Google dévoile son Pixel 9a autour de l’événement Google I/O, qui a habituellement lieu en mai. Toutefois, cette fois-ci, la marque devrait annoncer le Pixel 9a en mars. La publication indique, d’après une source, que les précommandes du Pixel 9a débuteront le 19 mars, probablement aux États-Unis.

D’après ce même rapport, les expéditions du Pixel 9a commenceraient le 26 mars, date à laquelle il serait également disponible en magasin. Selon les récentes informations, les versions 128 Go et 256 Go du Pixel 9a seraient proposées respectivement à 499 et 599 dollars. Au Canada, elles pourraient coûter 679 et 809 dollars. Les coloris pressentis incluent Obsidian, Porcelain, Iris et Peony.

Spécifications du Google Pixel 9a

D’après diverses sources, le Google Pixel 9a serait équipé d’un écran OLED de 6,285 pouces offrant une résolution full HD+ et pouvant atteindre jusqu’à 2 700 nits de luminosité maximale. Le téléphone embarquerait une version « stock » d’Android 15.

Pour la photo, le Pixel 9a intégrerait un appareil photo principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels. Pour les selfies, il pourrait être doté d’un capteur frontal Sony IMX712 de 13 mégapixels.

Le Pixel 9a devrait fonctionner grâce à une puce Tensor G4, avec de la RAM LPDDR5x et du stockage UFS 3.1. Il serait alimenté par une batterie de 5 100 mAh prenant en charge la charge filaire de 23 W et la charge sans fil de 7,5 W.

Parmi ses autres caractéristiques, on retrouverait une puce de sécurité Titan M2, un capteur d’empreintes intégré à l’écran et un châssis certifié IP68.