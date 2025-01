CES 2025 : Dell lance un écran avec son personnalisé par IA

Dell repousse les limites des écrans de bureau avec son écran Dell 32 Plus 4K QD-OLED, un appareil qui allie des technologies visuelles et audio de pointe. Annoncé lors du CES 2025, cet écran s’adresse aux utilisateurs recherchant performance, innovation et design intégré.

L’une des fonctionnalités les plus remarquables du Dell 32 Plus 4K QD-OLED est sa capacité à offrir un son personnalisé grâce à un suivi de tête piloté par l’intelligence artificielle. Une caméra située sous l’écran détecte la position de l’utilisateur et ajuste la sortie des cinq haut-parleurs de 5 watts en conséquence.

Cette technologie utilise le principe de l’interférence destructive, une technique couramment utilisée dans les casques à réduction active de bruit, pour diriger le son vers chaque oreille tout en le bloquant du côté opposé. Résultat : une expérience audio immersive, analogue à celle d’un casque, sans accessoires supplémentaires.

Un écran taillé pour les gamers et les créateurs

L’écran est doté d’un écran OLED Quantum Dot de 31,5 pouces, offrant une résolution 4K, une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et une compatibilité avec le Dolby Vision. Associé à la prise en charge du HDR TV400, il garantit des couleurs éclatantes, des contrastes profonds et une excellente luminosité, idéales pour les travaux créatifs et la consommation de contenus vidéo.

Pour les joueurs, l’écran propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms et la prise en charge de AMD FreeSync Premium, assurant une fluidité et une réactivité optimales pendant les sessions de jeu.

Un positionnement compétitif sur le marché haut de gamme

Affiché à 799,99 dollars, le Dell 32 Plus 4K QD-OLED est une option compétitive sur le marché des moniteurs haut de gamme. Cet écran est conçu pour s’adapter aux installations actuelles, avec notamment un port USB-C offrant une charge pass-through de 90 W pour les ordinateurs portables, des ports supplémentaires USB-C et USB-A, accessibles via un module escamotable et un port HDMI unique pour les connexions traditionnelles.

Le Dell 32 Plus 4K QD-OLED sera lancé au mois de mai. Son prix compétitif, ses capacités audio innovantes et ses fonctionnalités polyvalentes en font un choix attrayant pour les joueurs, les créateurs et les professionnels.

Avec un son intelligent qui suit vos mouvements et un écran de qualité premium, le dernier moniteur de Dell se démarque comme une solution sophistiquée et avant-gardiste pour une expérience de bureau moderne.