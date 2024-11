Accueil » Galaxy S25 : Snapdragon 8 Elite pour tous, IA améliorée et prix stables ?

Galaxy S25 : Snapdragon 8 Elite pour tous, IA améliorée et prix stables ?

Galaxy S25 : Snapdragon 8 Elite pour tous, IA améliorée et prix stables ?

Alors que l’année 2024 approche et que les lancements de smartphones ralentissent pour la saison des fêtes, les rumeurs s’intensifient déjà sur les appareils prévus pour l’année prochaine. Parmi eux, la série Galaxy S25 de Samsung figure en tête de liste, avec des spéculations sur un événement de lancement dès le mois de janvier.

D’après plusieurs sources, Samsung pourrait dévoiler la série Galaxy S25 lors d’un événement organisé le 5 janvier ou le 22 janvier 2024, bien que la date précise reste encore à confirmer.

Selon les informations de TechManiacs, Samsung adoptera une stratégie de continuité pour ses Galaxy S25, suivant la maxime : « Si ça fonctionne, ne changez rien ».

Contrairement aux précédentes rumeurs qui parlaient d’une augmentation des prix pour le modèle Ultra, les tarifs devraient rester analogues à ceux de la série Galaxy S24. Les précommandes pourraient également inclure la désormais classique « mise à niveau gratuite du stockage ». Cependant, il reste à voir si le stockage de base du Galaxy S25 standard passera de 128 Go à 256 Go.

Le Galaxy S25 standard pourrait passer de 8 Go de RAM à 12 Go, offrant une meilleure performance multitâche.

Adieu Exynos pour la série Galaxy S25 ?

Toute la série Galaxy S25 devrait abandonner les processeurs Exynos au profit du nouveau Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, à cause de problèmes de production liés à l’Exynos 2500.

Les modèles standard et Plus ne devraient pas bénéficier de mises à niveau majeures, mais intégreront un nouvel ISP (processeur de signal d’image) embarqué dans le Snapdragon 8 Elite. Le Galaxy S25 Ultra, en revanche, pourrait recevoir une mise à jour plus notable avec un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les modèles actuels. Un redesign du module caméra est également envisagé, bien que les autres spécifications photo devraient rester identiques.

Écrans, autonomie et charge : statu quo

Les tailles et résolutions d’écran devraient rester inchangées, mais le Galaxy S25 Ultra pourrait afficher des bords encore plus fins, offrant une expérience visuelle plus immersive.

Galaxy S25 et S25+ : Charge rapide limitée à 25W.

Galaxy S25 Ultra : Charge rapide jusqu’à 45W.

Même si le Snapdragon 8 Elite pourrait améliorer légèrement l’efficacité énergétique, les gains d’autonomie devraient être minimes.

Un accent sur l’intelligence artificielle et One UI 7

Samsung mettrait l’accent sur de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pour la série Galaxy S25. Cependant, cette orientation pourrait ralentir le développement de One UI 7, l’interface personnalisée de Samsung.

Si des surprises restent possibles d’ici le lancement officiel, les informations actuelles suggèrent une évolution progressive pour la série Galaxy S25. Les attentes des consommateurs se concentreront probablement sur les nouvelles fonctionnalités d’IA et les performances améliorées promises par le Snapdragon 8 Elite.