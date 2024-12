Google Drive : Des scans parfaits avec l’amélioration automatique !

Google Drive continue d’améliorer son scanner de documents intégré pour les smartphones Android, offrant désormais une fonctionnalité qui optimise automatiquement la qualité des scans. Après avoir introduit des filtres en noir et blanc et des options de format de sortie l’année dernière, Google renforce encore l’utilité de son scanner mobile en rendant les scans « plus nets et plus clairs » grâce à des ajustements automatisés.

Les nouvelles améliorations incluent :

Correction de la balance des blancs pour des couleurs plus naturelles.

Suppression des ombres, éliminant les zones sombres qui gênent souvent la lisibilité.

Amélioration du contraste pour un texte et des images plus distincts.

Optimisation automatique pour une meilleure clarté des détails.

Optimisation de l’éclairage pour corriger les scans réalisés dans des conditions de faible luminosité.

Chaque document scanné sera évalué individuellement par Google Drive, et les ajustements nécessaires seront appliqués de manière automatique. Cela permettra de réduire les défauts courants, comme les ombres, le grain et une mauvaise luminosité, offrant ainsi un résultat plus professionnel.

Déploiement progressif dans Google Drive sur Android

Google a déjà commencé à déployer ces améliorations pour les domaines à diffusion rapide, avec une finalisation prévue pour le 2 janvier 2025. Les utilisateurs des domaines à diffusion programmée recevront cette mise à jour à partir du 6 janvier 2025.

Bonne nouvelle, cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs de Google Drive, y compris les clients Google Workspace et les comptes personnels.

Pour en profiter, assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application Google Drive installée sur votre smartphone Android. Étant donné le déploiement progressif, il se peut que la fonctionnalité ne soit pas activée sur votre appareil avant le début de l’année prochaine.

Des outils complémentaires toujours disponibles

En plus de cet outil d’amélioration automatique, Google Drive continue de proposer les fonctionnalités suivantes :

Rognage et rotation des documents scannés.

Application de filtres pour ajuster l’apparence des scans.

Nettoyage manuel des images avant de les sauvegarder.

Choix entre les formats de sortie PDF ou JPEG.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Google Drive s’impose davantage comme un outil incontournable pour les professionnels et les particuliers. Que ce soit pour numériser des reçus, des contrats ou d’autres documents importants, ces ajustements automatiques garantissent un rendu net et lisible, prêt à être partagé ou stocké en toute simplicité.