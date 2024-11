Galaxy Z Flip FE : Un smartphone pliable abordable pour 2025 ?

Après le lancement du Galaxy Z Fold Special Edition, Samsung semble vouloir explorer une autre facette du marché des smartphones pliables. Selon des rumeurs provenant de l’analyste bien informé Ross Young, Samsung travaillerait sur un Galaxy Z Flip FE, un modèle plus abordable qui pourrait arriver en 2025.

Cela fait plusieurs années que des spéculations circulent sur un pliable « abordable » de Samsung. Le Galaxy Z Flip FE pourrait enfin matérialiser cette promesse en visant un public plus large. Le modèle serait doté du même écran que le futur Galaxy Z Flip 7, mais Samsung réduirait les coûts en optant pour un système de caméra moins performant et un processeur d’ancienne génération.

Contrairement à cette initiative dans la gamme Z Flip, Samsung n’aurait pas l’intention de créer une version abordable de la série Z Fold, concentrant ses efforts de réduction des coûts sur sa gamme pliable compacte.

Galaxy Z Flip FE, des spécifications techniques sous le signe du compromis

Les rumeurs sur la puce du Galaxy Z Flip FE suggèrent plusieurs options. Samsung pourrait choisir le Exynos 2400 ou son dérivé, le Exynos 2400e, déjà utilisés dans le Galaxy S 24 FE. Cependant, une alternative intéressante pourrait être l’Exynos 2500, un processeur plus performant initialement prévu pour la série Galaxy S25.

Le déploiement de cette puce dépendrait toutefois de la capacité de Samsung Foundry à surmonter les problèmes actuels de rendement de sa technologie de gravure en 3 nm. Si les contraintes de production persistent, le Galaxy Z Flip FE pourrait se contenter d’une génération de processeurs antérieure.

Si le Galaxy Z Flip FE devient réalité, il pourrait représenter une étape importante pour démocratiser les smartphones pliables. Ces appareils, souvent perçus comme haut de gamme et coûteux, pourraient séduire un public plus large grâce à ce modèle potentiellement plus abordable.

Bien que le prix exact reste inconnu, ce modèle pourrait offrir un équilibre entre accessibilité et valeur de marque. Samsung viserait ainsi à concurrencer d’autres modèles pliables économiques,à bord,abordables comme le Motorola Razr 50 s, lancé discrètement au Japon en septembre dernier avec une puce Dimensity 7300X pour environ 115 200 JPY (~ 700 euros).

Un tournant attendu en 2025 ?

Avec un potentiel lancement en 2025, le Galaxy Z Flip FE marquerait une avancée significative pour Samsung dans le segment pliable. Si l’entreprise réussit à maintenir un prix compétitif sans trop sacrifier les performances, elle pourrait consolider sa position de leader face à des concurrents comme Motorola ou OPPO.