Galaxy S25 Slim et iPhone 17 Air : Ultra-fins, mais à quel prix ? L’autonomie sacrifiée ?

L’année 2025 pourrait bien marquer l’émergence d’une nouvelle tendance dans l’industrie des smartphones : les appareils ultra-minces. Cependant, des compromis semblent inévitables pour atteindre cette finesse extrême.

D’après des informations partagées par le réputé Digital Chat Station, tous deux attendus comme les représentants de cette nouvelle catégorie, le Galaxy S25 Slim et l’iPhone 17 Air pourraient décevoir en termes de capacité de batterie, un point critique pour de nombreux utilisateurs.

Des batteries plus petites pour des designs ultra-minces

Selon les dernières fuites, les batteries de ces deux modèles pourraient osciller entre 3 000 et 4 000 mAh, bien en deçà des standards actuels des smartphones haut de gamme. Pour contextualiser, la moyenne des flagships actuels (comme le Galaxy S24 ou l’iPhone 15 Pro Max) tourne autour de 4 500 à 5 000 mAh, garantissant une autonomie d’une journée complète, voire plus.

Le design ultra-fin des appareils serait en cause, avec des épaisseurs estimées entre 5.x mm et 6x mm. Des rumeurs plus précises parlent d’une épaisseur de 6,4 mm pour le Galaxy S25 Slim et d’environ 5,5 mm pour l’iPhone 17 Air, qui serait ainsi l’iPhone le plus fin jamais conçu.

Samsung Galaxy S25 Slim : des attentes réalistes

Initialement, des rumeurs optimistes évoquaient une batterie de 5 000 mAh pour le Galaxy S25 Slim, mais cela semble désormais improbable. Le modèle de Samsung, attendu avec un écran de 6,7 pouces et un triple module caméra, pourrait bénéficier d’une capacité proche de 4 000 mAh, légèrement supérieure à celle de son rival Apple grâce à une épaisseur un peu plus importante.

Le Galaxy S25 Slim devrait être officiellement présenté en mai 2025, bien qu’un teaser lors de l’événement Galaxy Unpacked du 22 janvier soit possible. Samsung semble vouloir séduire un public à la recherche d’élégance et de légèreté, mais reste à voir si cela suffira pour compenser la baisse de l’autonomie.

iPhone 17 Air : élégance mais compromis

De son côté, l’iPhone 17 Air, qui devrait remplacer le modèle Plus dans la gamme, pourrait incarner la quintessence du design ultra-mince avec seulement 5,5 mm d’épaisseur.

Ce design se traduirait par des choix radicaux, comme une seule caméra arrière et une batterie probablement autour de 3 000 mAh. Bien que les iPhone soient connus pour leur excellente optimisation énergétique grâce à iOS et aux puces maison comme le futur A19 Bionic, une telle capacité pourrait inquiéter les utilisateurs habitués à une autonomie plus généreuse.

Des appareils pour briller ou pour durer ?

La tendance des smartphones ultra-minces soulève une question importante : ces modèles seront-ils destinés à une niche de consommateurs séduits par l’élégance et l’innovation, ou deviendront-ils une norme incontournable ? Les compromis en matière d’autonomie risquent de limiter leur attractivité pour une large audience.

Pour ma part, une autonomie réduite reste un frein majeur, et je doute de l’aspect pratique d’un appareil si fin, qui pourrait également être plus sujet aux accidents, comme les chutes. Cependant, ces appareils pourraient séduire un public recherchant des smartphones légers, facilement transportables, et visuellement impressionnants.

Un duel à surveiller de près

Alors que la Galaxy S25 Slim et l’iPhone 17 Air se positionnent pour inaugurer cette nouvelle ère des smartphones ultra-minces, il sera intéressant de voir si ces appareils trouvent leur public. Le marché décidera si cette tendance à la minceur est une révolution ou un simple exercice de style. Rendez-vous le 22 janvier pour les premières annonces officielles !