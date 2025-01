Daily Listen : Google pourrait créer votre podcast d’actualités personnalisé

Google continue d’innover avec l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses services, en testant une nouvelle fonctionnalité baptisée Daily Listen. Ce podcast personnalisé, actuellement en phase expérimentale via Search Labs, utilise l’historique de vos recherches et de votre flux Discover pour créer un résumé audio d’environ 5 minutes.

Comment fonctionne Daily Listen ?

Inspirée de la fonctionnalité Audio Overviews développée pour le projet NotebookLM, Daily Listen compile les articles et sujets qui vous intéressent le plus, en se basant sur vos interactions avec les résultats de recherche et les recommandations Discover.

Chaque épisode inclut :

Un résumé audio des actualités personnalisées : Daily Listen analyse les articles pertinents et les transforme en une synthèse audio adaptée à vos intérêts.

Une transcription du contenu : Vous pouvez lire en parallèle les textes des articles sélectionnés.

Des contrôles audio interactifs : Arrêter, mettre en pause, avancer ou revenir en arrière est facile grâce aux commandes intégrées.

En bas du lecteur audio, un onglet « Related stories » permet de consulter des articles associés. Vous pouvez également liker ou désapprouver chaque histoire à l’aide de boutons « pouce levé » ou « pouce baissé », ce qui aide l’IA à affiner ses suggestions pour mieux répondre à vos préférences.

Comment accéder à Daily Listen ?

Pour tester cette fonctionnalité, sachez que vous devrez passer par un VPN pour être sur un réseau aux États-Unis :

Accédez à l’application Google sur Android ou iOS. Cliquez sur l’icône Search Labs en haut à gauche. Activez Daily Listen dans les options disponibles.

Une fois activé, Daily Listen apparaît dans le carrousel personnalisé sous la barre de recherche.

Un avenir prometteur pour Daily Listen ?

Google n’a pas encore annoncé si Daily Listen deviendra une fonctionnalité permanente. Cependant, cette approche reflète le même processus que celui utilisé pour les AI Search Overviews, testés via Search Labs avant leur déploiement auprès du grand public l’année dernière.

Si cette fonctionnalité devient permanente, Google devra néanmoins améliorer sa facilité d’activation ou d’opt-out pour répondre aux attentes des utilisateurs.

Daily Listen offre une nouvelle façon de consommer les actualités en s’appuyant sur l’audio et la personnalisation. Pour ceux qui souhaitent rester informés rapidement, cette fonctionnalité pourrait devenir un outil incontournable. En attendant son déploiement potentiel à plus grande échelle, Daily Listen reste une démonstration impressionnante de la manière dont l’IA peut transformer les interactions avec les informations et enrichir l’expérience utilisateur.