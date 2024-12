Accueil » Apple : Vision Pro, santé connectée et IA au cœur de l’avenir selon Tim Cook

Dans une récente interview accordée à WIRED, Tim Cook, PDG d’Apple, a partagé ses réflexions sur l’avenir de l’entreprise, abordant des sujets clés tels que la technologie AR/VR, les innovations en santé, et les ambitieux projets d’IA. Ses réponses offrent un aperçu des stratégies d’Apple et des avancées majeures à venir dans son écosystème produit.

Vision Pro : une étape clé pour la réalité mixte

Malgré des critiques mitigées et des ventes limitées en raison de son prix élevé de 4 000 euros, le Vision Pro reste une étape importante pour Apple dans le domaine de la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR). Interrogé sur ses ventes décevantes, Cook a insisté sur son rôle de produit destiné aux premiers utilisateurs : « C’est un produit pour les adeptes de technologie qui veulent aujourd’hui ce que sera le futur. Ces utilisateurs l’achètent, et l’écosystème se développe ».

Cook a également laissé entendre que des avancées dans les formats compacts des appareils de réalité mixte pourraient être envisagées : « L’AR est une révolution majeure. Avec le Vision Pro, nous avons atteint ce qui est clairement la technologie la plus avancée que nous ayons jamais créée. Nous verrons où cela nous mène ».

Des lunettes connectées en préparation ?

Les déclarations de Cook font écho aux rumeurs récentes d’analystes comme Mark Gurman, qui rapportent qu’Apple travaillerait sur des lunettes connectées inspirées des Ray-Ban Stories de Meta. En complément, Apple envisagerait d’élargir sa gamme d’accessoires avec des innovations comme une bague intelligente, des AirPods équipés de caméras, et, bien sûr, ces nouvelles lunettes intelligentes.

Santé : les avancées majeures de l’Apple Watch et des AirPods

Tim Cook a réaffirmé que l’innovation en santé était l’une des priorités d’Apple : « Si vous prenez du recul et que vous regardez dans le futur, je suis convaincu que la plus grande contribution d’Apple sera dans le domaine de la santé ».

Apple Watch: un outil médical incontournable

Les fonctionnalités de la Apple Watch ont considérablement évolué : d’un simple suivi de la fréquence cardiaque, elle permet désormais des EKG, la détection de la fibrillation auriculaire (AFib) et la détection de l’apnée du sommeil. Tim Cook a partagé des témoignages émouvants de personnes dont la vie a été sauvée grâce aux alertes de la montre.

AirPods : vers un rôle de diagnostic auditif

Apple intègre également des fonctionnalités médicales dans ses AirPods, avec un objectif clair : démocratiser les diagnostics auditifs. « Pour certaines personnes, les aides auditives sont stigmatisantes. Nous pouvons contrer cela avec les AirPods et permettre à davantage de gens de se diagnostiquer eux-mêmes ».

Les brevets d’Apple suggèrent que les futurs modèles d’AirPods pourraient même détecter des troubles cardiaques, renforçant leur rôle d’accessoire médical.

Intelligence artificielle et Apple Intelligence

Lorsqu’on lui a demandé si l’IA jouerait un rôle dans l’analyse des données biométriques, Tim Cook n’a pas donné de détails, mais a confirmé des travaux en cours « Je n’ai rien à annoncer aujourd’hui. Mais nous menons des recherches intensives. Nous travaillons sur des projets qui demandent des années de préparation ».

Apple investit massivement dans Apple Intelligence, qui pourrait transformer la manière dont les appareils collectent et analysent les données de santé en temps réel.

Autres révélations de l’interview

Tim Cook a mentionné que cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans la volonté d’Apple d’offrir des outils de qualité professionnelle dans ses appareils. Apple continue de collaborer avec des partenaires comme OpenAI, visant à améliorer ses fonctionnalités d’IA, notamment avec Siri. Face à une surveillance réglementaire accrue, Cook reste focalisé sur l’innovation. Quant à ses projets de départ, il a esquivé la question, affirmant son engagement envers l’avenir d’Apple.

Alors que le Vision Pro pose les bases d’un écosystème de réalité mixte, les innovations en santé et les futurs accessoires, comme les lunettes connectées, pourraient redéfinir l’interaction des utilisateurs avec la technologie.

Tim Cook résume parfaitement l’ambition d’Apple : laisser un héritage durable d’innovation et d’impact dans la vie quotidienne.