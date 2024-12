Accueil » ChatGPT : 300 millions d’utilisateurs et 1 milliard de messages par jour !

L’intelligence artificielle continue de séduire un nombre croissant d’utilisateurs. Lors du DealBook Summit du New York Times, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a révélé que ChatGPT avait atteint 300 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine. Cette annonce marque une croissance spectaculaire pour l’outil d’IA, qui comptait encore 100 millions d’utilisateurs en novembre 2023, avant de franchir le cap des 200 millions en août dernier.

En triplant sa base d’utilisateurs en l’espace d’un an, ChatGPT s’impose comme un acteur dominant dans le domaine de l’IA générative. Ce succès s’inscrit dans un contexte de forte concurrence face à des outils comme Grok d’X, Google Gemini, et le chatbot IA de Meta, intégré à Facebook et Instagram.

Altman a également révélé que la plateforme gère désormais plus d’un milliard de messages envoyés par jour. Cette croissance rapide s’explique notamment par les nouvelles fonctionnalités que OpenAI a régulièrement ajoutées pour enrichir l’expérience utilisateur comme un moteur de recherche intégré permettant d’afficher et de résumer des résultats issus du Web, bien que des inexactitudes puissent survenir, ou encore une interface « Canvas » qui facilite la modification et l’ajustement du code généré par le chatbot.

Durant son échange avec Andrew Ross Sorkin du New York Times, Altman a abordé des questions cruciales sur l’avenir de l’intelligence artificielle. Selon lui, l’arrivée de l’intelligence artificielle générale (AGI), capable d’exécuter des tâches au même niveau ou mieux que les humains, pourrait provoquer un choc sociétal plus intense que ce que beaucoup imaginent.

Il a également évoqué l’impact de l’IA sur l’économie des créateurs, affirmant qu’il faudra établir un « nouveau protocole » pour garantir que les créateurs soient correctement récompensés. « Nous avons besoin de nouveaux modèles économiques où les créateurs peuvent générer des revenus récurrents, » a-t-il ajouté.

Altman répond aux critiques de Musk

Altman n’a pas hésité à aborder les critiques répétées d’Elon Musk, qui a quitté le conseil d’administration d’OpenAI en 2018. Musk a souvent reproché à OpenAI d’avoir dévié de sa mission initiale d’open source, allant jusqu’à surnommer l’entreprise « ClosedAI » en mars dernier.

En septembre, Musk a critiqué la restructuration commerciale d’OpenAI, estimant qu’elle allait à l’encontre des lois encadrant les organisations à but non lucratif.

Altman a tenu à minimiser ces attaques, affirmant que Musk ne chercherait probablement pas à utiliser son influence politique pour nuire à OpenAI. « Il serait profondément anti-américain d’utiliser le pouvoir politique pour nuire à vos concurrents », a déclaré Altman. « Je ne pense pas que les gens toléreraient cela, et je ne pense pas qu’Elon le ferait ».

Un futur plein de défis et d’opportunités pour OpenAI et ChatGPT

Alors que ChatGPT franchit des jalons impressionnants, OpenAI se positionne comme un acteur incontournable dans le paysage de l’intelligence artificielle. Cependant, avec des concurrents de taille comme Google et Meta, et des débats en cours sur la réglementation et les modèles économiques, l’avenir de l’entreprise dépendra de sa capacité à innover tout en répondant aux préoccupations sociétales.