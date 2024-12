Accueil » Huawei Pura 80 : Écrans améliorés et caméras révolutionnaires attendus !

Huawei s’apprête à lancer la série Pura 80, successeur très attendu de la gamme Pura 70. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, une nouvelle fuite, partagée par le célèbre Smart Pikachu sur Weibo, dévoile certains détails techniques sur les écrans et les caméras de cette future série.

Selon cette fuite, la série Huawei Pura 80 proposera deux tailles d’écran :

Modèle standard : Un écran plat de 6,6 pouces, conçu pour le modèle d’entrée de gamme.

Modèles premium (Pro/Ultra) : Un écran courbé de 6,8 pouces, réservé aux variantes haut de gamme.

Cela rappelle la configuration des écrans de la série Pura 70, où les modèles Pro et Ultra intégraient également des écrans plus grands et incurvés.

Côté photo, Huawei semble vouloir renforcer son avance dans la photographie mobile. La série Pura 80 introduirait :

Un capteur principal entièrement repensé, promettant une qualité d’image accrue.

Un téléobjectif amélioré, permettant des clichés zoomés plus nets et détaillés.

Une autre fuite datant de novembre 2024 avait révélé des détails sur un capteur périscope téléobjectif avancé, avec des capacités de zoom nettement améliorées par rapport à la série Pura 70. Cela place Huawei dans une position stratégique pour rivaliser avec les leaders du marché en matière de photographie mobile.

Un lancement prévu pour mi 2025 de la série Pura 80

D’après les dernières informations, la série Huawei Pura 80 devrait être annoncée au deuxième trimestre 2025, avec une disponibilité probable sur le marché chinois avant une sortie internationale. À titre de comparaison, la série Pura 70 avait été annoncée en avril 2024, suivie d’un lancement mondial en mai.

Avec des améliorations majeures prévues pour les écrans et les caméras, la série Huawei Pura 80 semble s’orienter vers une consolidation de sa place parmi les smartphones premium. Son téléobjectif périscope et ses écrans de qualité promettent d’offrir une expérience utilisateur encore plus immersive.