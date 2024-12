DJI Power : Rechargez vos batteries portables à 1 000 W en voiture !

DJI continue d’élargir son écosystème de solutions énergétiques avec un nouveau chargeur voiture de 1 kW ultra-rapide à 269 €. Destiné à ses batteries portables de grande capacité, cet accessoire innovant permet de recharger jusqu’à 1 000 W directement depuis l’alternateur de votre véhicule lorsque le moteur est en marche.

Ce chargeur s’inscrit dans une tendance croissante où les stations d’énergie portables et les générateurs solaires adoptent des chargeurs DC-to-DC pour une recharge rapide et efficace depuis les véhicules. Ces solutions sont particulièrement prisées par les travailleurs nomades et les amateurs de plein air, offrant une autonomie énergétique sans dépendre des infrastructures fixes.

Caractéristiques du Chargeur super rapide pour véhicule de 1 kW DJI Power de DJI

Le chargeur peut être monté à l’intérieur du véhicule et relié à la batterie de la voiture via un câble fusible de 5 mètres inclus. Il se connecte ensuite au port propriétaire SDC de la station DJI Power 1000 ou des batteries DJI Power 2000 Expansion pour atteindre une capacité de stockage impressionnante de 11 kWh.

Le DJI Power 1 kW propose également une fonction de recharge inversée permettant d’alimenter la batterie du véhicule pour éviter toute décharge accidentelle. Avec une puissance de charge maximale, il peut recharger la batterie de 1024 Wh de la DJI Power 1000 en un peu plus d’une heure de trajet.

À sa sortie de boîte, le chargeur est limité à une puissance de sortie de 500 W. Cependant, pour atteindre les 1000 W, il est nécessaire d’utiliser un dongle DJI Power vendu séparément pour 25 euros. Heureusement, ce dongle est actuellement inclus comme cadeau promotionnel avec tout achat du chargeur dans certaines régions, notamment en France.

Comparaison avec la concurrence

Le DJI Power 1 kW arrive dans un marché en pleine effervescence, rejoignant des solutions comme le chargeur EcoFlow 800 W, et utilise un connecteur propriétaire pour ses propres batteries géantes. L’avantage de DJI réside dans sa vitesse de recharge supérieure et son intégration fluide avec son écosystème de batteries portables.

Ce chargeur représente une solution puissante pour les utilisateurs nécessitant une source d’énergie fiable et rapide. Cependant, il convient de noter que ces performances nécessitent un véhicule doté d’un alternateur haute capacité, capable de fournir suffisamment d’ampérage.

Avec cette nouvelle addition, DJI consolide son rôle de leader sur le marché des solutions énergétiques portables, offrant aux utilisateurs de nouvelles façons de rester connectés et alimentés, même dans les environnements les plus isolés.