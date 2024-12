Galaxy Unpacked 2025 : Samsung prépare un événement explosif le 22 janvier !

L’attente touche à sa fin ! Samsung a fixé la date de son Galaxy Unpacked 2025 au 22 janvier 2025, selon une récente fuite de Alvin sur X (anciennement Twitter). L’événement débutera à 19 heures, heure de Paris, à San Jose, en Californie.

Si la présentation de la série Galaxy S25 était prévisible, une surprise de taille pourrait s’inviter : un teaser pour le Project Moohan, le casque XR de Samsung.

À quoi s’attendre lors du Galaxy Unpacked 2025 ?

La série Galaxy S25

Samsung dévoilera officiellement les Galaxy S25, Galaxy S25+, et le très attendu Galaxy S25 Ultra. Ces modèles incarnent le meilleur de l’innovation Samsung et suscitent déjà une grande excitation.

Le Galaxy S25 Ultra, en particulier, fait beaucoup parler de lui grâce à des fuites révélant un design épuré et des avancées majeures dans la technologie des caméras. Selon les rumeurs, ce modèle sera équipé du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, associé à une mémoire LPDDR5x, et d’un écran AMOLED révolutionnaire, le plus lumineux jamais conçu par Samsung.

Teaser du Project Moohan

Ce qui retient l’attention cette année, c’est l’éventuel teaser du Project Moohan, le premier casque XR (réalité étendue) de Samsung, développé en partenariat avec Google et Qualcomm.

Ce casque, qui fonctionnera sous le tout nouvel OS Android XR, promet de fusionner la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) en une expérience immersive unique. Bien qu’un lancement officiel du Project Moohan soit peu probable lors de cet événement, nous pourrions découvrir une démo de ses fonctionnalités, une fenêtre de sortie, ou même son nom officiel.

Un événement qui pourrait marquer un tournant

Si les lancements de la série Galaxy S sont une tradition annuelle, l’introduction d’un projet aussi ambitieux que le Project Moohan donne une dimension particulière à cette édition. Le casque XR de Samsung devra rivaliser avec des produits comme l’Apple Vision Pro et le Meta Quest Pro. Cependant, son partenariat avec Google et Qualcomm, ainsi que le support natif d’Android XR OS, pourrait lui offrir un avantage décisif.

Les fans espèrent découvrir non seulement les innovations de la série S25, mais aussi des informations concrètes sur le Project Moohan : une date de sortie, une présentation détaillée, ou même des annonces inattendues comme de nouveaux Galaxy Buds, Galaxy Tabs, ou des avancées liées à One UI 7.0.

Retenez la date

Le 22 janvier 2025, Samsung pourrait bien redéfinir l’année technologique. Si la série Galaxy S25 promet d’être impressionnante, c’est surtout le Project Moohan qui pourrait voler la vedette.