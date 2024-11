Google Chat : Lancez des Huddles et améliorez vos conversations en équipe

Google Chat continue d’étoffer son arsenal de fonctionnalités collaboratives avec Huddles, que l’on peut traduire par « appels d’équipe », un outil alimenté par Google Meet permettant de lancer rapidement des appels audio au sein de l’application.

Cette nouveauté marque une avancée significative pour les utilisateurs de Workspace, consolidant Google Chat comme une solution intégrée et polyvalente pour la collaboration professionnelle.

Google avait initialement annoncé Huddles en aperçu client il y a plus d’un an, mais la fonctionnalité s’était faite discrète depuis. Désormais, son déploiement est officiellement en cours et devrait atteindre tous les utilisateurs de Google Workspace d’ici le 6 janvier 2025. À noter que ce nom, Huddles, est également utilisé par Slack pour une fonctionnalité similaire, soulignant la convergence des outils dans le domaine des suites bureautiques.

Comment lancer un Huddle ?

Lancer un huddle dans Google Chat est simple et intuitif :

Cliquez sur le menu déroulant en haut d’une conversation. Sélectionnez l’option « Lancer un huddle ». Une fenêtre d’appel audio s’ouvre en bas à droite du chat, permettant de démarrer une discussion instantanée avec vos collègues.

L’interface offre également plusieurs options :

Activer ou désactiver le micro et la caméra.

Partager son écran pour enrichir l’échange.

Convertir l’appel audio en visioconférence à la manière de Google Meet.

Une arrivée tardive, mais bienvenue dans Google Chat

Depuis la refonte majeure de Google Chat l’année dernière, Google a introduit plusieurs fonctionnalités notables, comme les résumés IA générés par Gemini, la possibilité de répondre ou de taguer des collègues, et un outil d’enregistrement vocal. Si beaucoup auraient préféré que les appels d’équipe soient disponibles plus tôt, leur arrivée est tout de même bienvenue.

En reprenant des éléments déjà populaires dans d’autres plateformes comme Slack, Google met un point d’honneur à rendre son application Chat aussi performante et intuitive que possible.

Une intégration fluide avec Google Meet

Grâce à l’intégration avec Google Meet, les huddles vont au-delà des simples appels audio : ils permettent une transition fluide vers des réunions complètes, avec partage d’écran et vidéo. Cette fonctionnalité est idéale pour des sessions rapides de synchronisation, que ce soit pour des projets en cours ou pour clarifier des points directement dans le flux de discussion.

Huddles est déjà en cours de déploiement pour les utilisateurs de Google Workspace et devrait être accessible à l’ensemble des plans d’abonnement (Business, Enterprise, et Frontline) d’ici début janvier 2025. Avec ce nouvel ajout, Google Chat renforce sa position sur le marché des outils collaboratifs, offrant aux équipes un moyen rapide et efficace de se connecter et de collaborer en temps réel.

En conclusion, bien que tardive, l’arrivée des huddles dans Google Chat marque une étape importante dans l’évolution de l’application, répondant aux besoins croissants des entreprises en matière de collaboration instantanée.