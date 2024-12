Alternatives iMac M4 : Quel tout-en-un choisir en 2024 ?

Avec le récent lancement de l’iMac M4, Apple continue de définir le standard des ordinateurs tout-en-un (AIO). Cet appareil haut de gamme est équipé de la toute dernière puce M4, de 16 Go de RAM par défaut, et conserve les excellents éléments multimédias de son prédécesseur, notamment une webcam, un microphone et des haut-parleurs de haute qualité. Cependant, malgré ces caractéristiques impressionnantes, l’iMac M4 ne convient pas à tous les utilisateurs.

Entre son intégration poussée dans l’écosystème Apple et son prix élevé, certains pourraient préférer explorer d’autres alternatives. Heureusement, le marché des tout-en-un a explosé ces dernières années, offrant une multitude de choix performants et polyvalents.

Voici un tour d’horizon des meilleures alternatives à l’iMac M4.

1. HP Envy Move : un AIO portable et polyvalence

Le HP Envy Move se distingue par sa conception légère et portable, agrémentée d’une poignée et de pieds déployables pour une utilisation dans différentes pièces de la maison. Avec un écran tactile de 23,8 pouces en 1440p, un processeur Intel Core i5-1335U, et une batterie intégrée, cet appareil est idéal pour les utilisateurs recherchant flexibilité et mobilité.

Il est vendu au prix de 1 189 euros.

Spécifications Détails Taille écran 23.8 pouces (2560 x 1440, IPS) Processeur Intel Core i5-1335U RAM 16 Go Stockage 1 To en SSD Graphique Intel Iris Xe Graphics OS Windows 11

2. ASUS M3700 : idéal pour un bureau à domicile

Le ASUS M3700 est un excellent choix pour un bureau à domicile. Doté d’un écran IPS full HD de 27 pouces avec des couleurs vives et un revêtement anti-reflets, cet AIO est parfait pour le multitâche. Il est équipé d’un processeur jusqu’au AMD Ryzen 7 5825U, pouvant être accompagné de 32 Go de RAM, bien que sa webcam 720p puisse sembler datée.

Spécifications Détails Taille écran 27 pouces (1920 x 1080, Anti-glare IPS) Processeur AMD Ryzen 7 5825U RAM Jusqu’à 32 Go de DDR4 Stockage 512 Go ou 1 To en SSD Graphique AMD Radeon Integrated Graphics OS Windows 11

3. Lenovo Yoga AIO 9i : une immersion multimédia exceptionnelle

Pour les amateurs de divertissement, le Lenovo Yoga AIO 9i élève la barre avec un écran Ultra HD 4K de 32 pouces et un système audio Harman Kardon certifié Dolby Atmos. Alimenté par un processeur Intel Core i9-13900H et 16 Go de RAM, cet AIO est conçu pour le multitâche intensif, bien que ses ports arrière puissent gêner les changements fréquents d’accessoires.

Il est vendu au prix de 3 522 euros.

Spécifications Détails Taille écran 32 pouces (3840 x 2160, UHD 4K) Processeur Intel Core i9-13900H RAM 16 Go Stockage 512 Go en SSD (extensible 1 To) Graphique Intel Iris Xe Graphics OS Windows 11

4. HP Envy 34 : une alternative haut de gamme au meilleur prix

Si vous recherchez une expérience haut de gamme sans le prix d’Apple, le HP Envy 34 offre un écran UltraWide 5K de 34 pouces avec une précision colorimétrique impressionnante et une caméra web 16 MP ajustable. Grâce à un processeur Intel Core i7-12700 et une carte graphique Nvidia RTX 3060, cet AIO est un choix solide pour les créatifs. De plus, sa mémoire et son stockage extensibles le rendent durable dans le temps.

Il est vendu au prix de 1 999 euros.

Spécifications Détails Taille écran 34 pouces (5120 x 2160, 5K Ultra-large) Processeur Intel Core i7-12700 RAM 16 Go (Extensible à 128 Go) Stockage 1 To en SSD (Extensible à 4 To) Graphique Nvidia RTX 3060 (6 Go) OS Windows 11

Choisir l’alternative qui vous correspond

L’iMac M4 reste un choix de prédilection pour ceux qui cherchent une intégration parfaite avec macOS et l’écosystème Apple. Cependant, si vous êtes prêt à explorer d’autres options, ces AIO sous Windows offrent une excellente performance, une polyvalence accrue et, souvent, un meilleur rapport qualité-prix.

Que vous privilégiez la portabilité, le divertissement immersif, ou les performances extensibles, il existe un tout-en-un pour répondre à vos besoins spécifiques.