Windows 11 : Pause des mises à jour pour les fêtes, retour en janvier

Microsoft a annoncé la suspension des mises à jour de Windows 11 pour les fêtes de fin d’année, en interrompant la publication de fonctionnalités logicielles majeures jusqu’en janvier 2025. Cette décision a été prise à la suite de la publication, le 12 novembre, de la dernière version du système d’exploitation, la Build 26100.2314, qui corrigeait principalement les failles de sécurité.

Microsoft a confirmé qu’aucune mise à jour preview non liée à la sécurité ne sera publiée en décembre 2024, et que seuls les correctifs de sécurité mensuels essentiels seront déployés pendant les fêtes de fin d’année. Les mises à jour régulières, y compris les versions de sécurité et de prévisualisation, reprendront en janvier 2025.

Dans une déclaration publiée sur son site Web d’assistance, Microsoft a apporté des précisions :

En raison des opérations minimales pendant les vacances occidentales et la nouvelle année à venir, il n’y aura pas de version preview autre que de sécurité pour le mois de décembre 2024. Il y aura une version mensuelle de sécurité pour le mois de décembre 2024. Le service mensuel normal pour les versions de sécurité et les versions de prévisualisation non liées à la sécurité reprendra en janvier 2025.

Impact sur les versions Windows 11 de Windows Insider

La pause de Microsoft entraînera également une interruption des mises à jour de son programme Windows Insider, qui fournit généralement des versions préliminaires aux développeurs et aux bêta-testeurs chaque mois. Ces versions permettent aux utilisateurs de tester de nouvelles fonctionnalités qui pourraient éventuellement être intégrées dans les versions publiques de Windows, bien que certaines fonctionnalités expérimentales n’atteignent jamais les versions finales.

Cette pause correspond à la réduction des effectifs pendant les fêtes de fin d’année. Les versions pour les Insiders sont connues pour révéler des potentielles fonctionnalités à venir. Par exemple, une récente version preview comprenait un bouton de partage universel caché. Lorsqu’elle est activée, cette fonction permet aux utilisateurs de partager rapidement des fichiers, des liens ou du texte directement depuis le bureau, la barre des tâches ou le menu Démarrer.

Mises à jour de sécurité en cours

Alors que Microsoft interrompt le développement des fonctionnalités, ses mises à jour de sécurité se poursuivront comme prévu. Ces mises à jour restent essentielles, car elles corrigent les vulnérabilités susceptibles d’être exploitées par les pirates informatiques. Dans sa dernière mise à jour, Microsoft a corrigé 91 vulnérabilités, dont quatre exploits de type « zero-day » activement utilisés dans les cyberattaques : CVE-2024-43451, CVE-2024-49039, CVE-2024-49040 et CVE-2024-49019.

Ces mises à jour soulignent l’importance d’une maintenance régulière de la sécurité, même pendant les vacances, afin de protéger les utilisateurs contre les nouvelles menaces.

Alors que Microsoft se prépare à reprendre les cycles de mise à jour normaux en janvier 2025, il est clair que l’entreprise continue de donner la priorité à la sécurité des utilisateurs tout en veillant à ce que ses équipes puissent prendre une pause bien méritée. La pause temporaire sur les mises à jour de fonctionnalités donne aux développeurs et aux bêta-testeurs le temps d’explorer les outils de l’actuelle build preview.