Game Assist : Microsoft Edge révolutionne le jeu sur PC sur Windows 11 !

Microsoft déploie cette semaine une mise à jour majeure pour Game Assist, une nouvelle fonctionnalité dédiée au gaming sous Windows 11. Après plusieurs mois de tests en bêta, cette fonctionnalité est désormais accessible dans la version stable de Microsoft Edge.

Inspiré de l’overlay de Steam, Game Assist offre une expérience immersive pour les joueurs, avec des conseils contextuels et un accès simplifié aux ressources en ligne.

Qu’est-ce que Game Assist ?

Game Assist est un widget intégré à la Game Bar de Windows 11 (accessible via le raccourci Windows + G). Il détecte automatiquement le jeu en cours et propose des guides, astuces et informations utiles dans une interface latérale discrète. Voici comment l’activer :

Ouvrez Microsoft Edge Accédez à Paramètres et plus > Paramètres. Recherchez Game Assist dans la barre de recherche des paramètres et installez le widget. Lancez la Game Bar pendant une session de jeu pour utiliser l’overlay.

D’après William Devereux, chef de produit senior pour Microsoft Edge, l’objectif initial de Game Assist est de fournir des astuces et des guides contextuels pour une sélection de jeux PC populaires. Voici quelques titres compatibles :

Indiana Jones and the Great Circle

Marvel Rivals

Dragon Age: The Veilguard

Microsoft promet d’ajouter progressivement des conseils pour davantage de jeux dans les mois à venir. En attendant, les joueurs peuvent toujours utiliser Game Assist pour naviguer sur leurs sites préférés ou consulter des guides en ligne tout en jouant.

Des fonctionnalités enrichies pour une expérience fluide

Game Assist ne se limite pas à offrir des conseils sur les jeux :

Extensions supportées : Comme dans Microsoft Edge, vous pouvez utiliser vos bloqueurs de publicités ou d’autres extensions pour une navigation optimisée.

Données synchronisées : L’outil exploite les cookies, les favoris et les données de remplissage automatique de votre navigateur principal Edge, garantissant une expérience fluide entre les sessions de jeu et la navigation.

Optimisation des performances : Avec une perte de performance GPU estimée à seulement 2,9 %, Game Assist garantit un fonctionnement fluide, même sur des jeux exigeants.

Améliorations à venir

Microsoft travaille déjà sur des mises à jour pour rendre Game Assist encore plus performant :

Raccourcis clavier personnalisables pour accéder rapidement aux fonctionnalités.

Ajout des onglets de Microsoft Edge directement dans la barre latérale de Game Assist.

Un mode Picture-in-Picture amélioré pour afficher des vidéos et guides tout en jouant.

Game Assist s’aligne sur la vision de Microsoft de rendre Windows 11 incontournable pour les gamers. Avec une prise en charge élargie des jeux, une intégration simplifiée de Microsoft Edge et des fonctionnalités en constante évolution, cet outil pourrait devenir un compagnon indispensable pour les joueurs PC.

Essayez-le dès maintenant pour transformer votre expérience de jeu en un véritable hub interactif !