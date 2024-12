iPhone 17 : BOE encore écarté par Apple !

L’histoire se répète une fois de plus pour le fournisseur chinois d’écrans BOE, qui a vu Apple lui échapper pour les commandes d’écrans de l’iPhone 17. Malgré ses récents progrès dans la fabrication d’écrans OLED, BOE n’a pas été retenu pour fournir des écrans LTPO à la prochaine gamme d’iPhone.

Toute la série des iPhone 17 adoptera enfin des écrans LTPO, une avancée attendue qui permettra de meilleures performances, comme un taux de rafraîchissement variable, tout en optimisant l’autonomie de la batterie. Toutefois, BOE n’a pas réussi à prouver qu’il pouvait produire ces écrans de manière fiable. Résultat, la majorité des commandes a été transférée à LG Display, tandis que Samsung continuera à gérer sa part habituelle.

Cette transition vers des écrans LTPO n’est qu’une étape dans le projet d’Apple d’introduire de nouvelles technologies d’affichage sur ses appareils. La firme de Cupertino travaille également sur des écrans LTPO+ et des panneaux utilisant une technologie appelée Low-Dielectric TEE. Ces innovations, prévues pour la gamme iPhone 18, promettent une meilleure autonomie, des temps de réponse plus rapides et d’autres améliorations significatives.

BOE: Un passé chaotique avec Apple

La relation entre BOE et Apple est marquée par des hauts et des bas, souvent à cause des performances inconsistantes de l’entreprise chinoise. Bien qu’Apple soit intéressé par les écrans à moindre coût que propose BOE, les problèmes de production et les erreurs stratégiques continuent de compromettre leur partenariat.

En 2022, BOE avait été chargé de fournir des écrans pour l’iPhone 14. Cependant, face à une pénurie de composants, l’entreprise a discrètement modifié les designs des écrans sans l’approbation d’Apple. Lorsque la firme californienne a découvert cette initiative, elle a immédiatement annulé le contrat, un revers majeur pour BOE.

L’échec avec l’iPhone 15

Pour l’iPhone 15, BOE n’a pas réussi à produire des écrans avec les découpes nécessaires pour loger la caméra frontale. Cela a renforcé les doutes d’Apple quant à la capacité de BOE à répondre aux exigences techniques rigoureuses de ses produits.

BOE doit également faire face à des accusations de Samsung, qui a demandé une interdiction d’importation de ses écrans en raison d’une violation présumée de propriété intellectuelle. Cette bataille juridique ne fait qu’ajouter à la complexité de la situation de BOE sur le marché international.

Un avenir prometteur, mais incertain

Malgré ces échecs, BOE améliore constamment ses offres technologiques. L’entreprise reste un acteur clé dans le domaine des écrans OLED et pourrait un jour fournir une part significative des écrans utilisés dans les iPhone. Pour l’instant, Apple continue de se tourner vers Samsung et LG, des partenaires plus fiables, bien que plus coûteux.

Apple, de son côté, poursuit son objectif de réduire sa dépendance vis-à-vis de Samsung en explorant des options alternatives. Cependant, jusqu’à ce que BOE puisse répondre aux normes strictes d’Apple, cette collaboration restera un rêve non réalisé.

Conclusion : Une opportunité manquée pour BOE

Le refus de BOE pour l’iPhone 17 souligne les défis auxquels l’entreprise est confrontée pour répondre aux attentes d’Apple. Tandis que les autres fournisseurs, comme LG et Samsung, continuent de dominer le marché des écrans premium pour smartphones, BOE devra faire preuve de fiabilité et d’innovation pour saisir sa chance.