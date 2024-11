Accueil » Galaxy AI : Samsung et OpenAI, une alliance pour défier Google ?

Dans une initiative qui pourrait redéfinir l’avenir de l’intelligence artificielle (IA) sur smartphones, OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT, serait en discussions avec Samsung pour intégrer sa technologie IA avancée dans les appareils Galaxy. Si ce partenariat se concrétise, les prochains smartphones Galaxy pourraient associer l’expertise matérielle de Samsung aux capacités avancées d’OpenAI, créant ainsi une expérience utilisateur inégalée.

Le voyage de Samsung dans l’univers de l’IA a pris un tournant décisif avec le lancement du Galaxy S24 au début de 2024. Commercialisé comme le « smartphone IA », le Galaxy S24 a introduit Galaxy AI, un ensemble de fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle qui sont rapidement devenues sa caractéristique principale. De l’amélioration intelligente des photos aux interactions vocales en temps réel et aux outils de productivité avancés, Galaxy AI a souligné l’engagement de Samsung à intégrer l’IA dans son écosystème mobile.

Et ce n’est qu’un début. Samsung prévoit d’étendre les fonctionnalités Galaxy AI à plus de 200 millions d’appareils d’ici la fin de 2024, avec une adoption projetée atteignant des milliards de dispositifs Galaxy dans les années à venir.

OpenAI : Une entrée dans l’écosystème Galaxy AI

OpenAI, déjà partenaire d’Apple pour alimenter certaines fonctionnalités IA sur iPhone, cherche désormais à collaborer avec Samsung. Selon des sources industrielles, les discussions entre OpenAI et Samsung progressent, les deux entreprises explorant comment la technologie d’OpenAI pourrait s’intégrer dans les smartphones Galaxy.

Ce partenariat permettrait à Samsung de tirer parti de l’expertise d’OpenAI en matière de modèles de langage avancés (LLM) et d’IA générative, tout en offrant à OpenAI une plateforme mondiale pour démontrer ses capacités à une échelle sans précédent. Avec sa vaste gamme Galaxy et sa portée internationale, Samsung pourrait devenir un partenaire stratégique clé pour OpenAI.

Un délicat équilibre à trouver

Cependant, ce potentiel partenariat n’est pas sans défis. Samsung entretient depuis longtemps un partenariat étroit avec Google, qui alimente déjà de nombreuses fonctionnalités IA des appareils Galaxy via sa plateforme Gemini. Cette collaboration est encore plus cruciale alors que Samsung développe des lunettes AR pilotées par l’IA, un projet étroitement lié à la technologie Gemini de Google.

Samsung devra donc trouver un équilibre subtil pour gérer ces deux partenariats sans conflits, tout en maximisant les avantages pour ses utilisateurs.

Un avenir prometteur : L’IA pour tous

Plus tôt cette année, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, s’est rendu dans les installations de semi-conducteurs de Samsung pour discuter de collaborations potentielles, notamment sur le développement de puces optimisées pour l’IA. Un partenariat élargi pourrait voir l’intégration des technologies d’OpenAI à travers la vaste gamme d’appareils Samsung, des smartphones aux objets connectés.

Au final, la majorité des utilisateurs Galaxy ne se préoccuperont probablement pas de savoir si les fonctionnalités IA de leur smartphone sont alimentées par OpenAI ou Google. Ils veulent simplement que la technologie fonctionne de manière fluide et efficace. Avec l’engagement de Samsung pour l’expansion de l’IA et l’expertise éprouvée d’OpenAI, l’avenir de Galaxy AI s’annonce plus prometteur que jamais.