Microsoft 365 : L’IA intégrée, les abonnements augmentent

Microsoft a annoncé que ses fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) alimentées par Copilot seront désormais intégrées aux abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille, mais cela entraînera une augmentation de prix.

Auparavant, ces fonctionnalités étaient disponibles uniquement via un abonnement séparé Copilot Pro à 22 euros par mois. Désormais, ces outils d’IA seront inclus moyennant un supplément de 2 ou 3 euros par mois, bien que les abonnés existants puissent choisir de ne pas bénéficier de ces fonctionnalités pour éviter l’augmentation de prix.

Selon Gareth Oystryk, directeur senior du marketing pour Copilot Pro, l’objectif de Microsoft est de rendre l’IA accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs. « Notre plan a toujours été de diffuser cette valeur à autant d’abonnés que possible », explique-t-il.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités incluses dans Microsoft 365 ?

Les abonnés aux plans Microsoft 365 Personnel et Famille bénéficieront désormais des fonctionnalités Copilot, qui incluent :

Résumé et rédaction : Copilot peut générer des résumés, des idées et des suggestions d’écriture directement dans Word, Outlook, PowerPoint, et OneNote

Barre latérale intelligente : Les utilisateurs peuvent poser des questions sur le document en cours, comme demander un résumé ou une explication d’un passage.

Support multi-applications : Ces outils ne se limitent pas à Office : ils fonctionnent également dans des applications Windows comme Paint et Notepad, via des crédits IA.

Introduites en 2023, ces fonctionnalités étaient auparavant disponibles uniquement via l’abonnement Copilot Pro ou pour les comptes gérés par une organisation. Aujourd’hui, elles deviennent accessibles dans les plans standards, bien que Microsoft introduise un nouveau paramètre pour désactiver Copilot pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser ces outils.

Augmentation des prix et nouvelles options d’abonnement

Avec l’intégration de Copilot, les abonnements Microsoft 365 subissent une augmentation de tarif :

Plan Microsoft 365 Personnel : Passe à 10 euros par mois (au lieu de 6,9 euros), ou 99 euros par an (au lieu de 69 euros)

Plan Microsoft 365 Famille : Passe à 13 euros par mois, ou 129 euros par an (au lieu de 9,90 euros/99 euros)

Les utilisateurs actuels bénéficiant d’un renouvellement automatique peuvent toutefois opter pour les nouveaux plans Personnel Classic ou Famille Classic, qui permettent de conserver les anciens prix, mais sans accès aux fonctionnalités IA. Ces plans resteront disponibles pendant un an.

Pour ceux qui cherchent une option économique, Microsoft propose toujours Microsoft 365 Basic, un abonnement à 2 euros/mois (ou 20 euros/an) incluant 100 Go de stockage cloud, mais sans applications Office.

Crédits IA et limites d’utilisation

Malgré cette hausse de prix, les fonctionnalités IA ne sont pas illimitées. Microsoft introduit un système de crédits IA mensuels, partagés entre toutes les applications Microsoft 365 liées à un même compte.

Utilisation standard : La majorité des abonnés devraient avoir suffisamment de crédits pour un usage mensuel normal.

Abonnement Copilot Pro : Pour les utilisateurs ayant des besoins avancés, l’abonnement Pro reste disponible, offrant une utilisation illimitée des outils IA (selon une politique d’utilisation équitable).

En réponse aux préoccupations des utilisateurs et des étudiants soumis à des restrictions concernant l’IA, Microsoft ajoute une option pour désactiver Copilot dans les applications Office. Cette fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui dans Word et sera étendue à Excel et PowerPoint dans les semaines à venir.

Un premier ajustement de prix depuis 2013

Microsoft justifie cette augmentation en soulignant qu’il s’agit de la première hausse tarifaire depuis 2013, lorsque la version grand public d’Office 365 a été lancée. En tenant compte de l’inflation, le prix original de 100 dollars/an équivaut aujourd’hui à environ 134 dollars/an. Les nouveaux tarifs restent donc inférieurs à ce seuil.

Si cette intégration d’outils IA peut séduire les utilisateurs avides de fonctionnalités avancées, elle risque également de frustrer ceux qui ne voient pas l’utilité de Copilot. Pour ces derniers, Microsoft semble suivre une stratégie similaire à celle d’Amazon avec Prime ou de Google avec Workspace et Gemini : enrichir les abonnements avec des fonctionnalités supplémentaires pour justifier une hausse de prix.

Cependant, Microsoft offre des alternatives. Les utilisateurs peuvent conserver les anciens tarifs via les plans Classique, opter pour l’abonnement Basic ou encore se tourner vers des suites bureautiques gratuites comme LibreOffice ou iWork.

Une stratégie pour démocratiser l’IA

L’intégration de Copilot dans les plans standards de Microsoft 365 marque une étape importante dans l’évolution des outils de productivité. Bien que cette mise à jour puisse représenter une valeur ajoutée pour certains, l’augmentation des prix pourrait refroidir d’autres utilisateurs. Ceux qui ne souhaitent pas utiliser les outils IA disposent heureusement d’options pour éviter la hausse, du moins pour le moment.