Creative Pebble Nova : Un son haut de gamme et un design iconique revisité

La série Pebble de Creative est depuis longtemps saluée comme une référence dans la catégorie des enceintes d’ordinateur à petit budget. Avec des prix débutant à 26 euros pour un ensemble deux enceintes et un caisson de basses, ces produits offrent un excellent rapport qualité-prix. Cette semaine, Creative bouscule ses habitudes avec le lancement des Pebble Nova, positionnées à 279,99 euros et dotées d’une puissance de 50 watts.

Ces nouvelles enceintes s’aventurent dans la catégorie des enceintes de bibliothèque haut de gamme, traditionnellement dominée par des marques comme Audioengine, Kanto et Edifier.

Malgré leur prix plus élevé et leur format plus imposant, les Pebble Nova conservent l’ADN visuel de la série Pebble. Les emblématiques formes sphériques et les haut-parleurs inclinés à 45 degrés sont toujours présents, tout comme les radiateurs passifs arrière et les éclairages LED personnalisables. Cependant, Creative a repensé l’architecture acoustique en profondeur.

Les anciens haut-parleurs à cône unique laissent place à des haut-parleurs coaxiaux doubles, une technologie inspirée de séries premium comme les KEF LS. Selon Creative, cette configuration assure une cohérence et une précision sans faille sur tout le spectre sonore.

Pebble Nova, connectivité et autonomie améliorées

Les Pebble Nova offrent plusieurs options de connectivité : Entrée 3,5 mm, Bluetooth (malheureusement limité au codec SBC), et audio USB. La principale innovation réside dans l’intégration d’un adaptateur USB-C Power Delivery, qui libère les enceintes de la dépendance à l’alimentation USB de votre ordinateur. Cela permet une installation plus flexible et une puissance optimisée.

De plus, les Nova disposent de prises pour casque et micro intégrées. Cependant, ces fonctionnalités ne seront actives qu’après une mise à jour firmware prévue par Creative.

Les enceintes peuvent être placées sur des surfaces planes grâce à leurs bases intégrées ou élevées à l’aide des supports inclus, pour un positionnement optimal. En termes de personnalisation, l’application Creative permet de contrôler les réglages d’égaliseur et l’éclairage RGB. Initialement réservée à Windows, cette application est désormais compatible avec MacOS. Parmi les modes proposés, on retrouve : Surround, Smart Volume, Bass, Dialog+ et Crystal Voice.

Un défi dans une catégorie exigeante

En se positionnant à 280 euros, les Pebble Nova entrent en concurrence directe avec des enceintes de bibliothèque réputées. Cependant, elles se distinguent par leur design unique et leur flexibilité en termes d’alimentation et de connectivité. Si elles parviennent à offrir un son à la hauteur des promesses de Creative, elles pourraient séduire les amateurs d’audio cherchant un produit polyvalent et stylé.

Pour l’instant, les Pebble Nova représentent une tentative audacieuse de Creative de s’établir dans le haut de gamme. Reste à voir si elles sauront convaincre face à des acteurs bien implantés comme Audioengine ou Edifier.