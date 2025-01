CES 2025 : Project DIGITS, l’IA à domicile avec le superordinateur de bureau de NVIDIA

Lors du CES 2025, Nvidia a présenté Project DIGITS, un ordinateur compact conçu pour les chercheurs, étudiants et développeurs souhaitant expérimenter avec des modèles d’intelligence artificielle depuis chez eux.

Proposé au prix de 3 000 dollars, cet appareil intègre le nouveau Superchip GB10 Grace Blackwell et sera disponible à partir de mai 2025.

Une plateforme IA locale et connectée

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a décrit Project DIGITS comme « une plateforme de cloud computing qui tient sur votre bureau ». Ce système permet de développer et tester des applications IA localement, avec la possibilité de transférer ces projets vers des services cloud ou des centres de données Nvidia, qui utilisent du matériel similaire.

L’appareil peut fonctionner en tant qu’ordinateur indépendant ou être connecté à des machines Windows ou Mac, faisant de Project DIGITS une passerelle idéale entre le développement local et le déploiement à grande échelle.

La puissance du GB10 Grace Blackwell

Au cœur de Project DIGITS se trouve le GB10 Grace Blackwell, une puce développée en partenariat avec MediaTek. Ce processeur combine :

Un GPU Nvidia Blackwell de pointe,

Un CPU Grace à 20 cœurs basé sur l’architecture Arm,

128 Go de mémoire unifiée LPDDR5X,

Jusqu’à 4 To de stockage NVMe SSD.

Cette configuration offre une puissance de calcul impressionnante pour gérer des modèles IA exigeants, tout en réduisant la dépendance aux centres de données distants.

Faire tourner l’IA localement

Alors que la plupart des modèles IA actuels s’exécutent sur des centres de données distants en raison de leurs besoins en calcul, Project DIGITS permet d’exécuter certains de ces modèles IA directement chez soi.

Un seul appareil peut gérer des modèles jusqu’à 200 milliards de paramètres, tandis que deux unités liées peuvent en traiter jusqu’à 405 milliards. Les paramètres d’un modèle IA correspondent à la taille et la complexité de son réseau neuronal. Plus le nombre de paramètres est élevé, plus le modèle nécessite de mémoire et de puissance pour fonctionner.

Des modèles IA ouverts comme Llama 3.1 70B (70 milliards de paramètres) ou des modèles de synthèse d’image comme Flux.1-dev (12 milliards de paramètres) devraient fonctionner confortablement sur Project DIGITS. En revanche, des modèles plus grands comme Llama 3.1 405B pourraient dépasser ses capacités, bien que les 128 Go de mémoire unifiée de DIGITS surpassent largement les 24 Go de VRAM des GPU de consommation comme le RTX 4090.

Logiciels et outils intégrés

Project DIGITS fonctionne sous DGX OS, un système d’exploitation Linux développé par Nvidia. Il offre un accès natif à des outils comme NeMo, un framework pour développer des modèles IA, et les bibliothèques RAPIDS, utilisées pour créer des applications IA.

Les utilisateurs peuvent également exécuter des outils standards tels que PyTorch, Python ou Jupyter notebooks, facilitant ainsi le développement de projets IA complexes.

Une alternative compétitive aux autres options IA locales

Avec un prix de départ fixé à 3 000 dollars, Project DIGITS se positionne comme une option abordable pour un appareil dédié à l’IA. Project DIGITS marque une étape importante dans l’accessibilité des technologies IA. En apportant une puissance de calcul habituellement réservée aux centres de données directement sur le bureau des développeurs, Nvidia répond à la demande croissante pour des solutions locales capables de gérer des modèles IA complexes.

Avec ses spécifications impressionnantes et un prix compétitif, Project DIGITS pourrait bien redéfinir la manière dont les chercheurs et les développeurs travaillent avec l’IA, tout en soulignant les ambitions de Nvidia pour transformer le marché des superordinateurs de bureau.