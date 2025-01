Accueil » Des fuites d’images de l’iPhone SE 4 / iPhone 16E donnent un aperçu de son nouveau look

L’iPhone SE 4, ou peut-être l’iPhone 16E selon certaines rumeurs, semble prêt à faire son entrée en mars 2025, et les fuites s’intensifient. Grâce à de nouveaux rendus de maquettes, nous avons un aperçu plus clair de ce que pourrait offrir le prochain iPhone abordable d’Apple.

Les dernières images confirment une rumeur persistante : l’iPhone SE 4 reprendra le design de l’iPhone 14, bien qu’il adopte une configuration plus minimaliste avec un seul capteur photo à l’arrière. Les maquettes montrent deux coloris : Bleu et Noir, bien qu’Apple pourrait élargir la palette lors du lancement officiel.

Le bouton sonnerie/silencieux, absent des iPhone haut de gamme depuis les iPhone 16, est ici bien présent, ce qui ravira les amateurs de cette fonctionnalité classique.

iPhone SE 4, une caméra repensée

À l’arrière, le smartphone arbore une unique caméra accompagnée d’un flash LED. Selon les rumeurs, ce capteur serait un 48 mégapixels, un bond significatif par rapport au capteur 12 mégapixels de l’iPhone SE 3. Cette mise à niveau promet des performances photographiques bien supérieures, rendant le SE 4 encore plus attractif pour les utilisateurs soucieux de la qualité d’image.

L’iPhone SE 4 serait équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces, signant ainsi la transition complète d’Apple vers la technologie OLED pour l’ensemble de sa gamme. Ce changement apporte des couleurs plus riches, un contraste amélioré et une meilleure efficacité énergétique.

Apple prévoit également une batterie de 3 279 mAh, issue de l’iPhone 14, soit une nette amélioration par rapport aux 2 018 mAh de l’iPhone SE 3. Ce gain devrait garantir une autonomie bien plus longue, un point souvent critiqué sur les modèles SE précédents.

Des performances à la hauteur des attentes

L’iPhone SE 4 embarquerait la puce A18, déjà présente sur les iPhone 16 et 16 Plus, ainsi que 8 Go de RAM. Cette configuration promet des performances fluides, en particulier pour les fonctionnalités Apple Intelligence, qui nécessitent une puissance de traitement importante.

Un positionnement stratégique face à la concurrence

Avec toutes ces améliorations, l’iPhone SE 4 s’éloigne considérablement de son prédécesseur, l’iPhone SE 3, en proposant un design moderne et des composants plus performants. Cependant, ces mises à niveau devraient se traduire par une hausse du prix, attendu autour de 500 dollars. Ce tarif place l’iPhone SE 4 en concurrence directe avec des modèles comme le Google Pixel 8a ou le OnePlus 13R.

L’iPhone SE 4 semble être une refonte ambitieuse de la gamme SE, alliant le design élégant de l’iPhone 14 à des composants de dernière génération. Si les rumeurs s’avèrent exactes, ce modèle pourrait bien redéfinir les standards des smartphones abordables en 2025. Reste à voir si le prix ajusté saura convaincre les utilisateurs face à une concurrence féroce.