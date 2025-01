Accueil » CES 2025 : Galaxy Book 5 Pro et 360, Samsung mise sur l’IA et l’autonomie

Samsung a levé le voile sur les Galaxy Book 5 Pro et Galaxy Book 5 360, de nouveaux ordinateurs portables équipés des derniers processeurs Intel Core Ultra Arrow Lake, annoncés récemment au CES 2025.

Ces modèles représentent une mise à niveau des appareils alimentés par les puces Lunar Lake, lancés en septembre dernier, et s’inscrivent dans la gamme Galaxy Book AI PC. Bien qu’ils soient dotés de processeurs avec des unités de traitement neuronal (NPU), ces modèles ne sont pas compatibles avec les fonctionnalités avancées de Copilot+ PC.

Samsung met en avant les capacités logicielles basées sur l’IA de ses nouveaux modèles. Parmi les applications phares, on retrouve AI Select, qui rappelle la fonctionnalité Entourer pour chercher, et Remasterisation photo, un outil de retouche photo basé sur l’intelligence artificielle. Ces fonctionnalités, introduites initialement sur le Galaxy Book 5 Pro 360, avaient déjà fait leur apparition sur le Galaxy Book 4 Edge l’an dernier, alimenté par Snapdragon X Elite.

Le Galaxy Book 5 Pro conserve les caractéristiques clés du modèle 360 mais adopte un format à clapet classique. Cela signifie qu’il n’intègre pas d’écran tactile, de support pour le S-Pen ou de charnière à 360 degrés. Malgré cela, il offre les mêmes options en termes d’écran, de batterie, de mémoire et de stockage, ainsi que des haut-parleurs et d’autres fonctionnalités similaires. Grâce à cette conception simplifiée, le Galaxy Book 5 Pro est également plus léger.

Galaxy Book 5 Pro et 360 : Écrans AMOLED et autonomie impressionnante

Le Galaxy Book 5 Pro est disponible en deux tailles, 14 et 16 pouces, toutes deux équipées d’écrans AMOLED avec une résolution de 2880 x 1800 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ces écrans intègrent la technologie Vision Booster, qui ajuste les contrastes et les couleurs via un mappage tonal pour faciliter la lisibilité en extérieur.

En termes d’autonomie, Samsung annonce des performances impressionnantes :

Galaxy Book 5 Pro 16 pouces : jusqu’à 25 heures de lecture vidéo par charge.

Galaxy Book 5 Pro 14 pouces : jusqu’à 21 heures.

Galaxy Book 5 360, avec un écran AMOLED de 15,6 pouces (1080p), surpasse les deux modèles avec une autonomie atteignant 31 heures en lecture vidéo.

Connectivité et configurations personnalisables

Tous les modèles bénéficient de connexions modernes, avec notamment du Bluetooth 5.4 et du Wi-Fi 7, ainsi que deux ports Thunderbolt 4, un port USB-A, un port HDMI et un lecteur de carte microSD.

Côté configurations, les options incluent des processeurs Intel Core Ultra 5 ou 7 Evo, ou une mémoire RAM de 16 Go ou 32 Go et un stockage SSD allant de 256 Go à 1 To.

Disponibilité et lancement

Samsung n’a pas encore annoncé les prix officiels des Galaxy Book 5 Pro et 360. Cependant, les Galaxy Book 5 Pro et Galaxy Book 5 360 seront disponibles en France dès le 22 janvier en précommande, et commercialisés à partir du 7 février 2025.

Ces nouveaux appareils viennent compléter l’écosystème Galaxy Book et diversifient l’offre d’ordinateurs portables AI de la marque, en mettant l’accent sur une expérience utilisateur enrichie par l’IA et des performances de pointe.